Advent ve Vídni a tři hodiny v termálech od 639 Kč. Nejlevnější vstup má jeden háček

Spojit procházku vánoční Vídní s odpočinkem v teplé vodě může být příjemnější než strávit celý den pouze mezi stánky. Lázně Vídeňské termály však neleží vedle radnice. Jsou v Oberlaa a přesun je nutné započítat do programu stejně jako čas na převlečení a cestu zpět. Pro návštěvníka, který chce obě místa skutečně využít, je proto důležitější promyšlené pořadí než počet dalších zastávek.
Trh u radnice má na Štědrý den kratší provoz
Vánoční trh na Radničním náměstí je pro letošní rok ohlášen od 13. listopadu do 26. prosince, běžně každý den od 10:00 do 22:00. Na Štědrý den se zavírá už v 18:30. Samostatné bruslení u trhu pokračuje podle kalendáře až do 6. ledna 2027. Prodloužený provoz kluziště ale není důvodem považovat za stejně dlouho otevřený i samotný trh.
Pro kombinaci s termály se vyplatí uvažovat spíše o všedním dni před svátečním obdobím. Takový plán může umožnit levnější koupání a zároveň ponechat dost času na vánoční centrum. Pokud má být hlavní náplní výletu dlouhá procházka městem, je praktičtější vybrat jen část dne v lázních. Celodenní termální vstup nemusí mít pro návštěvníka význam, jestliže většinu jeho platnosti stráví jinde.
Tříhodinový online vstup není víkendová jistota
Aktuální online nabídka uvádí tři hodiny v termálech se skříňkou přibližně od 639 Kč. Tento produkt je dostupný od pondělí do pátku, s výjimkou vídeňských školních prázdnin a svátků. Navíc jde o dynamickou cenu, která se mění podle vybraného dne a obsazenosti. Částku v titulku je proto potřeba chápat jako zveřejněné minimum nabídky, nikoli potvrzenou cenu na libovolný prosincový termín.
Celodenní vstup se skříňkou začíná přibližně na 825 Kč. Rozdíl mezi zveřejněnými minimy obou produktů činí asi 186 Kč, ale skutečné porovnání se musí udělat pro stejný zvolený den. Nelze vzít nejlevnější tříhodinový termín z jednoho týdne a proti němu postavit jiný celodenní víkend. Samostatná kabinka nebo saunová část navíc mohou znamenat jinou vstupenku a další náklady.
Rezervované datum se nedá jednoduše změnit
Online vstupenka platí výhradně pro den, který je na ní uvedený. Provozovatel upozorňuje, že následná změna data ani vrácení nejsou možné podle zveřejněných podmínek tohoto prodeje. Výběr levnějšího termínu by proto měl následovat až po kontrole dopravy a celého plánu cesty. Pro spontánní návštěvu zůstává také určitá kapacita na místě, při větší obsazenosti se ale může čekat.
Jinou možnost pro návštěvníky, kteří chtějí jezdit do teplé vody opakovaně, představují zimní permanentky do Bešeňové a Tatralandie. U jednorázového adventního výletu do Vídně ovšem rozhoduje především přesné datum a délka využitelného pobytu. Nízká přepočtená cena jiného produktu sama o sobě neříká, který výlet vyjde lépe.
Na Štědrý den nelze koupání přidat k trhu
Vídeňské termály uvádějí běžný provoz od 9:00 do 22:00, koupání končí ve 21:40. Současně ale oznamují, že 24. prosince mají zavřeno. Právě tento rozdíl je při plánování vánoční kombinace zásadní: trh u radnice na Štědrý den otevřený je, termály nikoli. Dvě aktivity dostupné během adventní sezony tedy nemusí být dostupné společně ve všech dnech.
Současná mapová nabídka ukazuje mezi Radničním náměstím a lázněmi také silniční variantu dlouhou přibližně 10,3 kilometru. Jde o orientaci v poloze, nikoli záruku času v adventním provozu. Při cestě veřejnou dopravou je třeba prověřit spojení do Oberlaa pro konkrétní den a připočítat návrat do centra. Uvedené ceny nezahrnují dopravu, jídlo ani hotel a vycházejí z kurzu ČNB z 21. října 2026. Konečná korunová platba závisí také na kurzu banky.
christkindlmarkt.at, thermewien.at