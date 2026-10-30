Říkali mu muž s tváří lva. Stephan Bibrowski ale nebyl žádné monstrum, nýbrž vzdělaný umělec

Chlapec, jehož tvář měla podle pověry poznamenat setkání se lvem
Když se roku 1890 v oblasti nedaleko Varšavy narodil Stephan Bibrowski, jeho neobvyklý vzhled byl patrný téměř okamžitě. Zatímco většina novorozenců má na těle jemné ochlupení, Stephan měl podle historických životopisů výrazně husté vlasy a chlupy, které mu pokrývaly také velkou část obličeje. V době, kdy medicína ještě nedokázala dostatečně vysvětlit genetické příčiny některých vzácných stavů, se kolem podobných dětí snadno vytvářely pověry.
Jedna z nich se stala neoddělitelnou součástí Stephanova životního příběhu. Jeho matka měla během těhotenství údajně spatřit, jak lev napadl jejího manžela. Otřes z této události prý způsobil, že se dítě narodilo s ochlupením připomínajícím lví hřívu. Podle některých pozdějších vyprávění se matka synova vzhledu natolik vyděsila, že ho odmítla vychovávat.
Dnes víme, že pro takové vysvětlení neexistuje biologický základ. Představa, že silný zážitek těhotné ženy může přímo otisknout podobu spatřeného zvířete do těla dítěte, patří k historickým teoriím označovaným jako mateřská imaginace. V evropské medicíně a lidovém prostředí přetrvávaly po staletí, než je postupně vytlačilo přesnější poznání embryonálního vývoje a dědičnosti.
Zároveň není jisté, nakolik je vyprávění o lvu autentickou rodinnou vzpomínkou. Dochovalo se především prostřednictvím pozdějších životopisů a reklamních materiálů, pro které představovalo ideální vysvětlení Stephanova vzhledu. Právě spojení dítěte a divokého zvířete totiž nabízelo poutavý příběh, který mohl přilákat platící publikum.
Stephan se tak stal součástí světa, v němž bylo možné tělesnou odlišnost proměnit v živobytí, ale také v celoživotní veřejnou identitu.
Ve čtyřech letech se dostal do rukou německého podnikatele
Podle nejčastěji uváděných životopisných údajů byl Stephan přibližně ve čtyřech letech svěřen německému impresáriovi jménem Sedlmayer. Dobové a pozdější prameny se liší v tom, zda šlo o prodej dítěte, předání do péče, nebo jinou dohodu. Přesné podmínky nejsou dostatečně doložené, takže představu matky, která syna jednoduše prodala cirkusu, nelze vydávat za bezpečně ověřenou skutečnost.
Jisté je, že jeho dětství se začalo odehrávat v prostředí kočovných přehlídek. Sedlmayer jej uváděl pod uměleckým jménem Lionel, chlapec s lví tváří. Návštěvníci platili za možnost spatřit dítě, jehož obličej pokrývaly dlouhé světlé chlupy a jehož vzhled připomínal stylizovanou lví hřívu.
V evropském prostředí konce 19. století nešlo o neobvyklý způsob zábavy. Výstavy lidských zvláštností byly součástí poutí, cirkusů i specializovaných podniků. Předváděli se v nich lidé mimořádně vysocí nebo malí, lidé s vrozenými tělesnými odlišnostmi, siamská dvojčata či osoby se vzácnými dermatologickými stavy.
Dnešní pohled na tento svět bývá převážně kritický, ale historická realita byla složitější. Někteří vystupující skutečně zažívali vykořisťování, ztrátu osobní svobody a ponižování. Jiní získali značné příjmy, cestovali po světě a dokázali si vybudovat kariéru, která by pro ně mimo prostředí showbyznysu byla obtížně dostupná.
V případě dítěte, které do tohoto prostředí vstoupilo ve čtyřech letech, však nelze mluvit o svobodné profesní volbě v dnešním smyslu. Zároveň nevíme dost o podmínkách Stephanovy péče, jeho příjmech a vztahu k impresáriovi, abychom mohli celý jeho život označit pouze za příběh bezmocné oběti.
Některé historické zprávy uvádějí, že mu Sedlmayer zajistil vzdělání. To mělo později výrazně ovlivnit způsob, jakým Lionel vystupoval před publikem.
