Aktivovaný svalový tuk: Objev, který mění spalování kalorií

Aktivovaný svalový tuk: Objev, který mění spalování kaloriíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žena cvičí venku ve sportovním oblečení,
Článek byl publikován 06.10.2026 18:27
Dokonalý nos, plnější rty, hladší pleť, výraznější lícní kosti a dokonale symetrický obličej. Stačí několik...
Plastové obaly, balená voda i textilie uvolňují do prostředí mikroskopické částice. Lidé je vdechují, nebo...
Moderní životní styl vyžaduje téměř neustálý kontakt s digitálními obrazovkami. V práci hledíme do monitorů...
Demografický vývoj přináší vyšší počet seniorů, kteří potřebují každodenní pomoc druhé osoby. Mnoho rodin...
Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...Všechny články tohoto autora →
- Z lékáren mizí sprej na astma. Výrobce stahuje šarži Berodualu
- Chybějící selen může stát za celou řadou zdravotních obtíží. Jeho hladinu lze zvýšit několika vhodnými způsoby
- Slibují mužskou sílu, obsahují lék na předpis. Inspekce varuje před doplňky na erekci
- Klidný spánek mohou narušovat i běžné potraviny. Omezení těch nevhodných pomůže ukončit večerní počítání oveček