Show Jana Krause: Vignerová zatajuje nové příjmení, přísný pohled taneční expertky a předpověď budoucnosti

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Do dalšího dílu oblíbeného pořadu Show Jana Krause dorazili manželé Aneta Vignerová a Petr Kolečko. Společně poodhalili detaily ze svého soukromí i pracovní roviny. Na proslulou červenou pohovku kromě nich usedla také obávaná porotkyně ze soutěže StarDance nebo odborník na moderní technologie. Diváci se tak dočkají pestré debaty na nejrůznější témata. Boj o manželovo příjmení
Společný rozhovor se rychle stočil k poměrně citlivému tématu ohledně používání jmen. Petr Kolečko si s lehkým úsměvem postěžoval na situace, kdy jeho žena zanedbává nově nabyté příjmení ve své profesní prezentaci.
„Jsem rád, že Anetka přijala za své moje jméno, je tedy pravda, že teď dělala nějaký seriál, tam to nenapsali, na kuchařku, kterou vám chce dát, také ne,“ rýpnul si režisér v pořadu Show Jana Krause. Podle něj má manželka správné jméno uvedené alespoň v občanském průkazu. Náhoda odstartovala kulinářskou vášeň
Bývalá modelka v poslední době hojně zásobuje sociální sítě videi ze své kuchyně. Nový formát přitom vznikl úplně spontánně. Vignerová zkrátka zapomněla zapnutý mobilní telefon na parapetu a pořízené záběry následně jen zkusila sestříhat. Výsledek slavil u jejích sledujících úspěch a u vaření už tak raději zůstala. Kolečko její výtvory doma ochotně testuje a rodinné uspořádání glosoval tvrzením, že zkrátka dokonale zapadají do známé rovnice o modelkách u plotny.
Přísný pohled taneční expertky
Další host večera Jana Burkiewiczová musela hned v úvodu ujasnit správnou výslovnost svého příjmení. Současná porotkyně oblíbené taneční soutěže StarDance se následně podělila o své pocity z hodnocení výkonů na parketu.
„Komentuji, co vidím, baví mě, když někdo najde specifický pohled na danou věc, jsem ráda, když to představení má energii,“ vysvětlila svůj přístup k soutěžícím s tím, že dokáže ocenit i dobrý humor vyjádřený samotným pohybem. Během hovoru navíc vyšlo najevo, že sám moderátor kdysi toužil po baletní kariéře. Neúspěšné zkoušky na konzervatoř mu velký sen nakonec překazily. Předpověď budoucnosti v desítky let staré knize
Celou epizodu uzavřel odborník na umělou inteligenci Marek Bartoš. Do studia přinesl osmdesát let starou publikaci od autora Isaaca Asimova a pěl na ni obrovské ódy. Zmíněná kniha podle něj naprosto přesně popisuje vývoj, který nás v následujících letech teprve čeká. Bartoš přidal i několik postřehů o tom, jak si mohou lidé uzpůsobit svou profesi pro lepší spolupráci s novými technologiemi.
Během natáčení došlo i na stinné stránky moderních vymožeností. Hned v úvodu celého dílu totiž padla zmínka o kuriózním případu z Koreje, kde chytrý vysavač neplánovaně usvědčil nevěrnou ženu přímo u soudu.
Show Jana Krause sledujte v úterý 20. října večer na
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