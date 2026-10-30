Čistírna u Pardubic vypustila sedmkrát více věčných chemikálií než loni, dvě třetiny z celého Česka

Čistírna u Pardubic vypustila sedmkrát více věčných chemikálií než loni, dvě třetiny z celého ČeskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
čistírna odvod pvk
Článek byl publikován 30.10.2026 09:32
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