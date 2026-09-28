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Naomi Watts slaví 58. Ve 36 jí řekli, že je blízko menopauze – právě když se její kariéra konečně rozjížděla

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Bylo jí 36, hrála hlavní role a měla pocit, že její dlouho budovaná kariéra konečně začíná. Pak se dozvěděla, že je blízko menopauze. Naomi Watts později popsala, že ji nevyděsila jen otázka plodnosti. V Hollywoodu posedlém mládím se okamžitě začala bát i toho, zda právě nekončí něco, co sotva začalo.
Naomi Watts slaví 58. Ve 36 jí řekli, že je blízko menopauze – právě když se její kariéra konečně rozjížděla

Naomi Watts slaví 58. Ve 36 jí řekli, že je blízko menopauze – právě když se její kariéra konečně rozjížděla

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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