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Národní banka vyzývá (2026): Schovejte doma hotovost. Spočítala, kolik má mít každý člen rodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Málokde na světě se platí mobilem a kartou tak samozřejmě jako v […]
Národní banka vyzývá (2026): Schovejte doma hotovost. Spočítala, kolik má mít každý člen rodiny
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 14.10.2026 03:56
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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