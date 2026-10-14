Adriana z Ulice opět selže na plné čáře

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Pro Adrianu z Ulice nastalo opět náročné období. Když už to vypadalo, že je vše, co se týče Klárčina biologického otce na dobré cestě, přišla od něj zpráva, která ji velmi zasáhla. Jenže znovu selže a z nastalou situací si neporadí. Lež je podle ní lepší. Musíš říct pravdu
Adriana od včerejšího dne nemyslí na nic jiného než jak říct Klárce pravdu o postoji jejího biologického otce. Prokop v tom má jasno, musí jí říct pravdu, a to co nejdříve. Klárka totiž neřeší nic jiného, než tátu a balíček pro něj, který mají poslat do Brazílie. Prokopovi si pak Klárka postěžuje, že táta pořád nevolá a nemá čas. Prokop se na to snaží nijak zvlášť nereagovat, ale vnitřně jej to bolí, protože ví, jaká je pravda a co všechno Adriana své dceři zatajuje.
Něco se změnilo
Když pak Adriana dorazí z kurzu, Klárka hned navrhne, že konečně můžou dokončit balíček pro tátu, aby ho mohli poslat. Chce to udělat co nejdříve, protože se bojí, že se na ni zlobí. Adriana si odvede Klárku na pohovku, kde se spolu posadí a opatrně začne s tím, že jí její tatínek psal. Když Klárku zajímá, co a jestli jí to může přečíst, Adriana přímo neodpoví a pokračuje. „Víš, u tatínka se něco změnilo a od se rozhodl, že už si nemůžete volat.“
Klárku zajímá, jestli to myslí jako dnes a podívá se tázavě i na Prokopa. Ten by rád něco řekl, ale raději mlčí. „Jako vůbec. Už prostě nebude moct,“ odpoví dceři Adriana. Klárka má řešení, že by za ním měli letět dříve než v létě. „Měl by radost, když má tolik práce, že ani nemůže volat.“ Prokopovi pozorování celého rozhovoru dává zabrat, ale drží se, aby nezasáhl.
Nemá mě rád!
Adriana si jen povzdychne a snaží se to dceři vysvětlit. „Nejde jenom o to volání, víš. On mi psal, že nemáme ani jezdit.“ Klárce to chvilku trvá, ale pak jí to dojde. „On mě nechce vidět?“ ptá se zklamaně a dodá: „Jemu se snad vůbec nestejská? Nemá mě rád!“ prohlásí a zmizí za dveřmi pokoje.
Lež za lží
Adriana ihned vyběhne za ní a udělá osudovou chybu. „Klári, jasně, že tě má rád. Kdo by tě neměl rád. To víš, že se mu stejská. Určitě se mu stejská,“ lže jako když tiskne Adriana, jen aby dceru uklidnila. Prokop se jen chytá za hlavu s tím, co to Adriana zase dělá.
Nakonec Klárka vyjde z pokoje s tím, že počkají, až zase bude táta moct, což jí Adriana potvrdí. Pak jdou připravit a poslat balíček pro Rafaela, který pošlou na adresu jeho mámy. Klárka ji hned pojmenuje babička Maruška. Adriana je nejvíce naštvaná na sebe. Protože Klárka si na vztah jejího biologického otce k ní došla sama. Ale ona jí to opět vymluvila a o celé situaci lhala.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Epizoda Ulice 5208).