Kolik si vydělá za rok Čech jako číšník na zaoceánské lodi. Ze sumy vám spadne čelist

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Ráno kotvíte u tropického ostrova, odpoledne roznášíte talíře v elegantní restauraci a na konci měsíce vám přistane výplata v cizí měně. Takhle si práci na obřím výletním plavidle představuje spousta lidí. Realita je ale podstatně střízlivější a rozhodně ne každý, kdo se na palubu nalodí, se vrátí s hotovým jměním.
Začněme tím, co se na pohlednicích neukazuje. Číšníci na lodích zpravidla pracují sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, a to bez jediného volného dne po celých šest měsíců. Za jednu smlouvu tak nasbírají zhruba 2 000 až 2 500 hodin, tedy téměř dvojnásobek běžného pracovního fondu v Česku.
Bydlí se skromně. Restaurační personál na běžných lodích obvykle sdílí malou dvoulůžkovou kajutu bez okna s kolegou z jiné země a volný čas tráví v oddělených prostorách pro posádku, například v posádkovém baru nebo jídelně. Perfektní servis se přitom čeká od každého, bez ohledu na únavu.
Pro Čechy navíc platí další specifika. Rejdařské společnosti sídlí v zahraničí a jejich lodě plují pod výhodnými vlajkami, třeba bahamskou, panamskou nebo libérijskou. Nikdo za vás proto neodvádí české sociální ani zdravotní pojištění. Před odjezdem se musíte odhlásit z tuzemského zdravotního pojištění kvůli dlouhodobému pobytu v cizině a sjednat si komerční pojistku, případně platit pojištění dobrovolně. Počítat je třeba i s daňovým přiznáním a s důchodovým zabezpečením po návratu.
Ještě než nováček poprvé nasedne do letadla, čeká ho i vlastní investice: povinná námořní lékařská prohlídka a certifikovaný kurz námořní bezpečnosti STCW.
Konkrétní čísla: od základu po spropitné
Teď k částkám. U velkých společností, jako jsou Carnival, Royal Caribbean nebo MSC, je základní plat číšníka překvapivě nízký, často jen 600 až 1 200 dolarů měsíčně. Zbytek tvoří spropitné a servisní poplatky, které hosté platí povinně či dobrovolně.
Pomocný číšník nebo obsluha bufetu si s dýšky obvykle přijde na 1 500 až 2 200 dolarů čistého měsíčně, tedy zhruba 35 000 až 51 000 korun. Po získání zkušeností a postupu na hlavního číšníka ve velkých jídelnách či prémiových à la carte restauracích se příjem vyšplhá na 2 500 až 3 800 dolarů, což je přibližně 58 000 až 88 000 korun.
Na lodi se ale nepracuje dvanáct měsíců v kuse. Kontrakt pro restaurační personál trvá šest až osm měsíců a poté následuje povinná pauza doma, dlouhá dva až tři měsíce. Během ní nedostáváte žádný plat ani náhradu mzdy. V kalendářním roce tak průměrný číšník odpracuje osm až devět měsíců.
Roční součet vypadá takto: začátečník si přijde zhruba na 300 000 až 450 000 korun. Zkušený číšník v luxusní zóně nebo na amerických lodích s bohatým spropitným přiveze 500 000 až 750 000 korun. Milion za rok je spíš výjimkou, které dosáhne jen úzká skupina vedoucích číšníků či manažerů směn na prémiových jachtách. Po přepočtu na odpracované hodiny vychází čistá hodinová mzda zhruba na 180 až 250 korun.
Kde je tedy ten slavný finanční zázrak? Skoro nemáte životní náklady. Ubytování a stravu zajišťuje zaměstnavatel zdarma po celou dobu smlouvy, takže neplatíte nájem, energie, telefon ani nákupy. Téměř vše, co vyděláte, můžete odložit. Kdo vydrží bez drahých suvenýrů v přístavech a bez drinků v posádkovém baru, přiveze z jednoho kontraktu úspory v řádu stovek tisíc korun.
Pro koho se to vyplatí
Rychlou cestou k bohatství tedy práce na lodi není. Je to náročná fyzická i psychická zkouška v mezinárodním kolektivu, v těsných kajutách a pod stálým tlakem. Pro mladého člověka bez rodinných závazků ale může být efektivním startem: během dvou tří let si zlepší angličtinu, uvidí kus světa a našetří kapitál, který by v tuzemském pohostinství dával dohromady jen velmi obtížně.
Zůstává otázka, jestli stojí několik měsíců bez volného dne a daleko od domova za možnost našetřit si na vlastní začátek. Co byste zvolili vy?
Zdroje článku: cruise.jobs, reddit.com, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková