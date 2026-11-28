Pražské koláče si možná pamatujete z cukráren. Dřív bývaly ve vitrínách docela běžně, dneska si je člověk spíš upeče doma. Pořád je to domácí pečení, ale s trochu cukrářským dojmem. Jsou měkké, voní kynutým těstem a díky majonéze v těstě zůstanou překvapivě vláčné. Uprostřed mají jemný vanilkový krém, takovou tu náplň, která připomene starší cukrárny a zákusky na tácu za sklem. U nás se po nich obvykle jen zapráší. Někdy zmizí dřív, než stačí pořádně vystydnout.
Název
pražské koláče se nejspíš pojí s městskou cukrářskou tradicí, hlavně s pečivem, které se prodávalo v pražských pekárnách a cukrárnách. Dnes už na ně člověk nenarazí tak snadno jako kdysi, a je to trochu škoda.
v těstě může na první pohled působit zvláštně. Jenže jakmile těsto Majonéza zaděláte, začne to dávat smysl. Je jemné, pružné a druhý den nebývá suché. Já koláče nechávám nejdřív dobře vychladnout, teprve pak je rozkrajuji a plním. Krém se tak neroztéká a bochánky se tolik nepomačkají.
Můj tip: Pokud chcete mít koláče zhruba stejně velké, vezměte si k ruce kuchyňskou váhu. U kynutého pečiva je to maličkost, ale na plechu je rozdíl vidět hned. Recept na domácí pražské koláče s vanilkovým krémem
Doba přípravy: přibližně 2 hodiny Doba pečení: asi 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 10-12 koláčů Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 250 g hladké mouky 250 g polohrubé mouky špetka soli 30 g droždí 150 ml vlažného mléka 4 lžíce vody 1 ks vejce 250 ml majonézy 3 lžíce cukru Z čeho udělat vanilkový krém 200 ml mléka 1 balíček vanilkového cukru 3 lžíce moučkového cukru 1 lžíce škrobu 100 g másla 500 ml smetany ke šlehání Drobenku 80 g hrubé mouky 40 g másla 40 g moučkového cukru Dokončení Postup přípravy pražských koláčů s drobenkou
1. Do větší mísy rozdrobte
droždí, přidejte cukr a promíchejte. Za chvíli začne droždí povolovat a téměř se rozpustí. Starý jednoduchý postup, ale pořád spolehlivý.
2. V jiné nádobě smíchejte
vlažné mléko, vodu, vejce a sůl. Směs nalijte k droždí, přisypte obě prosáté mouky a nakonec zapracujte majonézu.
3. Vypracujte hladké
kynuté těsto. Můžete ručně, můžete v robotu, hlavní je neodbýt hnětení. Těsto má být měkké, pružné a nemělo by se trhat na cáry.
4. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout na teplejším místě asi
45 až 60 minut. Musí viditelně zvětšit objem. Pokud je v kuchyni chladněji, dejte mu klidně pár minut navíc. Kynuté těsto spěch moc neocení. Mezitím si připravte drobenku
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5. Mezi prsty promněte
hrubou mouku, máslo a moučkový cukr, až vznikne sypká směs s menšími hrudkami. Odložte ji bokem, nejlépe někam, kde se máslo zbytečně nerozehřeje.
6. Na
krém nalijte do menšího kastrůlku větší část mléka, přidejte vanilkový cukr, moučkový cukr a máslo. Zbylé mléko si zvlášť rozmíchejte se škrobem.
7. Mléčný základ pomalu zahřívejte, dokud se
máslo nerozpustí. Potom přilijte škrob rozmíchaný v mléce a za stálého míchání krátce povařte. Směs má zhoustnout. Nechte ji vychladnout, ale nenechte ji změnit v úplně tuhou hmotu.
8. V samostatné míse vyšlehejte
smetanu ke šlehání do pevnější šlehačky. Vychladlý vanilkový základ s ní krátce prošlehejte, opravdu jen tolik, aby vznikl hladký a nadýchaný krém. Pak ho dejte do chladu.
9. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučený vál a rozdělte na
10 až 12 podobně velkých dílů. Z každého vytvarujte kouli, položte ji na plech vyložený pečicím papírem a dlaní ji trochu zploštěte.
10. Na plechu nechte koláče ještě zhruba
10 minut dokynout. Potom je potřete rozšlehaným vejcem, pořádně posypte drobenkou a dejte do trouby vyhřáté na 180 °C.
11. Pečte přibližně
25 minut, dokud povrch nezezlátne. Tady se vyplatí hlídat troubu, každá peče trochu jinak. Koláče mají být zlaté, ne tmavé a vysušené. Foto: Ccooky.cz, Koláče nechte vychladnout a naplňte krémem.
12. Upečené koláče nechte úplně vychladnout. Až potom je opatrně rozkrojte, naplňte
vanilkovým krémem a podávejte. Nejlepší jsou v den upečení, ale v chladu vydrží bez potíží i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Vychlazené naplňte krémem a poprašte moučkovým cukrem. Ještě pár rad na závěr: Pražské koláče Pokud je krém po vmíchání šlehačky moc měkký, dejte ho na 20 až 30 minut do lednice. Plnění pak půjde výrazně snáz. Mezi bochánky na plechu nechte dost prostoru. Při dokynutí a pečení se roztáhnou víc, než se zpočátku zdá. Pro výraznější drobenku můžete přidat malou špetku skořice. Není nutná, ale k vanilkovému krému sedí dobře.
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Foto a text: Autorský text redakce cooky, publikováno se souhlasem Romany Rubášové