Amerika objevila muže s lví tváří
Roku 1901 odcestoval Stephan se svým impresáriem do Spojených států. Zde se dostal do prostředí slavného cirkusu Barnum & Bailey, který patřil k největším zábavním podnikům své doby. Americká veřejnost už byla zvyklá na velkolepé reklamy slibující mimořádné lidské výkony, exotická zvířata a nevídané atrakce.
Lionel do tohoto světa dokonale zapadal. Reklamní materiály jej představovaly jako výjimečnou bytost, která svým vzhledem připomínala divokého lva. Jeho dlouhé ochlupení bývalo na veřejných fotografiích pečlivě upravováno, aby vytvářelo požadovanou siluetu. Výsledný dojem podporovaly výrazné kostýmy, stylizované pózy a plakáty.
Samotné vystoupení ale nestálo pouze na tom, že se publikum mohlo podívat na neobvyklý obličej. Lionel se naučil také akrobatickým a gymnastickým dovednostem, které předváděl na jevišti. Vystupoval tedy jako člověk schopný konkrétních výkonů, nikoli výhradně jako pasivně vystavovaná kuriozita.
Zásadní roli přitom hrála jeho schopnost komunikovat s návštěvníky. Dobové popisy opakovaně zdůrazňovaly jeho zdvořilost, kultivované vystupování a zájem o literaturu. Podle historických zpráv dokázal hovořit pěti jazyky, ačkoliv přesný rozsah jeho jazykových znalostí nelze z dostupných materiálů nezávisle ověřit.
Právě kontrast mezi očekáváním publika a jeho skutečným vystupováním se stal důležitou součástí jeho veřejné identity. Návštěvník, který přišel spatřit údajnou divokou bytost, se mohl setkat s elegantně oblečeným mužem, který s ním vedl běžnou konverzaci.
To ovšem ještě neznamenalo konec reklamního využívání jeho vzhledu. Naopak. Podobný kontrast bylo možné velmi účinně prodávat.
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Shakespeare v jedné ruce, lvi na druhém plakátu
O způsobu, jakým byl Lionel představován veřejnosti, vypovídají mimořádně zajímavé dobové plakáty německého litografického podniku Adolpha Friedländera. Dva exempláře ze soukromé sbírky iluzionisty a historika zábavního průmyslu Rickyho Jaye byly v roce 2021 nabídnuty aukční síní Sotheby's.
První plakát, datovaný přibližně do roku 1915, zobrazuje Lionela v elegantním oděvu, jak odpočívá s knihou v ruce. Jde o Shakespearovo dílo. Francouzský reklamní text jej představuje jako oblíbence žen a dětí a zároveň zdůrazňuje jeho údajnou jedinečnost.
Druhý plakát, pocházející přibližně z roku 1922, pracuje se zcela odlišnou atmosférou. Lionel je zobrazen v prostředí připomínajícím divokou přírodu, v jeho blízkosti se objevují skuteční lvi. Německý reklamní slogan jej označuje za jediného pravého lvího člověka na světě.
Oba plakáty propagují stejného muže, ale využívají dvě zdánlivě protichůdné představy. Jedna zdůrazňuje vzdělání, jemnost a společenskou kultivovanost. Druhá pracuje s exotikou a představou člověka pohybujícího se na hranici mezi lidským a zvířecím světem.
Tento rozdíl je pro pochopení jeho kariéry důležitý. Vystupující nebyli propagováni pouze na základě svého vzhledu. Impresáriové kolem nich vytvářeli příběhy, které měly podněcovat představivost návštěvníků. Lionelovo vzdělání se tak mohlo stát stejně důležitým reklamním prvkem jako jeho ochlupení.
Aukční katalog Sotheby's navíc upozorňuje na pozoruhodný detail. Pozdější plakát s tvrzením o jediném skutečném lvím člověku naznačuje, že Lionelova popularita přitahovala také napodobitele. Samotná reklamní značka už měla hodnotu, kterou se ostatní podnikatelé pokoušeli využít.
Z dochovaných plakátů ale nelze poznat, jak Stephan své veřejné role osobně prožíval. Dokládají způsob jeho propagace, nikoliv jeho soukromé pocity.
Co se skutečně skrývalo za jeho neobvyklým ochlupením
Z dnešního medicínského hlediska byl Stephanův vzhled pravděpodobně způsoben vrozenou formou hypertrichózy. Tento odborný název označuje nadměrný růst ochlupení, který není vázán pouze na oblasti běžně ovlivňované mužskými pohlavními hormony.
