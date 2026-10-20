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Pět dnů koupání za méně než 2 900 Kč. Oblíbené termály přišly se zimní nabídkou, která se nebude opakovat

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Bešeňová a Tatralandia spustily zimní předprodej. Dospělého vyjde balíček pěti celodenních návštěv přibližně na 2 896 Kč, při využití všech vstupů tedy na 579 Kč za den. Před nákupem ale záleží hlavně na tom, kolikrát skutečně přijedete a zda chcete také do sauny.
AI ilustrace odpočinku v obecném termálním prostředí. Nejde o fotografii Bešeňové ani Tatralandie.

AI ilustrace odpočinku v obecném termálním prostředí. Nejde o fotografii Bešeňové ani Tatralandie.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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