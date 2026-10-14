Jak básníkům chutná život: Třetí infarkt, původní název a změna scénáře na poslední chvíli kvůli zákazu

Při natáčení komedie Jak básníkům chutná život z roku 1987 šlo hercům o zdraví. Rudolf Hrušínský totiž přímo během práce na filmu prodělal svůj v pořadí už třetí infarkt. Za kamerou mezitím filmaři řešili úpravy scénáře, ze kterého museli narychlo škrtat původní název i celé vojenské prostředí.
Štěpánův nucený přesun na venkov
Mladý lékař Štěpán Šafránek v podání Pavla Kříže nastupuje po studiu medicíny na interní oddělení nemocnice ve svém rodném Hradišti. Kvůli odlišným postojům se brzy dostává do konfliktu s primářkou a vedení ho za trest přesune na pozici obvodního doktora do venkovského Bezdíkova. Jeho kamarád Kendy, kterého hraje David Matásek, mezitím pracuje jako asistent režie a točí v regionu televizní seriál. Štěpán se na venkově zamiluje do učitelky hudby Aleny a s novou přítelkyní se nakonec rozhodne začít život v severních Čechách.
Učitelku Alenu zvanou Píšťalka si na plátně zahrála Eva Vejmělková, její skutečný hlas ale diváci v kinech neslyšeli. Tvůrci se totiž rozhodli postavu kompletně předabovat a ve studiu jí propůjčila svůj hlas herečka Zlata Adamovská. Když navíc Píšťalka hraje ve filmu na flétnu, zní z nástroje skladba od Roberta Schumanna, která byla původně napsána pro hoboj.
Armádní zákaz přinesl úpravy scénáře
Tvůrci chtěli příběh původně zasadit do prostředí povinné vojenské služby, ale tehdejší ministerstvo národní obrany natáčení v armádě nepovolilo. Změnami prošel i samotný název komedie, která se měla nejprve jmenovat Jak básníkům voní život. Definitivní podobu s chutnáním dostal snímek až po zásahu herce Františka Filipovského.
Drobnou záhadu si scenáristé schovali u postavy Kendyho, jehož občanské jméno nezazní nahlas v celé filmové trilogii. Až na propustce při scéně honu na Konopišti si diváci mohou přečíst, že se asistent režie oficiálně jmenuje Leoš Marek.
Hrušínský bojoval během natáčení s infarktem
Představitel Píšťalčina otce Rudolf Hrušínský si natáčení protrpěl, protože během něj prodělal svůj v pořadí už třetí infarkt. S vlastními finančními požadavky nastoupil do projektu Joseph Dielle z Konga v roli studenta Mirečka. Ve své domovině tehdy působil jako uznávaný režisér a s měsíčním natáčením v Československu souhlasil jen pod podmínkou, že mu štáb nahradí jeho ušlý plat.
Pokračování celé série pak na několik let zkomplikovala skutečnost, že herec Pavel Kříž nedlouho po dokončení snímku emigroval do Kanady.
Karel Gott musel kvůli hlášce shánět DVD
Před kamerou se mihl skutečný architekt filmu Boris Halmi, který pomáhá Štěpánovi s nástěnkou a Kendy na něj v záběru zavolá jeho pravým jménem. Samotný režisér Dušan Klein s doutníkem a scenárista Ladislav Pecháček s brýlemi si v závěru zahráli nádražáky nakládající bednu do vlaku.
Pavel Zedníček v roli Písaříka usedl za volant sanitního vozu, čímž navázal na svou podobnou úlohu z dřívějšího seriálu Sanitka. Vůz jezdil se smyšlenou registrační značkou HD odkazující na Hradiště, která na silnicích nikdy neexistovala. Štěpánova maminka v podání Míly Myslíkové měla zase na nemocniční posteli napsaný ročník narození 1936, ačkoliv se herečka narodila už v roce 1933.
Komedie se s odstupem let nečekaně připomněla Karlu Gottovi. V roce 2013 cestoval zpěvák vlakem, kde na něj při míjení kupé pokřikovala skupina podnapilých mladíků repliku „Musíš Kájo, musíš“. Tu ve filmu pronáší zdravotní sestra s tváří Jany Hlaváčové, hudebník ji však neznal, a musel si proto snímek zpětně pustit na DVD.
Komedii Jak básníkům chutná život uvede TV Seznam 14. října od 20:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).