Hypertrichóza přitom není jedinou chorobou s jednou konkrétní příčinou. Lékaři rozlišují vrozené a získané formy, stavy postihující celé tělo i případy omezené na určitou oblast. Liší se také typ ochlupení, které nadměrně roste.
U některých pacientů přetrvávají jemné chloupky podobné těm, které normálně pokrývají plod v děloze. U jiných se objevují dlouhé, silnější a výrazně pigmentované chlupy. Některé formy souvisejí s dědičnými genetickými změnami, jiné mohou vznikat jako důsledek onemocnění nebo působení určitých léčiv.
Výzkum během posledních desetiletí identifikoval několik oblastí lidského genomu spojených se vzácnými vrozenými typy hypertrichózy. Například studie publikované v odborném časopise JAMA Dermatology ukázaly souvislost některých případů s genetickými změnami v oblasti chromozomu 17, která zahrnuje geny podílející se na biologických procesech důležitých pro růst a vývoj.
Přesnou genetickou příčinu Stephanova stavu však neznáme. Žil v době, kdy nebylo možné provést současné molekulárněgenetické vyšetření, a dostupné historické fotografie ani životopisné popisy nestačí ke spolehlivému určení konkrétní diagnózy.
Důležité je také to, že nadměrné ochlupení samo o sobě nevypovídá nic o intelektu, osobnosti ani charakteru člověka. Některé genetické syndromy mohou zahrnovat další zdravotní projevy, u jiných je však neobvyklý růst ochlupení hlavním nebo jediným viditelným znakem.
V Stephanově době přesto reklamní průmysl využíval jeho vzhled k vytváření představ o jakési hranici mezi člověkem a zvířetem. Moderní genetika takovou interpretaci jednoznačně odmítá. Lionel nebyl biologickou záhadou stojící mimo lidský druh, ale člověkem s mimořádně vzácným tělesným znakem.
Coney Island: Místo, kde se z lidské odlišnosti stal velký byznys
V dalších letech se Lionel výrazně spojil s newyorským Coney Islandem, jedním z nejslavnějších center americké zábavy. Na přelomu 19. a 20. století sem přijížděly obrovské počty návštěvníků za plážemi, atrakcemi, mechanickými jízdami a představeními, která slibovala něco dosud neviděného.
Součástí tohoto světa byly také přehlídky lidí s mimořádnými fyzickými vlastnostmi. Návštěvníci si mohli koupit vstupenku, projít kolem jednotlivých vystupujících, vyslechnout jejich údajné životní příběhy a někdy s nimi také osobně promluvit.
Bibrowski zde vystupoval v rámci cirkusových a pouťových programů a stal se jedním ze známých představitelů tehdejšího zábavního průmyslu. Jeho působení připomínají také historické fotografie uchovávané v Center for Brooklyn History při Brooklyn Public Library. Snímek z období kolem roku 1924 zachycuje Lionela ve světě, který dnes známe především ze starých plakátů a filmových rekonstrukcí.
Při hodnocení tohoto prostředí je důležité nepoužívat příliš jednoduché rozdělení na kruté podnikatele a bezmocné vystupující. Historický výzkum lidských přehlídek ukazuje, že jejich účastníci měli velmi rozdílné zkušenosti.
Pro některé představovalo vystupování jedinou dostupnou možnost ekonomické nezávislosti. Jiní si vytvořili vlastní veřejnou identitu a dokázali s impresárii vyjednávat. Existovaly však také případy přímého vykořisťování, zneužívání dětí a lidí, kteří neměli kontrolu nad vlastním životem ani příjmy.
O Lionelových konkrétních finančních poměrech, smlouvách a možnostech rozhodovat o vlastních vystoupeních nemáme dost spolehlivých informací. Nelze proto tvrdit, že svůj neobvyklý vzhled dokázal plně proměnit ve vlastní svobodné podnikání.
Jeho kariéra nicméně ukazuje, jak složitý vztah mohl vzniknout mezi člověkem s tělesnou odlišností, jeho veřejným obrazem a publikem, které za jeho spatření platilo.
Muž, o jehož soukromém životě víme překvapivě málo
O Stephanově veřejné kariéře existují fotografie, reklamní tisky a pozdější historická svědectví. O jeho soukromém životě se však dochovalo mnohem méně.
