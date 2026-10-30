Někdy je lepší nenechat si věštit budoucnost. Kdyby v Oidipově příběhu nevystupovaly věštkyně, mohl být jeho příběh o poznání méně tragický

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Někdy je lepší nenechat si věštit budoucnost. Kdyby v Oidipově příběhu nevystupovaly věštkyně, mohl být jeho příběh o poznání méně tragickýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oidipus, syn krále a královny Théb Laia a Jokasty, je nešťastným hrdinou jedné z nejznámějších legend ve starořecké mytologii. Díky jeho příběhu dnes máme v psychologii dobře známý pojem Oidipův komplex.
Někdy je lepší nenechat si věštit budoucnost. Kdyby v Oidipově příběhu nevystupovaly věštkyně, mohl být jeho příběh o poznání méně tragickýZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.10.2026 09:30
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