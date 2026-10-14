Těžko ho zabít: Steven Seagal napadl herce při castingu a manželka hlavní hvězdy se štítila výsledku

Těžko ho zabít, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Těžko ho zabít, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Těžko ho zabít, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Těžko ho zabít, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
V akčním snímku Těžko ho zabít z roku 1990 hraje Steven Seagal svou typickou roli nezastavitelného mstitele. Seagal sice nekompromisně likviduje padouchy na plátně, za kamerou se ale odehrával napjatý konflikt s režisérem. Snímek navíc musel projít drastickým prostříháním a jeden z herců získal roli až poté, co mu hlavní hvězda nečekaně zmáčkla hrdlo. Pomsta detektiva Storma
Detektiv Mason Storm v podání Stevena Seagala natočí schůzku tajemného politika, který si domlouvá vraždu u mafie. Padouši ale vzápětí detektiva vystopují, zastřelí mu manželku a jeho samotného těžce zraní, zatímco Stormův syn dokáže nepozorovaně uniknout. Zkorumpovaní policisté oznámí detektivovu smrt, přítel z oddělení O´Malley ovšem usvědčující kazetu uschová a Storma převezou v kómatu do nemocnice. Po sedmi letech se detektiv probouzí, s pomocí obětavé zdravotní sestry Andy prchá do bezpečí, a jakmile získá zpět fyzickou sílu, pustí se do nekompromisní odplaty.
Natáčení v nemocničním prostředí filmaři částečně zjednodušili výběrem skutečné kalifornské lokace. Záchranu u zdravotní sestry točili v opuštěné nemocnici Queen of Angels Hospital, kterou úřady definitivně uzavřely jen pár týdnů před klapkou. Scénografové museli interiér přestavět hned nadvakrát, aby budova mohla imitovat nejen klasickou pohotovost v první linii roku 1983, ale následně i oddělení vybavené špičkovými přístroji z roku 1990.
Uškrcený herec a skutečná manželka
Steven Seagal zasahoval do castingu velmi fyzickým způsobem. Když se William Sadler ucházel o roli senátora Trenta a předčítal svůj part, Seagal najednou skočil přes konferenční stolek a chytil Sadlera pod krkem. Zaskočený herec se nenechal incidentem vyvést z míry a pokračoval v plynulém čtení. Seagal byl přesvědčený, že Sadler zvládl tento nečekaný test skvěle, a roli padoucha pro něj okamžitě odsouhlasil.
Roli obětavé zdravotní sestry Andy převzala britská herečka Kelly LeBrock, která tehdy stála na prahu filmového důchodu. V reálném životě žila se Seagalem v manželství a k roli ji údajně přesvědčil jen jako výpomoc. Její osobní postoj k výslednému dílu ovšem nebyl příliš nadšený, což potvrdila slovy, že snímek měl raději nést název Těžko se na to dívat nebo Těžko k uvěření. Pro potřeby natáčení je pak společně s manželem oblékal světoznámý italský módní návrhář Gianni Versace.
Bojkot režiséra a drsné škrty
Vztahy na place nabraly hořkou pachuť hned od prvního dne. Steven Seagal se neshodl s režisérem Brucem Malmuthem a otevřeně kritizoval jeho styl práce. Ústřední hvězdě se nelíbilo především natáčení bojových scén a pocit, že ji režisér úplně vyloučil z procesu následného střihu. Seagal se později vyjádřil poměrně tvrdě, když označil za zázrak, že režisér dokáže dát alespoň nohu před nohu. Konflikt mezi dvěma hlavními osobnostmi produkce zašel tak daleko, že spolu Seagal a Malmuth ke konci natáčení úplně přestali komunikovat.
Složité poměry ještě zhoršilo tehdejší studio Warner Bros. Jeho vedení zasáhlo do snímku natolik agresivně, že nařídilo ořezat materiál na rovných 90 minut, aby film získal ostřejší spád a mohl běžet častěji v kinech. Diváci tak přišli o úvodní rodinnou pasáž, pohřeb starého přítele O´Malleyho i celou vedlejší dějovou linku s uneseným Stormovým synem. Kvůli necitlivým škrtům tak film v některých pasážích postrádá logické propojení a kontinuitu.
Vynucený kompromis a nová zbraň
Jeden ze zásahů do děje si ovšem vyžádali sami filmaři během natáčení závěrečné zúčtovací scény. Původní scénář počítal s tím, že Seagalův hrdina nechá prchnout bezbranného senátora Trenta a posléze ho zaživa upálí v krbu. Producenti však označili takový čin za příliš krutý pro hlavního kladného hrdinu a na place se kvůli tomu strhla prudká hádka, po které se rozzuřený Seagal zavřel ve svém karavanu.
Situaci zachránil opět William Sadler, který navrhl, aby detektiv zbraň namířil do senátorova rozkroku a těsně minul s doprovodem urážlivé poznámky o jeho malém nádobíčku. Seagal s nápadem souhlasil, vrátil se na scénu a tvůrci celý kompromis natočili během několika hodin.
Do filmového příběhu se zapsala i další drobná perlička s namířenou hlavní. Když zkorumpovaný politik vloží do úst brokovnici detektivu Stormovi, herci na placu točili záběr pozpátku. Zbraň tahali ven z úst a výsledný záběr následně pouze obrátili, čímž předešli případnému hercovu zranění. Samotný Seagal navíc začal poprvé nosit svůj klasický culík a vytasil se s na míru vyrobenými zbraněmi od pistoláře Terryho Tusseyho.
Akční snímek Těžko ho zabít uvádí Nova Cinema 14. října od 22:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).