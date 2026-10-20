Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ulice: „Úplně se zblázním, nebo si třeba něco udělám," vyhrožuje Patrik. Veronika už zná celou pravdu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Veroniku z Ulice čekají těžké chvíle. Patrik se rozhodl jít s pravdou ven a zamířil do salonu, aby své snoubence řekl konečně pravdu.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:13

Reklama
Další články z ReadZone
Josef Váňa slaví 74 let. Po klinické smrti se chtěl co nejrychleji vrátit ke koním, bál se o své svěřence
Josef Váňa slaví 74 let. Po klinické smrti se chtěl co nejrychleji vrátit ke koním, bál se o své svěřence
Viggo Mortensen z Pána prstenů slaví 68 let. Dlouhé vlasy a vousy vyměnil za šediny, hladkou tvář a elegantní oblek
Viggo Mortensen z Pána prstenů slaví 68 let. Dlouhé vlasy a vousy vyměnil za šediny, hladkou tvář a elegantní oblek

Herec Viggo Mortensen slaví 68. narozeniny. Dlouhovlasý představitel Aragorna z fantasy trilogie Pán...

Daniel Davis ze seriálu Chůva k pohledání oslaví 81 let. Z uhlazeného sluhy Nilese je dnes bělovlasý senior
Daniel Davis ze seriálu Chůva k pohledání oslaví 81 let. Z uhlazeného sluhy Nilese je dnes bělovlasý senior

Americký herec Daniel Davis oslaví jedenaosmdesáté narozeniny. Představitel sluhy Nilese ze sitcomu Chůva k...

VIP Prostřeno: Modelka Dominika Mesárošová, moderátorka Nora Fridrichová i herec Karel Zima
VIP Prostřeno: Modelka Dominika Mesárošová, moderátorka Nora Fridrichová i herec Karel Zima

Do kulinářské soutěže Prostřeno se vrací pětice bývalých vítězů. V napínavém týdnu musí čelit dávným...

Herci z Kroku za krokem se po letech sešli před diváky. Patrick Duffy při setkání vzpomínal na Suzanne Somers
Herci z Kroku za krokem se po letech sešli před diváky. Patrick Duffy při setkání vzpomínal na Suzanne Somers

O uplynulém víkendu se na festivalu setkalo sedm herců ze seriálu Krok za krokem. Patrick Duffy zavzpomínal...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.