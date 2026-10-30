Geniální asijský trik na vaření rýže. Je zdarma a bez práce, ale Češi ho vůbec neznají

Proč rýže není jako rýže
Prvním úskalím je samotná surovina. V obchodech dnes najdete hnědou, divokou, jasmínovou, basmati, arborio i Carnaroli, která je pro své vlastnosti při přípravě rizota přezdívána „královna rýží“. Odrůdy se liší tvarem zrna, obsahem škrobu i chutí, a každá proto vyžaduje trochu jiný přístup.
Důležité je také vědět, co dalšího bude na talíři. K asijské omáčce se hodí sypká a nadýchaná rýže, k jiným pokrmům naopak ta měkčí a lepivější rýže. Podle toho se volí odrůda i způsob vaření. Hnědá se hodí jako příloha, arborio na rizota a kaše, basmati k masu.
Pohodlí ve formě varných sáčků sice vaření usnadní, ale ti, kdo mají zájem o kvalitu, po nich nesahají. Zrnka v sáčku se nemají kde rozvinout a výsledek bývá spíš průměrný.
Zvláštní péči si žádají i jednotlivé druhy. Japonská rýže se doporučuje namáčet půl hodiny, aby se oživila, a poté ji dobře nechat okapat, jinak z ní vznikne kaše. Jasmínovou rýži je zase nutné důkladně propírat, dokud voda není průsvitná.
Prst místo odměrky a rýže z pánve
A teď ten trik. Rýži nasypte do rendlíku a vodu dolévejte tak, aby po ponoření ukazováčku sahala k prvnímu kloubu. Špička prstu se přitom dotýká rýže. Metoda funguje u většiny běžných hrnců, protože výška hladiny nad rýží odpovídá poměru potřebnému pro odpařování, bez ohledu na přesné množství.
Pokud dáváte přednost číslům, u jasmínové rýže radí kuchařka Ching-He Huang:
Pokud budete vařit 300 gramů rýže, musíte nalít do hrnce 600 ml vody.
Jasmínová rýže se vaří pod přiléhavou pokličkou, aby se udusila v páře.
U japonské rýže je vhodný hrnec s těžkým dnem a dobře padnoucím víkem. Při vaření by se do něj nemělo nakukovat, protože uniká pára. Než získáte cit pro správný čas, občas nahlédnete, ale měla by to být jen rychlá kontrola.
Zajímavý postup nabízí také autorka Kuchařky pro dceru, Florentýna. Zvolte široký a nízký hrnec s pokličkou, v němž se rýže provaří rovnoměrně. Poměr je „na jeden hrnek rýže se přidá 1,5 hrnku vody“ (uvádí Florentýna).
- Hrnec nasucho zahřejte a přidejte lžíci oleje.
- Na rozpáleném oleji asi minutu za stálého míchání opékejte rýži na nejvyšším plameni.
- Zalijte předvařenou vodou z konvice a dejte pozor na páru.
- Přisypte půl lžičky soli a promíchejte.
- Přikryjte, plotnu stáhněte na minimum a 15 minut pokličku nezvedejte.
- Poté rýži prokypřete vidličkou.
Univerzální návod neexistuje. Někdo miluje sypkou jasmínovou rýži, jiný u dalších druhů raději měkčí, mazlavější konzistenci. Pomůže zkoušet, měnit poměry a zapamatovat si, co chutná nejvíc. Jak vaříte rýži vy? Sto lidí, sto chutí.
Zdroje článku: ireceptar.cz, kucharkaprodceru.cz, toprecepty.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá