Naomi Watts slaví 58. Ve 36 jí řekli, že je blízko menopauze – právě když se její kariéra konečně rozjížděla

Když přijde „moc brzo“
Naomi Watts měla cestu k velkým rolím pomalejší než řada jejích vrstevnic. Když jí David Lynch svěřil jednu z hlavních rolí v Mulholland Drive, bylo jí přes třicet a sama už tehdy přemýšlela, jestli není na Hollywood „stará“.
O několik let později přišel King Kong. Velká produkce, velká role a pocit, že se kariéra opravdu rozběhla. Právě v tomto období jí podle jejích pozdějších rozhovorů lékař řekl, že se blíží menopauze.
Watts vzpomínala, že ji zpráva zasáhla ve dvou rovinách současně. Přemýšlela o možnosti mít děti, ale okamžitě také o práci. Jestli je jí 36 a filmový průmysl očekává od hlavních hereček věčné mládí, znamená menopauza, že se dveře začnou zavírat právě ve chvíli, kdy se konečně otevřely?
Menopauza není jedna narozeninová hranice
Přechod do menopauzy je velmi individuální a jeho načasování se mezi ženami liší. Za předčasnou menopauzu se obvykle označuje stav před 40. rokem, časná menopauza nastává před 45. rokem.
Watts tedy nebyla typickým příkladem ženy vstupující do této životní fáze v běžném věku. Právě proto byla podle vlastních slov tak zaskočená. Neměla pocit, že se jí téma menopauzy ještě vůbec týká, a současně o něm věděla překvapivě málo.
To je možná jedna z nejzajímavějších částí jejího příběhu: ne že slavná herečka měla symptomy, ale že ani žena s přístupem k lékařské péči a informacím nebyla připravená na možnost, že se to může dít právě jí.
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Dlouho o tom raději nemluvila
Hollywood rozhodně nevymyslel strach žen ze stárnutí, ale velmi dlouho ho uměl skvěle monetizovat.
Watts později popsala, že svou situaci skrývala i proto, že se bála, co by veřejná informace o menopauze znamenala pro vnímání její kariéry. Herečka, která měla stále hrát romantické a hlavní role, se jednoduše nechtěla nechat zařadit do kolonky, kterou průmysl považoval za „starší“. A právě tady její příběh přestává být jen celebritní.
Protože kolik žen někdy řešilo, jestli určitá informace o jejich těle, věku nebo rodinné situaci nezmění způsob, jakým je začne vnímat zaměstnavatel, klient nebo okolí?
Z tématu, které skrývala, nakonec udělala veřejnou práci
V roce 2025 vydala Watts knihu Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause. Není to jen memoár, ale kombinace vlastní zkušenosti a informací od odborníků.
Už samotný název dobře vystihuje změnu. Z něčeho, co jí kdysi připadalo profesně nebezpečné vůbec vyslovit, udělala téma, o kterém mluví veřejně. To samozřejmě neznamená, že každá žena má povinnost sdílet svou zdravotní historii. Otevřenost není morální povinnost.
Je ale užitečné, když někdo s velkou platformou připomene, že menopauza není náhlý přechod z „ženy“ do nějaké neurčité kategorie „po ženství“.
A kariéra? Ta samozřejmě neskončila
Naomi Watts dnes slaví 58. Od onoho rozhovoru ve 36 letech uplynulo více než dvacet let a dál hrála hlavní filmové i televizní role, získávala nominace a produkovala vlastní projekty.
Možná je právě to nejzajímavější pointa celého příběhu. Strach, který v určitém okamžiku působí jako logický popis budoucnosti, je někdy jen odrazem světa, který jsme do té chvíle znaly. A ten se může změnit. Stejně jako my.
Upozornění: Menopauza a perimenopauza mají individuální průběh. Pokud se příznaky objevují nezvykle brzy, výrazně ovlivňují kvalitu života nebo máš otázky týkající se menstruace, plodnosti či hormonální léčby, je vhodné obrátit se na gynekologa nebo jiného zdravotnického odborníka.
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Zdroje: Los Angeles Times – Naomi Watts on her new movie The Friend and David Lynch [1], British Vogue – Naomi Watts On Her Startlingly Honest Book About Menopause [2], Naomi Watts – Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause [3].