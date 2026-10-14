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Rychlá fazolová polévka s rohlíkem je levná, sytá a hotová během chvilky

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Fazolová polévka bývala u nás doma jídlo na dny, kdy nikdo nechtěl vymýšlet velkou gastronomii, ale hlad byl poctivý. Tahle rychlá verze s rohlíkem stojí na osmažené cibuli, uzenině, paprice a bílých fazolích z konzervy, takže je hotová bez dlouhého namáčení a přitom nepůsobí odfláknutě.
Fazolová polévka

Fazolová polévka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Chudá jídla mívají bohatou chuť: Rychlá fazolová polévka s rohlíkem pro dny, kdy má být teplo v misce hned
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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