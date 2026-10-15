Zrádci obětovali Lukáše, věrní se u kulatého stolu obrátili proti sobě. Tomáš pak litoval svého rozhodnutí

Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek, Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima
Pátý díl třetí řady reality show Zrádci rozhodl o osudu dvojice z klecí a po zapálení hranice skončil věrný Lukáš. Následná pěvecká mise za účasti známých zpěváků nevyšla a odstartovala spor uvnitř týmu zrádců. Večer u kulatého stolu vyvrcholil střet mezi věrnými Tomášem a Adamem, po kterém druhý jmenovaný posbíral osm hlasů a zamířil do vyhnanství. Rozsudek u hranice připravil o místo Lukáše
Úvod pátého dílu se vrátil na konkláve, kde zrádci Kryštof, Dáša a Annelie řešili, koho z uvězněných věrných na hranici pošlou ze hry. Dáša chtěla zavraždit Davida a nechat ve hře Lukáše, pomocí kterého plánovala vyřadit Kryštofa. Dvojice kolegů ji přehlasovala, Davida propustila a s Lukášem se zrádci střetli tváří v tvář přímo u hranice.
Před samotným zapálením pronesla Annelie v dílu směrem k odsouzenému hráči větu:
„Rozhodnutí padlo. Tvá hra dnes v noci končí, nyní promluví oheň.“ Kryštof poté hranici podpálil. Aby záběry s plameny proběhly bezpečně, musel mít Lukáš podle slov režiséra Markuse Kruga na obličeji nehořlavý gel a štáb ho předem učil zadržovat dech, aby se nenadechl horkého vzduchu.
Lukáš v pořadu Poslední zrada uvedl, že po návratu domů se z hradní atmosféry vzpamatovával téměř dva týdny. Zároveň odmítl dohady diváků, že mohl Kryštofa odhalit hned po prvním dnu díky situaci s gambitem, protože si ji v záplavě konverzací na hradě vůbec nepamatoval. Ráno našli soutěžící u snídaně místo Lukáše na krbové římse urnu s popelem.
Pěveckou misi zkomplikovalo zranění i odmítnutý štít
Během dopoledne začal Petr v knihovně přesvědčovat Zdíšu a Jana, aby večer hlasovali proti Kryštofovi. Zdíša se zaměřila na Adama a podezření vůči němu stupňoval i Tomáš. Oba muži si pak v debatě na hradbách vyříkávali vzájemnou nedůvěru, protože každý z nich považoval toho druhého za zrádce.
V denní misi se hráči rozdělili do tří skupin. První tým hledal s mapou po hradě bloudící duše pěvců a snažil se jejich popěvky zazpívat do studny. Postavy ze záhrobí ztvárnili herečka Kateřina Zapletalová, operní pěvkyně Eliška Zajícová, zpěvák Mirai Navrátil a zpěvačka
. Ewa Farna
„Zvláštní byl příjezd, když jsem viděl prostředí, který člověk zná jenom z těch Zrádců, tak byl velký zážitek vidět to na vlastní oči,“ uvedl Mirai. Natáčení v podzemí se neobešlo bez zásahu zdravotníků, protože Zajícová podle Kruga kvůli špatnému vzduchu a náročnému zpěvu omdlela, vyvrkla si kotník a přetrhala vazy.
Druhá skupina poslouchala zpěv s hlavami ponořenými ve studni, kterou štáb nechal uvnitř hradu postavit jako vyhřívaný bazén, a přiřazovala melodie ke čtyřiceti hracím skříňkám. Každou ze čtyř vybraných skříněk pak čtveřice Jan, Kryštof, Annelie a Štefan nosila do oratoria hradnímu pánovi. Za každou správnou skříňku mohli hráči získat 50 tisíc korun a za všechny čtyři společný štít pro všechny proti noční vraždě.
každému ze čtveřice v oratoriu nabídl individuální štít, pokud misi sabotují a vymění skříňku za jinou. Všichni nabídku odmítli, jenže druhý tým u studny pokaždé odložil původně vybranou správnou skříňku a poslal dál chybnou. Soutěžící tak nezískali peníze ani ochranu. Dáša byla přesvědčená, že její skupina vybrala u studny správné skříňky, a obvinila čtveřici z oratoria včetně Kryštofa a Annelie ze sabotáže, po čemž se Annelie před ostatními rozplakala. Vojta Kotek Hlasování u kulatého stolu ukončilo hru pro Adama
U kulatého stolu zaútočil Petr na Kryštofa s tím, že se po jmenování zrádců změnilo jeho chování. Debata se ale rychle přesunula k Adamovi. Spoluhráči mu nevěřili, že se ve svých tipech tak často plete, a Tomáš na něj tlačil s tím, že jen předstírá špatného věrného. Adam podezření vracel Tomášovi a připomínal mu jejich předchozí rozhovory o Majdě.
Při sčítání hlasů obdržel Tomáš jeden hlas, Majda dva a Kryštof s Felix po třech. Osm hráčů napsalo Adama, který tak musel do vyhnanství.
„Nevěděl jsem, co mě čeká, jak těžký bude najít zrádce a jak lehký nebo těžký je být věrný v této hře. Ale co je ve hře, je ve hře, nic není osobní. V této hře jsem byl zrrrr… zrazen svými věrnými. Držím vám všem palce,“ řekl Adam v dílu na rozloučenou.
Adam pozvánku dostal už loni do druhé řady, kdy ji z obavy ze ztráty důvěryhodnosti odmítl. Zároveň ocenil taktiku zrádců.
„Hráli to chytře. Věděli, že mě kulatý stůl dřív nebo později sežere, takže pro ně bylo zbytečný na mě plýtvat vraždu,“ prozradil. Spor zrádců o štít na nočním konkláve
Po odchodu Adama zavládlo v sále ticho, Jan se ve zpovědnici rozplakal a Tomáš si vyčítal, že vedl útok proti věrnému. Napětí se přeneslo i na noční konkláve, kde Dáša dál podezřívala Kryštofa a Annelii, že si během mise vzali individuální štít. Oba jí vyčetli, že proti nim před ostatními útočí bez varování.
Annelie navrhovala, aby dál postupovali společně, Dáša ale ve zpovědnici zopakovala, že se hodlá svých dvou kolegů zbavit. Na závěr konkláve trojice zvažovala, koho v noci zavraždí, a vybírala mezi Davidem, Petrem a Nikou.
Pátý díl třetí řady Zrádců uvedla platforma prima+ ve středu 14. října večer, televize Prima ho odvysílá v neděli 18. října.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( blesk, youtube, FTV Prima).