V Jablonci se slavnostně vánoční strom rozsvítí v 17.20 hodin. „Předvánočně naladit se však mohou lidé už dříve. V 15 hodin se na Mírovém náměstí otevřou stánky s občerstvením. Hlavní program je plánovaný od 17 hodin, kdy na náměstí zhasne osvětlení a vystoupí V.O.S.A. Theatre s akrobatickým programem. Další součástí programu je dětský pěvecký sbor Fialenky, duchovní slovo pronese Štěpán Smolen a odpočítávání se ujme primátor Miloš Vele,“ popisal nedělní program Jan Ocilka z Kultury Jablonec.
Rozsvícení vánočního stromu předchází ve stejný den také program na dalších místech Jablonce nad Nisou. Ve 14 hodin zahájí advent v Domě Scheybalových, ve stejný čas je plánovaná také dílna Umotej si zimní věnec v R.A.M. Městské divadlo nabídne pohádku Zimní příhody včelích medvídků od 15 hodin. Ve stejnou dobu pořádá Dům česko-německého porozumění Česko-německé Vánoce a Andělský advent v Rýnovicích.
V Turnově dojde na rozsvícení o dvacet minut dříve než v Jablonci, tedy v 17 hodin. Společně se smrkem na náměstí se tradičně rozzáří celé město. Na premiéru nové světelné výzdoby se pak lidé mohou těšit i na dalších místech. Program první adventní neděle přímo na náměstí Českého ráje začne v 16:30. Vystoupí sbor nejmenších zpěváků ZUŠ Karmínek, chybět nebudou trubači na balkoně radnice ani Mikuláš a jeho andělská družina.
Poprvé v neděli rozsvítí vánoční strom i Česká Lípa. Tím se odstartuje i program adventních trhů na náměstí T.G.M. Zde budou každý den do 23. prosince minimálně od 14 do 18 hodin otevřené stánky s nejrůznějším zbožím, a především vánočními laskominami, svařákem a punčem.
Připravený je také bohatý program, který připravila příspěvková organizace města Kultura, ale také nejrůznější českolipské spolky. „Těšit se tak můžete třeba na novinku v podobě zimního kina, roztančený advent s výukou Line Dance, streetové taneční vystoupení i vystoupení mažoretek,“ láká českolipská radnice.
Ve Frýdlantě odstartuje adventní program v neděli od 14 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Návštěvníky čeká jarmark, výtvarné dílničky, vystoupení žáků frýdlantské ZUŠ a koncert Kláry Kolomazníkové. Samotný vánoční strom se rozzáří v 17 hodin.