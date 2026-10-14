Kukuřičnou mouku slimáci nedokážou strávit a po konzumaci uhynou. Stačí jedna lžíce do pasti z plastové lahve a záhon je čistý

Kukuřičná mouka, která je v mnoha domácnostech základem spíže, může sloužit jako přírodní odpuzovač slimáků. Krása této metody spočívá v její jednoduchosti a ekologické šetrnosti, protože nezahrnuje škodlivé chemické látky ani drahé roztoky.
Jak funguje kukuřičná mouka proti slimákům
Účinnost kukuřičné mouky proti slimákům je založena na biologii těchto tvorů. Slimákům chybí trávicí enzymy potřebné k rozkladu kukuřičné mouky. Když ji zkonzumují, kukuřičná mouka absorbuje vlhkost v jejich těle, což způsobí její nabobtnání, a nakonec vede k úhynu slimáka.
Použití kukuřičné mouky k odpuzování slimáků
Chcete-li použít tuto přírodní techniku odpuzování
slimáků, postupujte podle následujících kroků a připravte si následující materiály: Kukuřičná mouka Plastové láhve nebo nádoby (nepovinné) Zahradní mulč (nepovinné) Zdroj fotografie: Depositphotos Aby vám zákeřní slimáci nesežrali veškerou úrodu, musí proti nim vytáhnout s těmi správnými zbraněmi
Pozorujte svou zahradu a určete místa, kde jsou slimáci nejaktivnější. Tato místa jsou obvykle zastíněná a vlhká. Existují dva hlavní způsoby, jak odpuzovat slimáky pomocí kukuřičné moučky a záleží jen na vás, který z nich si vyberete.
Rozsypání kukuřičné mouky
V oblastech náchylných ke slimákům nasypte velké množství kukuřičné moučky přímo na půdu. Dbejte na to, abyste ji nanesli rovnoměrně a tak, aby se při dešti nesmyla (anebo se připravte na její pravidelné obnovování). Kukuřičná moučka by měla zůstat slimákům přístupná.
Pasti z kukuřičné moučky
Alternativně můžete pasti vytvořit tak, že do země umístíte malé nádoby (např. plastové lahve s odříznutým víčkem) a naplníte je kukuřičnou moučkou.
Tyto pasti zakopejte do půdy tak, aby byl otvor v úrovni země. Moučku smíchejte s něčím chutným – například mladým salátem. Tím donutíte tyto škůdce kukuřičnou moučku zkonzumovat. Zdroj fotografie: Pixabay Kukuřičnou moukou nedokážou slimáci strávit, takže je velmi účinně likviduje Používejte mulč, také pomůže
Zvažte mulčování záhonů materiálem, jako je sláma, kůra nebo listí. Mulč pomáhá vytvořit bariéru mezi slimáky a půdou, takže je pro ně obtížnější dostat se k rostlinám. A samozřejmě
můžete kukuřičnou moučku nasypat i sem. Pokud vsadíte v obchodě na větší balení, vyjde vás tato ochrana jen na desetikoruny. Kromě ochrany proti slimákům má kukuřičná moučka na zahradě i další výhody: Dokáže odradit také mravence a mšice, takže je univerzálním přírodním řešením proti více zahradním škůdcům. Kukuřičná moučka rozkládá půdu a dodává jí organickou hmotu, čímž zlepšuje její strukturu a úrodnost.
A pozor na
slimáka největšího – toho nezabíjejte, může vám naopak pomoci.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři