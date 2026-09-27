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Wafery do 2 let zdraží o ~80 %. Nemusí to však být zásadní problém

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Možná jste narazili na zprávy o 40% nebo 80% zdražení waferů. Jsou sice opodstatněné, ale na ceny CPU, GPU a pamětí nemusejí mít zásadní vliv, takže nepropadejte panice. Alespoň ne z tohoto důvodu…
Silicon Wafer

Silicon Wafer

Zdroj: Extremetech
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