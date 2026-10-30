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Švestkové knedlíky podle prababičky mají neuvěřitelně jemné těsto, s mákem a máslem chutnají báječně

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Připravte si tradiční staročeské švestkové knedlíky ze spařovaného těsta od prababičky. Bleskový ovocný oběd s mákem a rozpuštěným máslem uvařený za 8 minut.
Obrázek k receptu na švestkové knedlíky

Obrázek k receptu na švestkové knedlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na švestkové knedlíky s mákem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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