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Adriana z Ulice opět selže na plné čáře

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Adriana z Ulice chce mít vše a všechny neustále pod kontrolou, ale svoje emoce a život ukočírovat neumí. A co se týče pravdy, tam opět selže na plné čáře.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:50

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