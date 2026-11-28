Ještě před dvěma dny vypadal jako hráč, kterého Colorado v nejtěžším období sezony potřebuje nejvíc. Proti Montrealu dal gól, přidal dvě asistence a byl u přesilovkové trefy při jasné výhře 6:0. Pak přišlo krátké oznámení na klubovém účtu Avalanche na síti X: „Martin Nečas (horní část těla) v dnešním zápase nenastoupí.“ Český útočník tak proti Minnesotě nenastoupil kvůli zranění v horní části těla a klub jeho stav dál vyhodnocuje. Načasování je pro Colorado nepříjemné. Avalanche už skoro tři týdny hrají bez kapitána Nathana MacKinnona a Nečas byl tím, kdo po něm převzal velkou část útočné zodpovědnosti.
Co Colorado potvrdilo a co zůstává otevřené
Potvrzená fakta zatím nejsou dlouhá. Nečas nehrál v Minnesotě, jde o zranění v horní části těla a podle přehledu
NHL Status Report pro jeho návrat neexistuje žádný časový odhad. Konkrétní diagnózu Colorado neoznámilo. Na dotazy redakce SportyŽivě.cz se zatím také jeho zástupci nevyjádřili.
Označení „upper-body injury“ (zranění horní části těla) je v NHL záměrně široké. Může se týkat ramene, paže, zápěstí, ruky, trupu, zad, ale i hlavy nebo krku. Kluby tak chrání informace před soupeři a odborná literatura dlouhodobě upozorňuje, že z takto obecných hlášení nelze vyčíst ani diagnózu, ani délku léčby. Rekonvalescence se podle konkrétního zranění může pohybovat od několika dnů po měsíce.
Neznámý je zatím i přesný okamžik zranění. Podle Evana Rawala z deníku Denver Gazette, který Colorado sleduje zblízka, se v předchozích dnech objevilo hned několik možných momentů: pád ramenem na mantinel v Utahu, srážka s Parkerem Kellym na tréninku a situace z utkání s Montrealem, po které Nečas působil otřeseně. Klub ale konkrétní příčinu nepotvrdil.
Jednu věc je potřeba říct jasně: chybějící termín návratu neznamená automaticky dlouhou pauzu. Nečas zatím nebyl zapsán na listinu zraněných a den předtím odehrál přes dvacet minut. Stejně tak ale nic nenaznačuje, že by šlo jen o otázku jednoho zápasu. V tuto chvíli nelze mluvit o ohrožení sezony ani reprezentace.
Druhá rána po MacKinnonovi
Kdyby šlo o běžného hráče druhého útoku, Colorado by výpadek ustálo. Nečas ale není běžný hráč. Ve 24 zápasech nasbíral 29 bodů a s 11 góly je nejlepším střelcem týmu. Bodově je jen těsně za MacKinnonem, který má 30 bodů ve 20 utkáních. Za nimi je obránce Cale Makar.
A právě MacKinnon je druhá polovina problému. Zranil se 12. listopadu v Ottawě a po novém vyšetření NHL
21. listopadu oznámila, že kvůli zranění v dolní části těla bude chybět zhruba dvanáct týdnů. V jeho nepřítomnosti se Nečas posunul do role, v níž s Brockem Nelsonem tahal ofenzivu Avalanche.
Podle nás proto nejde o další položku na marodce. Colorado teď postrádá oba své nejproduktivnější útočníky současně. Navíc je tu Nečasova minulá sezona, v níž nasbíral 100 bodů (38 gólů a 62 asistencí v 78 zápasech). Klub ví, o koho přichází, a proto s jeho stavem zachází opatrně.
V české konkurenci drží Nečas druhé místo. Před ním je jen David Pastrňák s 32 body ve 25 zápasech, za ním Tomáš Hertl (21 bodů v 27 zápasech) a Pavel Zacha (18 bodů ve 24 zápasech). V průměru na zápas dělí Nečase od Pastrňáka jen několik setin: 1,21 proti 1,28.
Obrat v Minnesotě bez Nečase
První zápas bez českého útočníka Colorado vyhrálo, ale přesvědčivé to nebylo. Minnesota vedla 3:0 a Avalanche začali snižovat až v čase 53:37. Všechny tři góly dali v posledních 6:23 třetí třetiny při hře bez brankáře, vyrovnání obstaral T. J. Hughes. Ten se po Nečasově pozdním vyřazení ze sestavy posunul v hierarchii útoku výš. Rozhodly až nájezdy, Colorado vyhrálo 4:3. Podle klubu šlo o nejpozdější třígólový obrat v historii organizace.
Bilance Avalanche se tím zlepšila na 15 výher, 7 porážek v základní hrací době a 3 porážky po prodloužení či nájezdech. Klub už 26. listopadu povolal z farmy v AHL útočníka Taylora Makara, což ukazuje, jak řídká začíná být sestava vpředu. Dramatický obrat je hezký příběh, ale stavět na něm další týdny se nedá. Útok bez MacKinnona i Nečase potřebuje víc gólů z prvních padesáti minut.
Kdy může nastoupit a kde se dívat
Termín návratu zatím stanovený není a o každém dalším zápase se bude rozhodovat podle aktuálního stavu. Nejvíc napoví ranní rozbruslení a sestavy zveřejňované krátce před utkáním. Colorado mezitím čeká tento program:
Zápas Místo Začátek v Česku (přibližně) Colorado vs. San Jose doma v noci na 29. listopadu, 3:00 Boston vs. Colorado venku v noci na 2. prosince, 2:00 Detroit vs. Colorado venku v noci na 4. prosince, 1:00 NY Rangers vs. Colorado venku v noci na 6. prosince, 1:00
V Česku vysílají NHL
Nova a Prima. Vybrané zápasy jsou zdarma na Nova Action nebo Prima Sport podle programu, všechny zápasy pak nabízí NHL.tv v rámci DAZN. Nejspolehlivější informace o Nečasově stavu přinesou oficiální kanály Colorada a zdravotní přehledy NHL. Zprávy novinářů, kteří tým sledují, berte jako doplněk.
Ve čtvrtek ráno patřil Nečas k hlavním důvodům, proč Colorado zvládá období bez svého kapitána. O dva dny později sledoval z hlediště, jak tým zachraňuje body v posledních minutách. Jak dlouho tam zůstane, zatím neví nikdo mimo kabinu Avalanche.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek