4 znamení, která flirtují, i když tvrdí, že se jen „normálně baví“

Flirt není vždycky vědomý plán. Někdo změní hlas. Někdo začne dělat vtipy. Někdo pokládá tolik doplňujících otázek, že by mohl vést velmi příjemné vyšetřování. A některá znamení mají v astrologii pověst lidí, jejichž běžná společenská verze už sama o sobě působí lehce podezřele.
Blíženci: rozhovor je jejich kontaktní sport
Blíženec nemusí říct jediný kompliment. Stačí, že tě začne bavit. Přihodí vtip, položí další otázku, vrátí ti narážku a během deseti minut máte svůj vlastní malý jazyk, kterému člověk vedle vás vůbec nerozumí. Právě slovní hra, zvědavost a rychlá komunikace patří v astrologických charakteristikách Blíženců mezi jejich nejsilnější společenské stránky.
A potom přijde jejich oblíbená obhajoba: „Já jsem jen milá.“ Samozřejmě.
Lev: pokud tě má rád, místnost se o tom pravděpodobně dozví
Lev obvykle nepotřebuje tajný komunikační systém. Když ho někdo zaujme, začne zářit o trochu hlasitěji. Humor, pozornost, přímější kompliment, delší oční kontakt — ne vždy jde cíleně svádět, ale jeho přirozená srdečnost může působit velmi flirtovně.
A nejlepší je, že si to někdy opravdu neuvědomuje. On jen věnoval jednomu člověku osmdesát procent své energie, otočil k němu celé tělo a během pěti minut mu třikrát řekl, že je neuvěřitelně zajímavý. Úplně běžná konverzace.
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Váhy: ony opravdu chtějí, aby ses cítila dobře
A právě tím vzniká problém. Váhy bývají v astrologii spojovány se společenskostí, šarmem, estetikou a schopností naladit se na druhého člověka. Poslouchají, reagují, usmějí se přesně ve chvíli, kdy je to potřeba, a někdy vytvoří dojem malé romantické scény, aniž by vůbec plánovaly pokračování.
Pokud Váha flirtuje schválně, rozdíl může být skoro nesnesitelně jemný. Možná o tři sekundy delší pohled. Hodně štěstí.
Střelec: začne tě provokovat a má výborný večer
Střelecký flirt bývá méně uhlazený a více sportovní. Popíchne tě. Začne se smát tvému názoru. Vyprovokuje malou slovní hádku a vypadá při ní podezřele spokojeně. Pokud se chytíš, máte zábavu na další dvě hodiny.
Střelec může působit flirtovně jednoduše proto, že má rád energii mezi lidmi a baví ho rychlá spontánní reakce. Když ho ale někdo opravdu zajímá, často začne hledat ještě jednu otázku, ještě jednu historku a ještě jeden důvod zůstat.
Jak tedy poznáš, jestli skutečně flirtuje?
Možná nijak. A to je na tom vlastně docela hezké. Astrologie ti může nabídnout zábavný archetyp, ale člověka před tebou stejně nejlépe poznáš podle toho, co skutečně dělá. Jestli tě vyhledává. Jestli pokračuje v kontaktu. Jestli je jeho zájem konzistentní i mimo jednu povedenou konverzaci.
Protože někdo se na tebe může usmívat celý večer a opravdu je jen společenský. A někdo ti pošle ve 23:47 odkaz na skladbu se slovy „tohle mi tě připomnělo“. Tam už bych možná počasí přestala podezírat.
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Zdroje: Astrology.com – Gemini Zodiac Sign [1], Astrology.com – Leo Zodiac Sign [2], Astrology.com – Libra Zodiac Sign [3], Astrology.com – Sagittarius Zodiac Sign [4].