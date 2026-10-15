Ano, šéfe 8. díl: Majiteli restaurace se dostane drsné, ale trefné rady od šéfa

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Zdeněk Pohlreich vyráží s Ano, šéfe! na další misi do Českého středohoří. V malé obci Jenčice se snaží postavit na nohy podnik nadšeného kuchaře. Majitel hospůdky nabízí složité pokrmy, hosté se ovšem jeho restauraci obloukem vyhýbají. Thajská polévka uprostřed vesnice
Zdeněk pracuje v pojišťovnictví a vaření vždy patřilo k jeho velkým vášním. Otevřením vlastní hospody si splnil dlouholetý sen a doufá v plné stoly spokojených strávníků. Většinu týdne ale personál obsluhuje prázdný sál. Koncept staví majitel primárně na burgerech a menu doplňuje o cizokrajné speciality.
Obávaného kuchařského kritika zarazí hned při prvním pohledu do lístku thajská polévka. „Mně se tu někdo snaží říct, že o vaření něco ví, snaží se myšlenku korigovat tak, aby ho místní neposlali k šípku. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ hodnotí skladbu nabídky. První komplikace přicházejí ihned u objednávky, kdy obsluha pořádně nezná složení servírovaných porcí.
Utrápená ryba a varovné signály
Ochutnávka přináší řadu zklamání. Polévka nabízí výraznou ostrost, ukrývá však příliš tvrdé maso. Pstruh strádá na nevhodném servírování a celkovém nedostatku citronu. „Myslím, že když dostaneš rybu, máš mít chuť prachsprostě ji sežrat během chvíle. Je to utrápené,“ komentuje přinesený talíř Pohlreich.
Kulinářské selhání podtrhuje steak chybně nakrájený po mase. Výsledek host shrnuje konstatováním o jídelním lístku, který se mnohem lépe čte, než reálně chutná. Odborník považuje podobný nesoulad za silný varovný signál pro budoucnost podniku. Jídlo navíc připravuje člověk bez kulinářského vzdělání. Na poměry televizních natáčení talíře vypadají hezky, chuťovým profilem ale místní neosloví.
Lekce jógy a maturitní zkouška
Provozní starosti musí hospodský na jeden den hodit za hlavu. Ve svých čtyřiceti letech totiž obléká sváteční oblek a odchází složit maturitní zkoušku. Samotná budova restaurace žije i jinými aktivitami a v jejích prostorech probíhají pravidelné kurzy jógy. Do cvičení se zcela nečekaně zapojí i hlavní tvář celého pořadu. „Kdysi mi jeden jogín říkal, že mám dobrotu v sobě, tak ji mám jen pustit ven. V tomto díle to udělám,“ popisuje úsměvnou vložku Pohlreich. Po návratu z maturit rozeberou oba muži vzpomínky na mládí a vrhnou se zpět k rozpáleným plotnám.
Zdržení objednávek a kolaps personálu
Večerní zkouška plného provozu nekompromisně odhalí limity stávajícího týmu. Kuchyně zvládne uvařit a vydat čtyři stoly, dalších deset objednávek ale nabírá obrovské zpoždění. „Teď nastává situace, které v gastronomii říkáme: vlítly ho*na do větráku,“ hodnotí suchým humorem kolaps personálu zkušený profesionál.
Po skončení zátěžového testu dostane kolektiv jasné doporučení do dalších měsíců. Majitel by se měl vyhnout cizokrajným experimentům a soustředit se na poctivé suroviny. „Miluju vesnickou kuchyni bez dalších pí***in, tak tu dělejte,“ radí kuchař před svým odjezdem.
Pořad
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