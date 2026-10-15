Hovězí roštěná na šťávě s rýží: Tradiční oběd, který připomene poctivou domácí kuchyni

Hovězí roštěná je pro mě jedno z těch jídel, která se nepletou s rychlou večeří po práci. Patří spíš k neděli, k většímu hrnci na plotně a k vůni cibule, která se pomalu opéká. Když chci uvařit něco poctivého, sytého a bez parády navíc, sáhnu právě po ní. Dobře opečené maso, cibule, trochu hořčice a šťáva, která si o rýži sama řekne.
Žádný dlouhý nákupní seznam nepotřebuejte, spíš klid u sporáku a ochota nenechat maso ve štychu. V domácích receptech se pořád vrací stejný základ:
hovězí roštěná, 1 až 2 cibule, plnotučná hořčice, vývar, sůl, pepř a trochu mouky. Není divu, že tenhle postup přežil tolik let. Maso se nejdřív pořádně zatáhne, potom se nechá pomalu dusit a výsledek bývá přesně tak měkký, jak má být. Recept na poctivou hovězí roštěnou s rýží
Počet porcí: 4 porce Celkový čas: přibližně 2 hodiny 15 minut Ingredience pro přípravu 600 g hovězí roštěné 2 ks větší cibule 2 lžíce plnotučné hořčice 2 lžíce hladké mouky 3 lžíce oleje nebo sádla 500 ml hovězího vývaru 150 ml vody podle potřeby 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 250 g dlouhozrnné rýže 500 ml vody na rýži 1 špetka soli do rýže Postup přípravy tradiční hovězí roštěné s rýží
1. Maso omyjte, dobře osušte a nakrájejte na
4 plátky. Každý plátek po okrajích na dvou až třech místech lehce nařízněte. Osolte, opepřete a z obou stran potřete tenkou vrstvou plnotučné hořčice.
2. Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. Ve větším hrnci nebo hlubší pánvi rozehřejte
olej nebo sádlo. Maso opečte zprudka z obou stran, jen aby se zatáhlo a chytilo barvu. Potom ho dejte stranou.
3. Do stejného tuku nasypte
cibuli a nechte ji pomalu opékat do zlatohněda. Tady se vyplatí nespěchat, i když to u plotny trochu svádí. Barva i chuť omáčky začínají právě v téhle chvíli.
4. Přisypte
hladkou mouku a krátce ji s cibulí promíchejte, stačí asi 30 sekund. Dávejte pozor, aby se mouka nepřipálila, šťáva by pak měla nepříjemně nahořklý tón.
5. Přilijte část
vývaru a metličkou základ rozmíchejte dohladka. Maso vraťte do hrnce, dolijte zbytek vývaru a podle potřeby přidejte trochu vody. Tekutina by měla sahat přibližně do dvou třetin masa. Foto: Vaření s Jančou, Příprava hovězí roštěné
6. Hrnec přiklopte a roštěnou duste na mírném plameni asi
90 až 120 minut. Občas maso otočte a zkontrolujte, jestli se šťáva příliš neodpařila. Když ano, přilijte trochu vody nebo vývaru.
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7. Propláchněte ji studenou vodou, dejte do menšího hrnce, zalijte
500 ml vody, osolte a přiveďte k varu. Potom stáhněte plamen na minimum, přiklopte a vařte asi 15 až 18 minut, dokud se voda nevstřebá.
8. Jakmile je maso měkké, vyjměte ho na talíř. Šťávu podle potřeby ještě několik minut provařte, aby měla správnou hustotu. Kdo chce hladší omáčku, může ji krátce projet tyčovým mixérem. Já ji většinou nechávám tak, jak je, kousky cibule mi v ní nevadí.
9.
Hovězí roštěnou vraťte zpátky do omáčky a nechte ji ještě 5 minut prohřát. Nakonec ochutnejte a případně přidejte sůl nebo pepř.
10. Podávejte hned, ideálně s kopečkem
vařené rýže a pořádnou dávkou cibulové šťávy. Hotová roštěná vydrží v lednici bez potíží do druhého dne. A upřímně, po odležení bývá často ještě lepší. Rady Na roštěnou se hodí plátky podobné tloušťky, budou se dusit rovnoměrněji. Pokud je maso tužší, nechte ho klidně o 20 až 30 minut déle. U hovězího se spěchání málokdy vyplatí. Rýži po uvaření nechte ještě 5 minut stát pod pokličkou a teprve potom ji načechrejte vidličkou. Zbylá omáčka se druhý den hodí i k těstovinám nebo ke šťouchaným bramborám. Rýže nebo knedlík? Obojí dává smysl
U hovězí roštěné se doma často řeší, jestli k ní patří spíš
rýže, nebo houskový knedlík. V řadě receptů se uvádějí obě varianty a je to vlastně rozumné. Rýže je lehčí, rychlejší a pustí ke slovu hlavně šťávu. Knedlík z roštěné udělá slavnostnější oběd, takový ten klasický talíř na víkend. U nás častěji vítězí rýže, hlavně ve dnech, kdy se nechce dělat ještě další práce navíc.
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Zdroj: Se souhlasem
Vaření s Jančou
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