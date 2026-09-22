Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

4 znamení, která flirtují, i když tvrdí, že se jen „normálně baví“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Směje se trochu víc než obvykle. Ptá se na věci, které by vlastně vědět nemusela. Dotkne se tě při vyprávění historky a potom s naprostou vážností tvrdí, že přece vůbec neflirtovala. Samozřejmě. A my všichni jsme tu jen kvůli velmi důležitému rozhovoru o počasí.
4 znamení, která flirtují, i když tvrdí, že se jen „normálně baví“

4 znamení, která flirtují, i když tvrdí, že se jen „normálně baví“

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Máš ráda svoje lidi. Jen dnes nechceš vidět vůbec nikoho
Máš ráda svoje lidi. Jen dnes nechceš vidět vůbec nikoho
Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem
Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem

Recepty „z jednoho hrnce“ mají jednu zásadní podmínku: výsledkem nesmí být smutná hmota, kterou jíš jen...

Bob už není jeden účes. Podzim 2026 nabízí krátké vlasy pro ženy, které chtějí uhlazenost i trochu chaosu
Bob už není jeden účes. Podzim 2026 nabízí krátké vlasy pro ženy, které chtějí uhlazenost i trochu chaosu

Řekneš kadeřnici „chtěla bych bob“ a před deseti lety byla šance, že obě myslíte zhruba totéž. Dnes můžeš...

Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer
Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer

Ráno espresso. Pak další káva u počítače. Po obědě cappuccino a kolem čtvrté něco „na energii“. V sedm...

Leopard si může na chvíli odpočinout. Zebra, had i kráva chtějí letos svůj kus podzimu
Leopard si může na chvíli odpočinout. Zebra, had i kráva chtějí letos svůj kus podzimu

Leopardí baleríny už sis možná koupila, leopardí pásek jsi našla po pěti letech ve skříni a leopardí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.