Některé pokojové rostliny jsou pro domácí mazlíčky jedovaté. Patří proto mimo jejich dosah nebo pryč z domácnosti

Vaše nejoblíbenější rostliny, které doma pěstujete, mohou být ve skutečnosti toxické pro vaše čtyřnohé miláčky.
Krásně vypadající zeleň je snadný způsob, jak si do domu přidat trochu více barev a přírody. Tyto rostliny také do místnosti vnesou čerstvý vzduch a atmosféru. Ale asi nikdy nikoho nenapadla otázka,
jestli jsou pokojové rostliny bezpečné pro vaše mazlíčky? No, jenže odpověď na tuhle otázku vás asi nepotěší, protože některé „pokojovky“ mohou být pro zvířata toxické. Podívejte se s námi, jaké rostliny vašemu chlupatému mazlíčkovi neublíží. Maranta
Tato pokojová rostlina, původem z tropů, je asi nejčastější a nejoblíbenější rostlinou, kterou si lidé domů pořizují. Při správné péči
může mít maranta opravdu výrazné listy se vzorem rybích kostí a nádechem červené barvy. Tato rostlina má také uklidňující a čistící účinky. Fotografie: Unsplash Sukulenty
Sukulenty získaly velkou popularitu díky jednoduché péči a zajímavým tvarům. Sukulenty jsou také schopné přežít ve vysokých teplotách a
vodu potřebují jen jednou za měsíc. Prostě takové nenáročná rostlina. Tilandsie
Tilandsie jsou drobné rostliny, které mají neuvěřitelné nízké nároky na údržbu. Bez jakékoliv námahy vám pomohou udělat elegantní domov.
Nejlépe se jim žije v nějakém teráriu. Ale pozor! Jsou opravdu hodně náchylné k dehydrataci, takže je nesmíte zapomenout ponořit do vody přibližně každé dva týdny. Fotografie: Unsplash Palma Areka
Tato svěží rostlina má listy podobné peří, je vysoká a vyžaduje opravdu malou údržbu. Pro mazlíčky je bezpečná a prospívá na světle a
potřebuje zalít pouze jednou za týden. Nevystavuje ji ale přímému slunečnímu záření.
Boston fern
Rostlina podobná kapradině, snadná na údržbu, která dodá malým prostorům větší rozměr. Nejlépe se jí daří v jasném, nepřímém světle, a přestože
by měla být stále vlhká, zvládne i sušší podmínky. Doporučuje se rostlinu lehce zalévat jednou až dvakrát týdně. Fotografie: Pixabay Orchidej
Existuje mnoho odrůd této rostliny, takže si můžete vybrat, kterou si pořídíte. Orchideje jsou vhodné pro mazlíčky, snadno se vám o ni bude starat
a má krásně barevné květy. Většinou vytváří odstíny fialové, bílé a modré. Pilea Peperomioides
Této rostlině se také někdy říká „rostlina UFO“, protože její listy jsou zářivě zelené a připomínají létající talíř. Je to ideální doplněk do jakékoliv domácnosti, je nenáročná a vypadá opravdu krásně.
Fotografie: Unsplash Zelenec chocholatý
Zelenci se také někdy říká pavoučí rostlina a to proto, že jeho listy připomínají dlouhé pavoučí nohy, které visí dolů. Je
nenáročný na údržbu a projasní každý pokoj. Když se o něj budete dobře starat, bude vám stále a stále plodit nové rostlinky. Fotografie: Unsplash Netík
Je to rostlina, pocházející ze Severní Ameriky, má šedozelené listy, které vytvářejí něco jako hřívu. Nejlépe se jí daří ve stinném a vlhkém prostředí a
vždy musí zůstat aspoň trošku vlhká. Potřebuje každodenní zalévání, ale jinak je Netík celkem nenáročný.
Zdroj:
Homestolove
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Pokojové rostliny, které jsou nebezpečné pro domácí mazlíčky. Pokud je máte doma, okamžitě se jich zbavte appeared first on BydlímeÚtulně.cz.