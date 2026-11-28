Areál s více než 1 500 stromy patří k nejvýznamnějším komponovaným parkovým realizacím v Česku.
„Dnešní sázení je pro lázně významnou událostí. Uvědomujeme si, že náš park je výjimečným architektonickým skvostem, a tak cítíme odpovědnost i povinnost uchovat ho nejen pro naše pacienty a hosty, ale i pro budoucí generace. Proto v rámci jeho obnovy sázíme vzrostlé stromy. Jsou sice dražší, ale chceme, aby byly pěkné hned a do zdejšího koloritu ihned zapadly,“ uvedla ředitelka Horských lázní Karlova Studánka Irena Vašicová.
S výběrem místa a také výběrem těch správných druhů dřevin pomáhali krajinářští architekti Tomáš Popelínský a Lubomír Rychtar. Navázali na dlouhou historii parku, od romantických úprav z dob řádu německých rytířů až po práci profesora Ivara Otruby v 70. letech minulého století. „Návrh pracuje s historickým rukopisem parku. Stromy vybíráme tak, aby nenarušily průhledy na lázeňské budovy a přirozeně doplnily původní kompozici,“ vysvětlil Tomáš Popelínský.
Ve školce ho i šestkrát přesadí
Velikost nově vysazených stromů je dobře patrná na buku u lázeňského domu Vlasta. „Je zhruba tři metry vysoký a obvod jeho kmene má kolem dvaceti centimetrů. Pro běžné výsadby se přitom často používají stromy s obvodem kmene kolem 12 až 14 centimetrů,“ popsala mluvčí lázní Lucie Špačková.
Podle majitele zahradnické firmy Jiřího Konečného se takto vzrostlé stromy v zahraničních městech vysazují běžně, v Česku je to méně obvyklé. „Takový strom se pro výsadbu cíleně pěstuje. Než má ve výšce jednoho metru obvod kmene 20 až 25 centimetrů, ve školce ho přesadí třeba pětkrát nebo šestkrát. Kořeny se díky tomu zahustí na malém prostoru a při přesazování je pak možné přemístit je spolu se stromem v zemním balu,“ dodává Jiří Konečný.
Přibližně desetileté buky přivezli zahradníci až z Holandska. Kromě Vlasty dostaly místo také nad Slezským domem a nad Pitným pavilonem. Naproti Letním lázním přibyla magnolie, u dolního obecního parkoviště pod Vlastou jedle. Mezi Hudební halou a Džbánem vysadili zahradníci borovici vejmutovku, která pochází z Česka.
O nové stromy se budou zahradníci pravidelně starat i v dalších letech. Důležité je především to, aby se po přesazení dobře ujaly a mohly na novém místě dlouhodobě prospívat. „Ke stromům se budeme ještě několik let vracet. Budeme je zalévat, odstraňovat kolem nich plevel, kontrolovat úvazky a podle potřeby upravovat řezem mladé koruny. U tak velkých stromů nám záleží na tom, aby se dobře ujaly a mohly tady růst další desítky let,“ uzavřel Konečný.
Buk do pařezu
Další výsadba je v plánu na jaře, konkrétně v březnu a dubnu. „Za mateřskou školou mají zahradníci zasadit buk přímo do ztrouchnivělého pařezu. Tento postup, dříve běžný v historických parcích, už ve Studánce použili při přesazování lípy u lázeňského domu Bezruč,“ řekla závěrem mluvčí horských lázní.