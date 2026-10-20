Pět dnů koupání za méně než 2 900 Kč. Oblíbené termály přišly se zimní nabídkou, která se nebude opakovat

Slovenské aquaparky zahájily prodej nové nabídky 19. října. Vedle balíčku pěti návštěv prodávají také permanentku na celou zimní sezonu, takže stejný ceník oslovuje víkendové návštěvníky i lidi, kteří se na Liptov vracejí pravidelně. Obě varianty dovolují vybírat mezi Bešeňovou a Tatralandií. Neznamená to však neomezené přejíždění mezi areály během jednoho dne ani možnost půjčovat kartu dalším členům rodiny. Právě tyto podmínky mohou být pro výhodnost nákupu důležitější než samotná částka v reklamě.
Pět vstupů patří jednomu návštěvníkovi
Balíček pěti celodenních vstupů, který provozovatel označuje jako AQUA 5KA, stojí dospělého přibližně 2 896 Kč. Pro dítě od šesti do nedovršených dvanácti let vychází na 2 410 Kč. Pokud držitel využije všech pět dnů, jedna návštěva stojí v přepočtu 579 Kč u dospělého a 482 Kč u dítěte. Nejde ovšem o cenu samostatné jednodenní vstupenky, kterou by bylo možné za uvedenou částku jednotlivě koupit.
Pro rodinu se dvěma dospělými a dvěma dětmi v této věkové kategorii představují čtyři vlastní balíčky přibližně 10 612 Kč. Při společném využití všech pěti návštěv je to asi 2 122 Kč za jeden rodinný den. Jedinou kartu nelze rozdělit mezi několik lidí: každý držitel postupně čerpá své vstupy a v jednom dni může navštívit pouze jeden z obou vodních parků. Kdo tedy plánuje jediný výlet, neměl by nízkou přepočtenou cenu zaměnit za levné jednorázové vstupné.
Podle aktuální nabídky provozovatele se balíček prodává do 23. prosince 2026 a návštěvy lze vyčerpat do 31. května 2027. Do základního rozsahu patří bazény a tobogány, nikoli saunový svět. Zahrnut není ani zvířecí park u Tatralandie nebo zvláštní večerní akce. Představa pěti návštěv by proto měla vycházet z reálného cestovního plánu, nikoli jen z možnosti, že se další výlet někdy bude hodit.
Celá zima se vyplatí při častějších návratech
Zimní permanentka do bazénů stojí v předprodeji dospělého přibližně 5 574 Kč a dítě od šesti do jedenácti let 4 844 Kč. Pro stejnou čtyřčlennou rodinu tak vychází přibližně na 20 835 Kč. Umožňuje návštěvu každý provozní den do 30. dubna 2027, tedy končí o měsíc dříve než balíček pěti vstupů. I zde zůstává karta nepřenosná a návštěvník si pro daný den vybírá jeden aquapark.
Rozdíl dobře ukazuje model dospělého, který skutečně přijede desetkrát. Cena zimní permanentky se mu rozpočítá přibližně na 557 Kč za návštěvu, zatímco plně využitý balíček pěti vstupů vychází na 579 Kč za den. Při pouhých pěti návštěvách však zaplatí za zimní kartu téměř dvojnásobek ceny menšího balíčku. Srovnání se týká pouze těchto dvou produktů; samo o sobě nedokazuje úsporu proti všem jednodenním nabídkám nebo pobytovým balíčkům s ubytováním.
Předprodej zimních permanentek trvá do 23. listopadu 2026. Od následujícího dne má dospělá varianta do bazénů stát přibližně 6 304 Kč, tedy o 730 Kč více. Dražší varianta se saunou přidává denně tříhodinový vstup do saunového světa; základní zimní karta jej nemá. Při rozhodování proto nejprve oddělte samotné koupání od saunování a teprve potom porovnávejte cenu.
Termální voda není jediný důvod k návštěvě Liptova
Bešeňová nabízí celoročně provozované venkovní termální bazény, jejichž teploty se liší podle účelu. Provozovatel u relaxačního bazénu uvádí 36 až 40 stupňů, u rekreačního bazénu 28 až 30 stupňů. Návštěvník tak nemusí hledat jen nejteplejší vodu, ale také prostředí odpovídající tomu, zda chce klidně odpočívat, nebo se více pohybovat. Pro jiný typ výletu v regionu mohou posloužit přírodní termály v Kalamenách, které však nenabízejí zázemí srovnatelné s aquaparkem.
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