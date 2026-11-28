Kráva se propadla do studny. Jihočeští hasiči o její život bojovali ze všech sil
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Kráva se propadla do studny. Jihočeští hasiči o její život bojovali ze všech silZdroj: HZS JčK
Článek byl publikován 28.11.2026 11:00
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