Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Aktivovaný svalový tuk: Objev, který mění spalování kalorií

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vědecké týmy dlouho rozlišovaly pouze dvě základní formy tuku v lidském těle. Klasický bílý tuk slouží jako zásobárna energie. Zatímco vzácnější hnědý tuk dokáže generovat teplo. Nejnovější výzkumy v oblasti metabolické medicíny ale přinesly zásadní přelom. Uvnitř hlubokých svalových vrstev vědci identifikovali zcela nový typ tukových buněk. Tyto buňky se chovají odlišně od všeho, co odborníci dosud znali. Jejich aktivace by mohla zásadním způsobem ovlivnit hospodaření s energií i celkové zdraví metabolického systému.
Žena cvičí venku ve sportovním oblečení,

Žena cvičí venku ve sportovním oblečení,

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:27

Reklama
Další články z Plné zdraví
Pravda o ústních vodách: Svěží dech neznamená zdravé zuby, zakrýt může vážný problém
Pravda o ústních vodách: Svěží dech neznamená zdravé zuby, zakrýt může vážný problém
Do Česka proniká nový trend: Estetické úpravy podle umělé inteligence
Do Česka proniká nový trend: Estetické úpravy podle umělé inteligence

Dokonalý nos, plnější rty, hladší pleť, výraznější lícní kosti a dokonale symetrický obličej. Stačí několik...

Mikroplasty v těle: Kde v těle škodí nejvíce
Mikroplasty v těle: Kde v těle škodí nejvíce

Plastové obaly, balená voda i textilie uvolňují do prostředí mikroskopické částice. Lidé je vdechují, nebo...

Světlo z obrazovek: Skrytá hrozba pro zrak
Světlo z obrazovek: Skrytá hrozba pro zrak

Moderní životní styl vyžaduje téměř neustálý kontakt s digitálními obrazovkami. V práci hledíme do monitorů...

Stárnutí populace: Péče o rodinné příslušníky
Stárnutí populace: Péče o rodinné příslušníky

Demografický vývoj přináší vyšší počet seniorů, kteří potřebují každodenní pomoc druhé osoby. Mnoho rodin...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

Všechny články tohoto autora →
Plné zdraví
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.