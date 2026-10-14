Štefan Margita otevřeně o své situaci v důchodu: Poctivě platil vysoké částky a dnes sklízí ovoce

Štefan Margita patří k těm, kteří o penzi nemluví s trpkostí. Vedle starobního důchodu pobírá i vdovecký a připomíná, že s Hanou Zagorovou léta platili vysoké odvody.
Operní pěvec Štefan Margita už několik let pobírá starobní důchod. Po smrti Hany Zagorové mu vedle toho vznikl nárok také na vdoveckou penzi. Kolik přesně dostává, veřejně neříká. Z jeho vyjádření každopádně nevyznívá stížnost. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že naopak zdůrazňuje jednu věc: výsledná penze nesouvisí jen s věkem nebo povoláním, ale také s tím, jaké odvody člověk během pracovního života skutečně platil.
Na důchod si nestěžuje. Důvod je celkem srozumitelný
Margita pro Blesk otevřeně řekl, že s manželkou rozhodně neplatili pouze minimální odvody. Přidal k tomu i vzpomínku z domácího účetního provozu: „Pamatuji si na historku, když ještě Hanka žila. Měsíčně jsme platili strašně vysokou sumu, a když k nám na návštěvu, tedy na vyúčtování, přišla naše úžasná daňová poradkyně, Hanka vždy podotkla: Neplatíme nějak hodně? A paní Naďa vždy odpověděla: Jednou za to budete vděční. A já za to dneska jsem opravdu vděčný.“
Tento detail z daňového zákulisí říká víc než obecné řeči o výši penzí. Margita není novým důchodcem, starobní penzi podle dostupných informací pobírá už delší dobu. Po úmrtí Hany Zagorové v roce 2022 mu k ní vznikl také nárok na vdovecký důchod.
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Co vlastně znamená, že bere dva důchody
Výraz „dva důchody“ může působit dojmem, že stát posílá dvě plné penze vedle sebe. Tak jednoduché to ale není. Podle pravidel ČSSZ se při souběhu starobního a vdoveckého důchodu vyplácí vyšší procentní výměra v plné výši a z nižší náleží polovina. Základní výměra se přitom vyplácí pouze jednou. Vdovecký důchod navíc není jednoduše polovinou celé penze zemřelého partnera. Jeho procentní výměra odpovídá 50 procentům procentní výměry důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který měl nárok.
Může to znít poněkud komplikovaně, ve výsledku je ale princip jednoduchý: Margita podle dostupných informací pobírá ke svému starobnímu důchodu také část vdoveckého důchodu. Přesná částka veřejně známá není a bez znalosti konkrétních důchodových výměrů by její výši nebylo možné spolehlivě spočítat.
Sedmdesátiny oslavil koncertem i pobytem ve Španělsku
Margita přitom ani po sedmdesátce nezůstává bez práce. Rok 2026 pro něj nicméně znamenal velkou změnu v profesním životě, po desítkách let na operních jevištích se rozhodl svou operní kariéru uzavřít. Jeho poslední velkou rolí se stal Loge ve Wagnerově Zlatě Rýna v Národním divadle. Zpívat ale nepřestává, věnovat se chce především koncertům.
Sedmdesátiny oslavil ve velkém stylu. Už 15. května vystoupil v pražské O2 areně na velkém galakoncertu, který připravil právě ke svému jubileu. Po jeho boku se objevila řada hostů a zazněly také písně spojené s Hanou Zagorovou. V srpnu pak slavil ještě v Málaze, kde své narozeniny strávil s rodinou a přáteli.
Jeho sedmdesátý rok zachycuje také dokumentární film Štefan Margita – Čas přítomnosti režisérky Natálie Císařovské. Snímek vznikl právě u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin a zachycuje období, kdy se Margita loučí s operním jevištěm, připravuje velký koncert a zároveň bilancuje dosavadní život. Česká televize ho odvysílala 5. září 2026.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Štefan Margita otevřeně o své situaci v důchodu: Poctivě platil vysoké částky a dnes sklízí ovoce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.