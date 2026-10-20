Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Show Jana Krause: Vignerová zatajuje nové příjmení, přísný pohled taneční expertky a předpověď budoucnosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do Show Jana Krause dorazili manželé Petr Kolečko a Aneta Vignerová. Na přetřes přišlo chybějící příjmení v práci i start jedné kulinářské kariéry.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:31

Reklama
Další články z ReadZone
Ulice: „Úplně se zblázním, nebo si třeba něco udělám," vyhrožuje Patrik. Veronika už zná celou pravdu
Ulice: „Úplně se zblázním, nebo si třeba něco udělám," vyhrožuje Patrik. Veronika už zná celou pravdu
Josef Váňa slaví 74 let. Po klinické smrti se chtěl co nejrychleji vrátit ke koním, bál se o své svěřence
Josef Váňa slaví 74 let. Po klinické smrti se chtěl co nejrychleji vrátit ke koním, bál se o své svěřence

Žokej a trenér Josef Váňa slaví čtyřiasedmdesáté narozeniny. Osminásobný vítěz Velké pardubické denně...

Viggo Mortensen z Pána prstenů slaví 68 let. Dlouhé vlasy a vousy vyměnil za šediny, hladkou tvář a elegantní oblek
Viggo Mortensen z Pána prstenů slaví 68 let. Dlouhé vlasy a vousy vyměnil za šediny, hladkou tvář a elegantní oblek

Herec Viggo Mortensen slaví 68. narozeniny. Dlouhovlasý představitel Aragorna z fantasy trilogie Pán...

Daniel Davis ze seriálu Chůva k pohledání oslaví 81 let. Z uhlazeného sluhy Nilese je dnes bělovlasý senior
Daniel Davis ze seriálu Chůva k pohledání oslaví 81 let. Z uhlazeného sluhy Nilese je dnes bělovlasý senior

Americký herec Daniel Davis oslaví jedenaosmdesáté narozeniny. Představitel sluhy Nilese ze sitcomu Chůva k...

VIP Prostřeno: Modelka Dominika Mesárošová, moderátorka Nora Fridrichová i herec Karel Zima
VIP Prostřeno: Modelka Dominika Mesárošová, moderátorka Nora Fridrichová i herec Karel Zima

Do kulinářské soutěže Prostřeno se vrací pětice bývalých vítězů. V napínavém týdnu musí čelit dávným...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.