Rychlá fazolová polévka s rohlíkem je levná, sytá a hotová během chvilky

Fazolová polévka bývala u nás doma jídlo na dny, kdy nikdo nechtěl vymýšlet velkou gastronomii, ale hlad byl poctivý. Tahle rychlá verze s rohlíkem stojí na osmažené cibuli, uzenině, paprice a bílých fazolích z konzervy, takže je hotová bez dlouhého namáčení a přitom nepůsobí odfláknutě.
U rychlé
fazolačky je dobré hlídat hlavně jednu věc: papriku nespálit. Jakmile se mletá paprika dostane do tuku, chce to jen párkrát zamíchat a hned zalít nebo vodou. Když zůstane na plotně moc dlouho, zhořkne. A začínat znovu u vývarem polévky, která měla být hotová rychle, to člověku náladu zrovna nezlepší.
Pak jsou tu
. Někdo nedá dopustit na suché, namočené a uvařené zvlášť, jinde se běžně otevírá plechovka bílých fazolí v tomatě. Na obyčejný všední den mi ale nejvíc sedí fazole bílá fazole z konzervy, klidně dvě plechovky najednou. Polévka je hotová bez velké práce a pořád chutná jako normální poctivé jídlo, ne jako něco nahonem slepeného před zavřením kuchyně. Recept na rychlou fazolovou polévku s rohlíkem
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme
Polévkový základ: 1 lžíce sádla 1 větší cibule 180 g uzeniny nebo uzené krkovice 1/2 ks červené kapie 2 lžičky mleté sladké papriky
Do hrnce dál: 700 ml vývaru nebo vody 3 menší brambory 2 konzervy bílých fazolí, ideálně ve vlastní šťávě 2 stroužky česneku 1 špetka chilli pasty, kdo má rád ostřejší podle chuti sůl podle chuti černý pepř
Dokončení: 1 hrst nasekané petrželky 4 až 6 ks čerstvých rohlíků k podávání Foto: Cooky.cz, Chudá jídla mívají bohatou chuť: Rychlá fazolová polévka s rohlíkem pro dny, kdy má být teplo v misce hned Postup přípravy rychlé a levné fazolačky
1. Do hrnce dejte
sádlo a nechte ho rozpustit. Přidejte najemno nakrájenou cibuli a na středním plameni ji opékejte asi 4 až 5 minut, dokud nezačne chytat zlatou barvu.
2. Přisypte
uzeninu nakrájenou na malé kostičky a přidejte kapii pokrájenou na proužky. Nechte všechno zhruba 3 minuty restovat. Tuk se mezitím ovoní a kapie trochu změkne.
3. Stáhněte plamen, vsypte
mletou papriku, rychle promíchejte a hned přilijte vývar. Tady opravdu není prostor odběhnout pro telefon, paprika umí zhořknout překvapivě rychle.
4. Přidejte
brambory nakrájené na menší kostky, lehce osolte a vařte přibližně 12 až 15 minut. Brambory by měly být skoro měkké, ale ještě by se neměly rozpadat.
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5. Pak do hrnce přijdou scezené
bílé fazole. Pokud máte doma fazole předem uvařené ze suchých, klidně je použijte místo konzervovaných a v polévce je už jen krátce prohřejte.
6. Dochuťte prolisovaným
česnekem, pepřem a případně i trochou chilli pasty. Nechte polévku ještě asi 5 minut mírně probublávat, aby se chutě propojily a brambory s fazolemi ji přirozeně zahustily.
7. Nakonec ochutnejte a podle potřeby dosolte. Na talíři posypte
petrželkou a podávejte s čerstvým rohlíkem. K téhle polévce se obyčejné pečivo hodí líp než nějaké vymýšlení navíc.
TIP: Jestli chcete polévku hustší, rozmačkejte ke konci vaření jeden brambor přímo v hrnci. Zahustí ji bez mouky a bez dalšího nádobí. Foto: Cooky.cz, Chudá jídla mívají bohatou chuť: Rychlá fazolová polévka s rohlíkem pro dny, kdy má být teplo v misce hned Co když nemáte přesně tyhle suroviny?
Fazolová polévka
drobné úpravy snese, jen bych některé věci nevyhazovala úplně. Místo uzené krkovice se dá vzít klobása, v mnoha fazolačkách je to ostatně úplně běžné řešení. Když doma není kapie, svět se nezboří. Polévka bude jen o něco méně sladká a méně barevná, chuťově ale zůstane v pořádku.
Vaří se i varianta z
bílých fazolí v tomatě. Použít se dají, hlavně když je potřeba mít jídlo rychle na stole. V takovém případě bych ale opatrněji solila a ubrala i mletou papriku. Rajčatový základ je výraznější a snadno přebije chuť uzeniny. Fazole ve vlastní šťávě jsou neutrálnější, takže se polévka dá dochutit přesněji podle toho, jak ji chcete mít.
Můžu místo sádla použít olej?
Ano, jde to. Jen počítejte s tím, že základ nebude tak plný a kulatý. U fazolové polévky má sádlo svoje opodstatnění, tady se na dietní lehkost moc nehraje.
Dá se udělat bez rohlíku?
Dá. Rohlík je klasický doprovod, ne povinná součást receptu. Stejně dobře poslouží krajíc chleba, topinka, případně nic dalšího, pokud vám stačí samotná miska polévky.
Jak dlouho vydrží?
V lednici vydrží zhruba 2 dny. Druhý den často chutná ještě líp, protože fazole i uzenina pustí do vývaru víc chuti. Počítejte ale s tím, že zhoustne, takže při ohřívání přilijte trochu vody.
Zahřejte se s uzenou fazolovou polévkou, která voní až k sousedům
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz