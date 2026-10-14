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Kukuřičnou mouku slimáci nedokážou strávit a po konzumaci uhynou. Stačí jedna lžíce do pasti z plastové lahve a záhon je čistý

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Kukuřičnou mouku nedokážou slimáci strávit, takže je velmi účinně likviduje. Stačí si jen vyrobit ty správné pasti a výsledek se rychle dostaví.
Slimáci už na zahradu nevkročí, skvěle je odežene kávový postřik

Slimáci už na zahradu nevkročí, skvěle je odežene kávový postřik

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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