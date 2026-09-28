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Hvězda Zoo Milfajtová se zřítila ze schodů: Prosila o berle a na pódiu trpěla v tichosti!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oblíbená herečka Sára Milfajtová (35) má za sebou děsivý pád ze schodů, při kterém se ošklivě zranila. Děsivý pád se udál před velkým koncertem v Obecním domě, kde měla vystupovat.
Sára Milfajtová ošklivě spadla.
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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