Švestkové knedlíky podle prababičky mají neuvěřitelně jemné těsto, s mákem a máslem chutnají báječně

Kdykoliv se v pozdním létě na zahradě rozvoní
zralé, sladké , okamžitě se vracím do dětství k velkému kuchyňskému stolu u mé prababičky. Byla to neuvěřitelná kuchařská kouzelnice a její švestky platily v celé rodině za absolutní legendu. Tajemství jejich švestkové knedlíky neopakovatelné chuti neleželo v žádném složitém kynutí ani tvarohovém základu, ale v takzvaném spařovaném těstě. Byla to taková ta poctivá stará škola, kdy se polohrubá mouka jednoduše přelila vroucí vodou a pod rukama vzniklo neuvěřitelně poddajné, jemné těsto.
Největší kouzlo těchto knedlíků spočívá v tom, že těsto můžete vyválet nebo roztáhnout do naprosto tenounké vrstvy. Švestka je tak obalená jen jemným těstovým kabátkem a po rozkrojení hned vynikne plná , sladkokyselá chuť teplého ovoce. Když pak horké uvařené knedlíky na talíři štědře zasypete , moučkovým cukrem a vše zalijete poctivou dávkou voňavého rozpuštěného másla, mletým mákem neexistuje na světě nic lepšího.
Můj tip zní: Při vypracovávání spařeného těsta buďte na začátku opatrní, abyste se od horké vody nepopálili; jakmile však těsto částečně zchladne, hněťte ho s láskou a poctivě tak dlouho, dokud nebude krásně sametově hladké, pružné a nebude se vůbec lepit na dlaně ani na vál. Recept na tradiční švestkové knedlíky ze spařované polohrubé mouky s mákem a rozpuštěným máslem
Celkový čas přípravy a vaření: 53 minut Ingredience potřebné k přípravě Spařované těsto 500 g polohrubé mouky 350 ml vroucí vody 1 lžíce rozpuštěného másla 1/2 lžičky soli Ovocná náplň 25 čerstvých zralých švestek 1 lžíce cukru krupice (případně na posypání vnitřku švestek) Posypání a dohotovení 150 g mletého máku 100 g moučkového cukru 100 g rozpuštěného másla Foto: Cooky.cz, dobrota, která zasytí Postup při přípravě švestkových knedlíků
1. Čerstvé švestky důkladně omyjte pod proudem studené vody, osušte utěrkou, podélně je na jedné straně nařízněte a
opatrně vyndejte pecky tak, aby ovoce zůstalo vcelku.
2. Do hluboké mísy prosejte polohrubou mouku, přisypejte půl lžičky soli a přilijte lžíci rozpuštěného másla.
3. Odměřte vroucí vodu a
opatrně ji přilijte přímo do mísy k polohrubé mouce. Foto: Cooky.cz, těstíčko jako mráček
4. Vařečkou ingredience v míse zpočátku rychle promíchejte, abyste se o horkou moučnou směs nepopálili.
5. Jakmile těsto mírně zchladne na snesitelnou teplotu, vyklopte ho na pomoučněný vál a
rukama vypracujte poddajné, vláčné a nelepivé těsto.
6. Z vypracovaného spařeného těsta vytvarujte váleček a
nakrájejte ho nožem na stejně velké dílky.
7. Každý dílek těsta dlaněmi nebo válečkem splácněte na tenký kruhový plátek.
8. Do středu každého plátku těsta položte celou odpeckovanou švestku a
tenké těsto kolem ovoce pečlivě zabalte a dlaněmi vytvarujte hladké kuličky.
9. Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody a lehce ji osolte.
10. Připravené švestkové knedlíky opatrně vkládejte do vroucí vody a vařečkou odlepte ode dna hrnce.
11. Knedlíky
vařte na mírném ohni přibližně 5 až 8 minut a jakmile všechny vyplavou na hladinu, děrovanou lžící je ihned vytáhněte.
12. Uvařené knedlíky na talíři lehce propíchněte vidličkou, aby z nich odešla pára a nesrazily se.
Foto: Cooky.cz, kuličky jsou hotové
13. Horké švestkové knedlíky na talíři
štědře zasypejte mletým mákem smíchaným s moučkového cukrem a zalijte rozpuštěným teplým máslem. Tipy redakce: Pozor na množství vody při spařování: Vodu přilévejte do mouky postupně po částech, protože každá mouka saje jinak a těsto nesmí být příliš řídké ani přespříliš tuhé. Knedlíky po vytažení propíchněte: Hned po vytažení z vroucí vody každý knedlík lehce propíchněte vidličkou, čímž uvolníte vnitřní tlak páry a těsto zůstane dokonalé nadýchané. Tvarohová či perníková varianta: Pokud nemáte rádi makový posyp, vyzkoušejte knedlíky posypat nastrouhaným tvrdým tvarem nebo strouhaným perníkem na strouhání. Skladování a zamrazování: Nespotřebované zabalené knedlíky můžete před uvařením naskládat na tácek a dát zmrazit; z mrazáku je pak házíte přímo do vroucí vody a vaříte o dvě minuty déle. Cukr uvnitř švestky: Pokud jsou švestky mírně navinulé či méně sladké, vložte do každé odpeckované švestky před zabalením půl lžičky cukru krupice nebo skořicového cukru.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková