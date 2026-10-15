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Ano, šéfe 8. díl: Majiteli restaurace se dostane drsné, ale trefné rady od šéfa

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Zdeněk Pohlreich vyráží s Ano, šéfe! do Českého středohoří pomoci amatérskému kuchaři. Zátěžový test kuchyně odhalí nečekané problémy.
Ano, šéfe

Ano, šéfe

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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