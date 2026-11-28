Studená první polovina prosince
Prosinec 2026 by podle klimatologických modelů obecně měl být teplotně průměrný - jako jeden z mála měsíců by neměl být teplotně nad průměrem, protože měsíce před ním, a pravděpodobně i měsíce po něm, se nesou v nadprůměrném duchu. Teplotně průměrný měsíc zdaleka nemusí znamenat, že bude "takový jak jsme zvyklí". Naopak se mohou střídat výrazněji studené a teplé epizody a přesně tak by měl probíhat právě v tomto roce.
Již nyní u nás probíhá zimní závěr podzimního ročního období. Část Česka zasypal sníh a na většině území prožijeme ledové dny, tj. dny, kdy maximální teplota nedosáhne 0,0 °C, takže po celý den panuje mráz. Pouze v nejteplejších oblastech se teploty budou dostávat do intevalu 0-1,5 °C. To je na toto období roku poměrně výrazně teplotně podprůměrný režim počasí a v dalších dnech bude víceméně pokračovat.
Obr. 1: Týdenní ochylky teploty vzduchu v jednotlivých týdnech prosince 2026 podle modelu ECMWF (zdroj: ECWMF)
Na Obr. 1 jde vidět jasný průběh jednotlivých týdnů prosince. V období od 30. listopadu (pondělí) do 6. prosince (neděle) budou teploty panovat nižší než obvykle, zejména na jihovýchodě České republiky, kde by měly být o 3 až 6 °C pod normálem, ve zbytku republiky v intervalu 1 až 3 °C pod normálem.
Ani následující týden nebude mít příliš odlišný režim, pouze se normálu přiblíží. Od 7. prosince (pondělí) do do 13. prosince (neděle) by většina republiky (zejména východní polovina) měla být o 1 až 3 °C chladnější. Západ republiky bude zřejmě více ovlivněn vhlkým oceanickým prouděním, zde je odchylka od normálu očekávána do 1 °C. V průběhu obou týdnů lze tak očekávat převažující podprůměrné denní průměrné teploty - tedy denní maxima oscilující kolem 0 °C a denní minima kolem -5 °C. V případě vyjasnění mohou ranní a noční minima klesat výrazněji níže, a to i pod -10 °C, jak se ostatně očekává i tuto neděli ráno.
Druhá polovina bude teplejší a srovná průměr
Týden od 14. prosince (pondělí) do 20. prosince (neděle) bude podle stejného modelu v podstatě průměrný. Může tak pravděpodobně dojít ke změně cirkulace, kdy se prosadí teplejší a vlhčí oceanické proudění - to přináší více oblačnosti, srážek, pravděpodobnost větru a kladné teploty vzduchu. Nadnulová nemusí již být jen teplotní maxima, ale dokonce i teplotní minima, zejména pokud bude panovat více oblačnosti, která zabrání efektivnímu radiačnímu ochlazování povrchu.
Vánoční svátky teplé a na blátě?
Nejteplejší bude z dosavadního subsezonního výhledu právě týden probíhající přes vánoční svátky od pondělí 21. prosince do neděle 28. prosince. Průměrné denní teploty budou výrazně nad týdenním průměrem, a to 1 až 3 °C, v moravských úvalech od 0 do 1 °C, což může značit vyšší šanci pro přítomnost teplotních inverzí. Tuto informaci je ale nutné brát s vyšší rezervou.
Obr. 2: Odchylky týdenních srážkových úhrnů od normálu ukazují jasný průběh - od studených a suchých týdnů první poloviny měsíce po teplou a vlhkou druhou polovinu (zdroj: ECMWF)
Vzhledem k tomu, že statisticky bývá "vánoční období" v prosinci teplejší než některé jiné prosincové týdny, nadprůměrný režim počasí tak může být poměrně překvapující - dny s teplotami až k 10 °C, s deštěm a případně i silnějším větrem. Jak přesně budou probíhat vanoční svátky, to nelze z dnešního pohledu říci. Lze ale potvrdit, že první signály značí, že mohou být s vyšší pravděpodobností teplé a vlhké, tedy na blátě.
Jak bývá obvyklé, se studenými týdny zároveň koreluje menší množství srážek, což je logické. Jak se budou týdenní teploty přibližovat normálu, srážek bude přibývat. Nadprůměrně teplý vánoční týden může být s velkou šancí i nadprůměrně vlhký, protože v teplém a vlhkém oceanickém proudění se na našem území často prosazují dešťové srážky. Kolik srážek ale můžeme očekávat, to uvidíme v následujících týdnech.
Důležité je také zmínit to, že v případě těchto teplých dní/týdnů může být počasí v prosinci značně proměnlivé s rychlým střídáním front - od teplé fronty s ledovkou přes dešťové srážky, vyšší denní teploty, rychlé přechodné vyjasnění s relativně nízkými nočními teplotami (náledí) až po přibývání další oblačnosti, silnější vítr a další dešťové srážky - přesně takto mohou vánoční svátky letos vypadat.
Pokud se ve druhé polovině prosince skutečně prosadí mírnější západní až jihozápadní proudění, může být počasí podstatně proměnlivější než na začátku měsíce. Častější by byly přechody front, déšť v nížinách, vítr a teploty nad bodem mrazu, zatímco sněžení by se více soustředilo do vyšších poloh, pokud vůbec. Konkrétní podobu vánočních svátků ale subsezonní výhled s takovým předstihem určit neumí.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz