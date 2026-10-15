Buckley v UFC zastaví Malotta, tipuje redakce. Rozhodnout může čtvrté kolo

V sobotu 17. října se v kanadském Edmontonu střetnou dva bojovníci z nejlepší patnáctky velterové váhy UFC. Desátý muž žebříčku Joaquin Buckley potřebuje zastavit sérii porážek, třináctý Mike Malott chce před domácím publikem pokračovat ve vítězném tažení. Podle názoru redakce bude rozhodující, zda Kanaďan dokáže využít své technické přednosti dřív, než se začne prosazovat Buckleyho tvrdost a tlak.
Malott má více možností
Mike Malott má profesionální bilanci 14-2-1 a patří mezi bojovníky, kteří dokážou ukončovat zápasy v postoji i na zemi. Šest soupeřů knokautoval a dalších šest donutil odklepat. Naposledy v dubnu zastavil ve třetím kole zkušeného Gilberta Burnse, předtím porazil na body Kevina Hollanda.
Zajímavé je také srovnání fyzických parametrů. Malott měří 185 centimetrů, zatímco Buckley pouze 178. Američan má ovšem navzdory menší výšce přibližně o osm centimetrů delší rozpětí paží. Kanaďan tedy nemůže automaticky počítat s tím, že bude soupeře bezpečně zasahovat z větší vzdálenosti.
Podle oficiálních statistik UFC zasazuje Malott v průměru 4,02 významného úderu za minutu, Buckley 3,62. Kanaďan navíc zvládá kombinovat údery s přechody do grapplingu. Redakce považuje tuto všestrannost za jeho největší výhodu. Pokud dokáže Buckleyho opakovaně dostávat na zem, může omezit jeho nebezpečné útoky v postoji.
Buckleyho šance poroste s časem
Joaquin Buckley má bilanci 21-8 a patnáct vítězství získal knokautem. Je výbušný, dokáže rychle zkrátit vzdálenost a jedinou přesnou ranou změnit průběh zápasu. Jeho agresivní styl však přináší také rizika. V posledních dvou zápasech s Kamaruem Usmanem a Seanem Bradym doplatil především na soupeřovu převahu ve wrestlingu.
Naše redakce při porovnání Buckleyho výsledků a statistik UFC nepovažuje tyto porážky za důkaz výrazného výkonnostního propadu. Usman i Brady patří mezi mimořádně kvalitní zápasníky. Malott je sice nebezpečný na zemi, ale zatím neprokázal, že dokáže podobně dlouho kontrolovat soupeře Buckleyho úrovně.
Důležitá může být také kondice. Malott v lednu 2024 proti Neilu Magnymu vedl po dvou kolech na všech bodových lístcích, nakonec však ve třetím kole prohrál na TKO. Od té doby se výrazně zlepšil a poslední výsledky ukazují, že dokáže uspět i v delších zápasech. Čtvrté a páté kolo ovšem v UFC dosud neabsolvoval.
Podle našeho hodnocení má Malott větší šanci uspět v úvodních dvou kolech. Pokud bude přesnější v postoji a podaří se mu získat kontrolu na zemi, může si vybudovat náskok. Buckley naopak potřebuje ubránit pokusy o strhy, udržovat zápas v postoji a postupně soupeře nutit k delším výměnám. S přibývajícím časem by mohl využít své zkušenosti z pětikolových zápasů i tvrdší údery.
Tip redakce MMAmag.cz: Joaquin Buckley zvítězí na TKO ve čtvrtém kole. Očekáváme vyrovnaný začátek s mírnou převahou Malotta, ale v pozdější fázi věříme Buckleyho agresivitě a schopnosti ukončit zápas jedinou povedenou kombinací. Největším rizikem našeho tipu zůstává Malottův grappling. Pokud Kanaďan dokáže Američana opakovaně dostávat na zem a udržovat ho pod kontrolou, může celý souboj dopadnout opačně.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek