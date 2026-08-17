3 TB v kapse: Miniaturní flashka a kapesní SSD si rozdělí práci lépe, než byste čekali

Když se řekne „3 TB v kapse“, zní to jako marketingový trik. Není. SanDisk Extreme Fit USB-C s kapacitou 1 TB a SanDisk Extreme Portable SSD V3 s kapacitou 2 TB jsou dvě fyzicky existující zařízení, která se vejdou do kapsy bundy, jedno váží 3 gramy, druhé necelých 47. Pointa ale neleží v součtu kapacit. Leží v tom, že každé z nich řeší jinou situaci, a právě proto fungují spolu líp než dvě stejná úložiště. Jen drobnost pro pořádek: 3 TB je výrobní označení v desetinných terabajtech. Operační systém vám ukáže zhruba 2,73 TiB. Nic nechybí, jen se jinak počítá.
Flashka, která zůstane v notebooku
SanDisk Extreme Fit USB-C měří 18,5 × 13,7 × 16 mm. Z USB-C portu notebooku vyčnívá sotva pár milimetrů, výrobce ji přímo navrhoval jako úložiště, které může zůstat zasunuté pořád. A přesně tady začíná její role.
Notebook s 256GB nebo 512GB interním diskem dnes není výjimka, zvlášť v cenově přístupnějších kategoriích. Extreme Fit přidá terabajt prostoru, aniž byste museli cokoliv šroubovat, klonovat nebo reinstalovat. Dokumenty, offline knihovny, fotky z telefonu, instalační soubory, exporty z práce, všechno, co chcete mít po ruce, ale co nemusí ležet na nejrychlejším možném disku.
Rychlost čtení až 400 MB/s přitom není málo. Běžné USB-C flashky od SanDisk Ultra nabízejí kolem 150 MB/s, Kingston microDuo 3C Gen3 se dostane na 200 MB/s. Extreme Fit je tedy zhruba dvakrát až třikrát rychlejší než to, co většina lidí nosí na klíčích. Na interní NVMe to samozřejmě nemá, ale pro svou roli „tichého rozšíření“ to bohatě stačí.
SSD pro těžkou práci
SanDisk Extreme Portable SSD V3 je jiné zvíře. Rozměry 85 × 51 × 10 mm, tělo s gumovým povrchem, certifikace IP65 proti prachu a vodě, odolnost pádu ze tří metrů. A hlavně: sekvenční čtení až 2 000 MB/s.
Dva tisíce megabajtů za sekundu znamenají, že 50GB složku s RAW fotkami přesunete za necelou půlminutu. Video z natáčení, projektové adresáře, klientské archivy, ruční zálohy celého systému, tohle je doména externího SSD. Navíc nabízí hardwarové šifrování AES-256 s heslem přes aplikaci SanDisk App, takže ztráta disku nemusí znamenat ztrátu dat.
Jedno zásadní „ale“ si zaslouží tučné písmo: plných 2 000 MB/s dosáhnete jen na portu USB 3.2 Gen 2×2 s propustností 20 Gb/s. Na běžnějším USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) spadne rychlost zhruba na polovinu. Samotné označení USB-C nebo USB4 na notebooku nestačí, hledejte ve specifikacích výslovně „20 Gb/s“ nebo „Gen 2×2″. Jinak platíte za rychlost, kterou váš počítač neumí využít. Informaci potvrzuje i oficiální podpora SanDisk.
Proč ne dvě SSD?
Logická námitka: proč nekoupit dvě externí SSD a mít rychlost všude? Protože rychlost není jediný parametr. Extreme Fit má tři gramy a z portu prakticky netrčí. Portable SSD V3 má 47 gramů, kabel a krabičku, kterou musíte někam položit. Jako trvale připojené rozšíření notebooku je SSD nepraktické, překáží, hrozí odpojení, zabírá místo na stole i v tašce.
Opačně to platí taky. Flashka s 400 MB/s nenahradí SSD při přenosu stovek gigabajtů. Nemá IP65, nemá šifrování heslem, nemá kapacitu 2 TB. Každé zařízení exceluje ve své roli a kulhá v té druhé.
Jednoduchý systém třídění:
- Na flashku: soubory, které mají být s notebookem pořád, dokumenty, offline média, pracovní přetok, instalačky, menší exporty.
- Na SSD: velké pracovní celky, které přesouváte mezi počítači, video, RAW, projektové složky, zálohy, hotové zakázky k archivaci.
Ceny, dostupnost a jedno důležité varování
V českém retailu se v době psaní článku Extreme Fit USB-C 1 TB pohybuje od zhruba 6 400 Kč (Heureka) do 7 800 Kč (Smarty). Extreme Portable SSD V3 2 TB startuje kolem 13 500 Kč na Heurece, v DATARTu stojí necelých 15 000 Kč. Za celou trojterabajtovou sestavu tedy počítejte s orientační investicí kolem 20 000 až 23 000 korun.
Obě zařízení jsou skladem v českých obchodech, objednávání ze zahraničí není nutné. Ale pozor na jednu záludnost: v nabídkách se vedle sebe objevují dvě generace externího SSD, starší V2 (model SDSSDE61, až 1 050 MB/s) a novější V3 (model SDSSDE70, až 2 000 MB/s). Cenový rozdíl nemusí být na první pohled dramatický, výkonnostní ano. Kontrolujte modelové číslo. Hledáte SDSSDE70.
Komu to dává smysl
Nemusíte být profesionální fotograf ani střihač videa. Stačí mít notebook s menším interním diskem a občasnou potřebu přesouvat větší balíky dat. Student, který chce offline knihovnu a zároveň rychlé zálohy semestrálních projektů. Freelancer, který nosí klientské podklady mezi domovem a kanceláří. Kdokoliv, kdo nechce řešit, jestli se mu ještě něco vejde na disk.
Tři terabajty v kapse nejsou o tom mít hodně místa. Jsou o tom mít správné místo pro správná data, jedno úložiště, které nevidíte, a druhé, které vytáhnete jen tehdy, když na rychlosti záleží.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík