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Některé pokojové rostliny jsou pro domácí mazlíčky jedovaté. Patří proto mimo jejich dosah nebo pryč z domácnosti

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Vaše nejoblíbenější rostliny, které doma pěstujete, mohou být ve skutečnosti toxické pro vaše čtyřnohé miláčky.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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