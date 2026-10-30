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Říkali mu muž s tváří lva. Stephan Bibrowski ale nebyl žádné monstrum, nýbrž vzdělaný umělec

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Stephan Bibrowski se narodil se vzácným nadměrným ochlupením a publikum ho znalo jako Lionela, muže s lví tváří. V době, kdy lidské odlišnosti živily komerční přehlídky, se stal známým vystupujícím. Jeho život ale ukazuje i něco jiného: za exotickou reklamní maskou se skrýval člověk se zájmem o jazyky, vzdělání a vlastní budoucnost.
Říkali mu muž s tváří lva. Stephan Bibrowski ale nebyl žádné monstrum, nýbrž vzdělaný umělec

Říkali mu muž s tváří lva. Stephan Bibrowski ale nebyl žádné monstrum, nýbrž vzdělaný umělec

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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