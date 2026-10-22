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Advent ve Vídni a tři hodiny v termálech od 639 Kč. Nejlevnější vstup má jeden háček

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Vídeňský vánoční trh u radnice začne 13. listopadu a potrvá do 26. prosince 2026. Návštěvu města lze spojit s termály v Oberlaa, kde online nabídka tříhodinového koupání začíná přibližně na 639 korunách. Levnější varianta má ovšem zásadní omezení podle dne a termínu.
AI ilustrace tematického lázeňského prostředí. Nezobrazuje skutečný areál ani konkrétní osoby.

AI ilustrace tematického lázeňského prostředí. Nezobrazuje skutečný areál ani konkrétní osoby.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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