Podle běžně uváděných životopisných údajů se zajímal o literaturu a malování. Některé pozdější texty mu připisují zálibu v akvarelech a ambici věnovat se zubnímu lékařství. Tyto konkrétní podrobnosti však nejsou natolik spolehlivě doložené, aby z nich bylo možné sestavit přesný obraz jeho osobních plánů.
Podobně opatrně musíme přistupovat k tvrzením o jeho psychice. Nevíme, jak vnímal neustálou pozornost cizích lidí, jaké měl vztahy nebo zda se cítil ve své profesi spokojený. Dochované reklamní materiály o jeho soukromém prožívání vypovídají jen velmi málo.
Na konci dvacátých let se vrátil do Německa. Podle historických životopisů zde pobýval v Berlíně, kde také roku 1932 zemřel, přibližně ve 41 letech. Jako příčina smrti se obvykle uvádí srdeční infarkt, ale bez podrobnějších lékařských záznamů je vhodné tento údaj chápat jako převzatou životopisnou informaci.
Jeho smrt znamenala konec kariéry, která začala v raném dětství a pokračovala přes evropské přehlídky až k nejslavnějším americkým cirkusům a zábavním podnikům.
Zároveň po něm zůstal neobvyklý archiv. Mnohem více než vlastními slovy je jeho život zachycen očima lidí, kteří jej fotografovali, propagovali a prodávali vstupenky na jeho vystoupení.
Co nám Lionelův příběh říká o společnosti, která se chodila dívat na „monstra“
Příběh Stephana Bibrowského není jen historií vzácného genetického stavu ani kuriózní kapitolou cirkusových dějin. Ukazuje také, jak se společnost v určité době vyrovnávala s lidskou odlišností.
Pro publikum před více než stoletím nebyl neobvyklý vzhled pouze medicínskou zajímavostí. Stával se podkladem pro příběhy o exotice, divokosti, tajemných původech a údajných výjimkách z přírodních zákonů. Právě takové představy dokázaly přitahovat návštěvníky, a proto je podnikatelé cíleně podporovali.
Lionel přitom představoval zajímavý rozpor. Čím výrazněji se jeho reklama snažila zdůrazňovat podobnost se zvířetem, tím atraktivnější mohlo být pro publikum zjištění, že jde o vzdělaného a společensky obratného člověka. Jeho lidskost se tak paradoxně stávala další součástí komerčního představení.
Tento mechanismus má význam i pro dnešní pohled na historii. Dochované fotografie lidí vystavovaných pro jejich tělesné zvláštnosti snadno vyvolávají zvědavost, ale fotografie samotná nám o jejich skutečném životě téměř nic neříká. Zachycuje podobu, oblečení a zvolenou pózu, často pečlivě vytvořenou právě pro potřeby publika.
U Stephana Bibrowského máme vzácnou možnost srovnat dva typy jeho dobové propagace. Jeden ho představoval jako elegantního muže čtoucího Shakespeara, druhý jako lví bytost v téměř divokém prostředí. Ani jeden z těchto obrazů není úplným životopisem. Oba však přesně ukazují, jakým způsobem se jeho identita měnila v obchodovatelný příběh.
Skutečný Stephan Bibrowski byl člověkem, který prožil většinu života před zraky veřejnosti, a přesto zůstává mnoho jeho osobních zkušeností neznámých. To je možná nejvýmluvnější dědictví jeho kariéry. Svět si pečlivě uchoval podobu jeho tváře, ale mnohem méně se zajímal o to, kdo se za ní skutečně skrýval.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Brooklyn Public Library – POTW: Lionel the Lion-Faced Man [2], Sotheby's – The Ricky Jay Collection, katalog historických plakátů Stephana Bibrowského, položky 70–71 [3], University of Michigan – Behind the Curtain of a Circus Freak Show: Performers [4], Circusmuseum – Freak Shows: History of Human Exhibitions [5], NCBI Bookshelf – Hypertrichosis, StatPearls [6], JAMA Dermatology – Narrowing the Genomic Region of Autosomal-Dominant Congenital Generalized Hypertrichosis Terminalis, DOI 10.1001/jamadermatol.2021.0748 [7], Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology – Approach to Inherited Hypertrichosis: A Brief Review [8], img ai generated