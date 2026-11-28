Pátek 27. listopadu, 23. kolo extraligy, ostravská aréna a 4 124 diváků. Sparta nastřílela na Lukáše Hrachovinu čtyřicet puků a prošel jediný. O vítězi rozhodl až nájezd Abdula. Hlavním tématem večera ale nebylo skóre. Byla jím sestava. V zápisu chyběli Filip Chlapík a Michael Špaček, kteří ještě o dva dny dřív hráli v Brně. Pražský klub v pozápasovém ohlasu potvrdil, že oproti utkání s Kometou přibylo pět dalších absencí. Celkem tak podle dostupných informací a našeho porovnání sestav marodí devět hráčů základního okruhu. Trenér Patrik Augusta k tomu přidal větu, která nezní jako dočasná komplikace: „Bohužel to viróza není.“
Devět jmen, polovina pole
Seznam je dlouhý a hlavně bolestivý. V obraně chybějí Mikael Seppälä, Ronald Knot, Mark Pysyk a Jan Rutta. V útoku Roman Horák, Adam Raška, Vojtěch Hradec, Michael Špaček a Filip Chlapík.
Klub kompletní jmenný seznam marodky nezveřejnil. Konkrétní diagnózy ani termíny návratů také ne. Augusta k nově přibylým absencím jen v
pozápasovém rozhovoru na webu Sparty řekl, že jde o „vážnější zranění, která budou trvat déle“.
Co znamená devět chybějících hráčů v praxi?
Herní řád Tipsport extraligy dovoluje nasadit do utkání deset až dvacet hráčů do pole. Běžná extraligová sestava ale počítá s osmnácti bruslaři. Devět absencí je tedy přesně polovina standardního pole. I vůči maximálnímu počtu dvaceti hráčů jde o 45 %.
Podle nás ale Spartu netrápí jen samotné číslo. Výpadky zasáhly osu týmu. Chybí kapitán, nejlepší střelec, reprezentanti a k tomu čtyři obránci najednou. Taková ztráta se nedá dorovnat přeskládáním lajn.
Chlapík a Špaček: v Brně ještě hráli
Právě u Chlapíka a Špačka je nejlépe vidět, jak rychle se situace zhoršila. Chlapík se proti Kometě vrátil po drobném zranění do sestavy. Ve Vítkovicích už v zápisu chyběl, stejně jako Špaček. Oba tak zřejmě patří mezi pět nových absentérů po Brně. Redakce SportyŽivě.cz se snažila získat od zástupců klubu detaily zranění, ale ti zatím na naše dotazy nereagovali.
Jejich váhu ukazují předzápasová čísla. Chlapík byl s 22 body nejproduktivnějším sparťanem, Špaček s osmi góly nejlepším střelcem týmu. Sparta tak během jediného přejezdu z Moravy do Slezska přišla o dva hráče, na kterých stála její ofenziva.
Výpadek má i reprezentační rozměr. Na první turnaj Euro Hockey Tour vzal národní tým ze Sparty čtyři útočníky: Matěje Blümela, Chlapíka, Hradce a Špačka. Tři z nich jsou teď mimo. Delší absence jim podle nás zkrátí čas na potvrzení formy před dalšími reprezentačními akcemi. Automatické vyřazení z nominace to ale neznamená.
Čtyřicet střel, jeden gól
Výsledek z Vítkovic by bylo chybou číst jako kolaps výkonu. Sparta přestřílela domácí 40:23 a oslabená sestava si šance vytvářela. Neuměla je ale proměnit.
Jediný gól dal ve 31. minutě v přesilovce Jiří Pospíšil, který tečoval střelu Krejčíka od modré čáry po přihrávce Řepíka. Hrachovina zbytek pochytal. Za Vítkovice skóroval v základní hrací době Abdul. V nájezdech proměnil za Spartu jen Blümel, domácí uspěli se Stránským a znovu s Abdulem.
Podrobnosti zápasu přináší oficiální zpráva
HC Vítkovice. Dodejme, že ani domácí nebyli kompletní. Chyběli jim Kňažko, Bernovský, Hrivík, Yetman a Kalus. Výhru Vítkovic tedy nelze odbýt jako souboj zdravého týmu s polovičním soupeřem.
Augusta vidí hlavní problém jinde než v absencích. Podle něj měla Sparta v první třetině šance i na vedení 3:0. Když je nedala, hráčům „nejdou hlavy nahoru“, nervozita se jim podle trenéra vkrádá na hokejky a začínají dělat věci, které by normálně nedělali. Mluvil o psychice „v negativním slova smyslu“. K nájezdům přiznal, že s „dovednostními disciplínami“ má tým problémy celou sezonu.
Tři porážky a dva góly
Čísla z posledního týdne Augustovu diagnózu potvrzují. Sparta prohrála s Pardubicemi 1:3, v Brně 0:3 a ve Vítkovicích 1:2 po nájezdech. Za tři zápasy vstřelila dva góly. Když k tomu přidáme devítičlennou marodku, je zřejmé, proč tlak na trenéra přirozeně roste. Oficiální signál, že by vedení jeho pozici zpochybňovalo, ale zatím neexistuje.
Tabulka zatím paniku nevyžaduje:
Pořadí Tým Body po 23 zápasech 1. Třinec 53 2. Pardubice 51 4. Plzeň 38 6. Mountfield HK 34 7. Liberec 33 8. Sparta 32
Sparta je osmá se skóre 57:56, tedy bezpečně v pásmu předkola, do kterého postupují týmy z 5. až 12. místa. Na přímou čtvrtfinálovou šestku ztrácí dva body. Od špičky ji ale dělí propast: na Třinec 21 bodů, na Pardubice 19.
Pravidla soutěže nechávají prostor reagovat. Hráče lze na soupisku doplňovat do 31. ledna 2027 a přestupní řád pracuje s přestupy, hostováním i střídavými starty. Zda Sparta posily hledá, zatím klub neoznámil. Augusta v rozhovoru mluvil spíš o tom, že se musí ukázat noví bojovníci z vlastních řad.
Další šanci má Sparta v neděli 29. listopadu od 16:00 doma proti Plzni. Pokud se do té doby nikdo neuzdraví, dá se čekat podobná sestava jako ve Vítkovicích. Proti týmu, který je o šest bodů výš, bude potřebovat víc než čtyřicet střel. Bude potřebovat, aby alespoň dvě z nich skončily v síti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek