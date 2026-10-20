Ulice: „Úplně se zblázním, nebo si třeba něco udělám," vyhrožuje Patrik. Veronika už zná celou pravdu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Veroniku z Ulice čekají těžké chvíle. Patrik se rozhodl jít s pravdou ven a zamířil do salonu, aby své snoubence řekl konečně pravdu. Musím ti něco říct
Brzy ráno do salonu přijde Patrik a Veronika je překvapená. Patrikovo chování se jí po chvíli nějak nezdá a chce vědět, co se s ním děje. „Ty seš úplně bledej, co je?“ ptá se vyděšeně. „Verunko, já ti musím něco říct. Já jsem udělal strašnou věc…“ prohlásí Patrik a Veronice zmizí úsměv z tváře a jen na něj dál zaraženě zírá. „Já jsem ti byl nevěrnej.“ Veronika není schopna slova.
„Kdybych mohl mít už jen jediný přání, tak to vzít zpátky. Ale to už nemůžu,“ snaží se Patrik omlouvat svůj krok, ale Veroniku, která stojí k němu zády a nemůže se mu ani podívat do obličeje jen zajímá, kdo to byl. „Nikdo, koho znáš. Byl to hloupý nesmyslný úlet.“
Nepřestal jsem tě milovat
„Takovej úlet, to se nestane přece jen tak, ne?“ prohlásí Veronika a podívá se mu do tváře. „Mezi námi dvěma nebylo nic špatně. Nepřestal jsem tě milovat,“ tváří se Patrik zničeně a kroutí hlavou a dodá, jestli myslí tohle a chce vysvětlit, proč se to stalo. Veroniku ale zajímá, jak dlouho to trvalo. Tato pravda ji zdrtí ještě více, protože ten úlet, jak to Patrik nazval, trval několik měsíců, jak sám přizná.
To už Veronika nevydrží a rozpláče se. „Skončil jsem to, ale dozvěděl jsem se, že je těhotná.“ Když Patrik vidí, že jí z toho není dobře, nabídne se, že jí přinese vodu. „Ne, prosím tě! Nech mě! Nech mě!“ Patrik ale žádá, ať jej poslouchá. „Já vím, že jsem ti moc ublížil, ano? Celý jsem to podělal, promiň.“ Veronika jej ale žádá, ať nemluví. „Dej mi prosím aspoň vteřinu. Já udělám cokoliv mi řekneš. Sbalím se a zmizím ti ze života, jestli si to budeš přát. Sice se pak úplně zblázním, nebo si třeba něco udělám, ale…“ když vidí, jak se na něj po těchto slovech Veronika podívá, dodá, že to nemělo být citové vydírání.
Vypadni
„Hele, mě přijde paní. Já mám zastehovaný kalhoty, musím si to ještě připravit. Tak mě nechej pracovat, jo? Děkuju. Běž,“ vysype ze sebe Veronika a Patrik se nevěřícně ptá, jestli má teď opravdu odejít. „Jo, běž. Běž!“ „Veroniko, já se o tebe bojím!“ „Vypadni prosím tě, vypadni…“ a ještě z posledních sil a mezi slzami zašeptá, ať vypadne.
Svatba se ruší
„Rozlučka se ruší a ta svatba se taky ruší, protože Patrik čeká dítě s milenkou,“ a Blanka si k ní hned přisedne a začne ji utěšovat s tím, že ji to moc mrzí. Svěří se jim pak, že s Patrikem prožili krásné léto a nic jí nedošlo. Jitka se svěří se svými zkušenostmi, protože Olda ji podváděl opakovaně. Veronika nechápe, jak mu to mohla odpouštět pořád dokola a pak se ještě od kamarádky dozví, že má Olda nemanželské dítě. Ale jsou spolu s Jitkou dodnes.
„Víš co, třeba u vás s Patrikem je nějaká šance, že to zvládnete. Že to prostě překonáte,“ přidá se Blanka s tím, že ona nevěru zažila od Luďka, ale mezi nimi už to bylo tehdy špatné, a proto se žádná další šance nekonala. Blanka jí pak navrhne, aby u ní přespala. Nejprve to Veronika přijme, ale nakonec to odmítne s tím, že se nechce schovávat. A chce mluvit s oběma současně. Čekají spolu dítě a ona chce vědět, co mají v plánu.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autorský text, Epizoda Ulice).