Prosinec 2021, Portland. New York City FC právě na penalty porazil domácí Timbers a získal první MLS Cup v klubové historii. Jeho norský trenér si v tu chvíli sundal košili i kalhoty, v trenýrkách se rozběhl k fanouškům a pro jistoty přidal sérii kliků. Slib byl splněn. O pět let později stojí tentýž muž v barvách Sparty a na otázku, jestli něco podobného čeká i Letnou, odpovídá bez váhání: tentokrát ne. „Když jsem byl mladší, občas jsem možná plácal hlouposti,“ řekl Ronny Deila v prvním rozhovoru po podpisu. Nejdřív chce tým zlepšit. A pokud přijdou trofeje, „uvidí se, co se stane“. Dveře tedy úplně nezavřel.
Dvakrát slíbil, dvakrát splnil
Svlékací pověst si Deila vybudoval na samém začátku trenérské kariéry. Podle jeho pozdějších vyjádření a zahraničních zdrojů slíbil fanouškům norského Strømsgodsetu, že se před nimi svlékne, pokud se tým udrží v soutěži. Klub se udržel a trenér slovo dodržel.
V Americe sázku zopakoval. Na otázku, zda by se svlékl i za titul v MLS, odpověděl, že by to „stálo za to“. Jak popsala
MLS, po finále skutečně stál před fanoušky ve spodním prádle. Liga ho tehdy představila jako muže, který drží slovo.
Mezi oběma epizodami leží ještě jedna, méně veřejná. Ve Vålerenze se podle tehdejší zprávy Guardianu svlékl na týmové poradě před důležitým zápasem s Brannem. Chtěl tím hráče přimět, aby se uvolnili a přestali se schovávat. Záložník Herman Stengel to později okomentoval suše: „Nevím, jestli to bylo hezké, ale fungovalo to.“
Tady leží klíč k celé historce. Deila není klaun, který se svléká pro pobavení. Svléknutí pro něj bylo nástrojem: jednou dluhem vůči fanouškům, jindy způsobem, jak rozbít napětí v kabině. Ve Spartě ale podle nás takový moment zafunguje nanejvýš jako koření. Hlavní chod musí být jinde.
Šest trofejí ze tří zemí
Za bizarní fotkou z Portlandu se skrývá životopis, který by unesl i vážnější angažmá než Letnou. Sparta ho v
oficiálním oznámení představila jako kouče se šesti trofejemi ze tří zemí:
Klub Země Trofeje Strømsgodset Norsko norský pohár 2010, ligový titul 2013 (první po 43 letech) Celtic Skotsko 2× ligový titul, Ligový pohár New York City FC USA MLS Cup 2021 (první v historii klubu)
K tomu vedl Vålerengu, belgický Standard Lutych, Club Bruggy, saúdskou Al Wahdu, Atlantu United a naposledy Maccabi Tel Aviv. Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce izraelského klubu o informace z Deilova působení, ale ti na naše otázka zatím nereagovali. Na Letné chce Deila přidat titul ze čtvrté země. Fanouškům slíbil, že mohou doufat ve „spoustu trofejí“, a jako svůj úkol označil návrat vítězných časů z doby před dvěma lety. Tohle je jeho skutečný slib. Ne trenky, ale poháry.
Kuriozitou navíc je, že Spartu už jednou v životě oblékal. Na sklonku hráčské kariéry mezi lety 2009 a 2011 příležitostně nastupoval za norský klub z nižší soutěže Sparta Bragerøen.
Telefonát do Kolumbie
Rychlost, s jakou se Deila do Prahy dostal, odpovídá krizi, v níž se klub ocitl. Sparta v pondělí 23. listopadu odvolala Briana Priskeho. Důvody vypsala bez obalu: po 15 kolech ztráta 13 bodů na Slavii, pět soutěžních zápasů bez výhry, dlouhodobě slabé výsledky a neuspokojivý výkon proti Liberci. Zároveň se změnilo sportovní vedení. Tomáš Rosický skončil jako sportovní ředitel a nahradil ho Tomáš Sivok, který označil rychlé jmenování nového trenéra za svou bezprostřední prioritu.
Telefon Deilovi zazvonil ještě v pondělí. Zastihl ho v Kolumbii, kde už šest týdnů studoval španělštinu. Prý to dlouho chtěl a využil volna. Pro trenéra je podle něj ovládání více jazyků důležité. V pátek 27. listopadu už Sparta oznamovala víceletou smlouvu.
Do Prahy si přivedl asistenta Kennetha Dokkena, 48letého Nora, se kterým pracoval v Maccabi a kdysi spolu i hráli. Dokken naposledy působil v HamKamu a jako hlavní trenér vedl Notodden a Odd. Další složení štábu zatím platí jen dočasně, Sparta potvrdila pokračování domácích členů minimálně do konce podzimu.
Deila je první velkou volbou nového sportovního vedení. Uspěje-li, posílí i Sivoka. Pokud ne, ponesou to oba.
Vysoký presink a hned do Zlína
Jak chce Deila hrát? Ofenzivně, aktivně, s vysokým napadáním a rychlou hrou. Už v Atlantě vysvětloval, že nejlehčí góly vznikají po zisku míče vysoko na hřišti a rychlém kolmém řešení. Útočníci a záložníci mají po ztrátě okamžitě zavírat rozehrávku a nutit soupeře k chybě u jeho vlastního vápna.
Pro Spartu to není revoluce. Priskeho tým byl ve svých nejlepších časech také postaven na disciplinovaném presinku v rozestavení 3-4-3. Dá se proto čekat, že Deila nebude stavět od nuly, spíš naváže na aktivní směr a přitlačí na tempo směrem dopředu. Typově se do takového fotbalu hodí hráči s intenzitou a rychlostí, kteří už pod Priskem presovali, jako Haraslín nebo Birmančević.
Času na učení ale moc nemá. Poprvé povede Spartu v neděli 29. listopadu od 18:00 v 16. kole Chance Ligy na hřišti Zlína, tedy dva dny po podpisu. Souběžně běží ligová fáze Evropské ligy, kde klub bojuje o postup do jarní vyřazovací fáze. Změny v kádru zatím nikdo neoznámil. Sivok jen avizoval, že o tom, kdo po zimě zůstane, rozhodnou výkony ve zbývajících podzimních zápasech. Deila tak dostal do ruky i nástroj, jak hráče motivovat.
Ochota udělat ze sebe showmana může být pro Spartu výhodou, ale jen tehdy, když ji Deila rychle podloží výhrami a čitelným rukopisem. V Portlandu se svlékal jako vítěz, ne jako trenér, který něco slibuje. Pokud se mu na Letné povede totéž, otázka trenýrek se vrátí sama.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl