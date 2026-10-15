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Sudí a manažer HC Olomouc v korupční kauze? Ve fotbale dostal stopku na 15 let

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Bývalý ligový rozhodčí a marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu. Vejtasa se hodlá proti trestu odvolat, řekl serveru iSport.cz.
Sudí a manažer HC Olomouc v korupční kauze? Ve fotbale dostal stopku na 15 let

Sudí a manažer HC Olomouc v korupční kauze? Ve fotbale dostal stopku na 15 let

Zdroj: Fotbalová asociace České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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