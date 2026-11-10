Kouč Slavie Trpišovský o posilách. N’Guessan je nejsilnější, když může nahánět hráče

Nedělní odpoledne ve Fortuna Areně skončilo jasně. Slavia ve 14. kole Chance Ligy porazila Artis Brno 4:1 a do listopadové reprezentační pauzy odešla s výhrou. Na tiskové konferenci se ale Trpišovský skóre skoro nevěnoval. Mluvil o tom, proč se zápas po brzké červené kartě paradoxně zkomplikoval, proč poslal Šturma na pravý kraj obrany a hlavně jak čte vývoj letních příchozích. Nejvíc prostoru dostal N’Guessan. U něj podle trenéra „progres určitě je“ a jeho posun je největší ze všech nových hráčů. Do pochvaly ovšem schoval i taktickou poznámku, která pro Slavii může být zajímavější než samotné hodnocení.
Brzká červená, která všechno zkomplikovala
Slavia vedla už od 3. minuty a vše vypadalo na pohodlné odpoledne. Brněnský Jeřábek dostal žlutou kartu v 8. minutě a o tři minuty později druhou, tedy červenou. Další gól ale podle oficiálního zápisu Chance Ligy přišel až po přestávce.
Trpišovský vysvětlil, že vyloučení „zápas úplně změnilo“. Artis se v deseti zatáhl do hlubokého bloku a Slavia musela dobývat plnou obranu. V první půli podle trenéra některé situace řešila špatně, hru zrychlila až po pauze. Pak to šlo rychle: góly v 53., 66. a 79. minutě.
Do kontextu patří i to, že Slavia o čtyři dny dřív doma prohrála 1:2 s Arsenalem v Lize mistrů. Únava a náročnost evropského týdne se podle trenéra do nedělního tempa promítly.
Šturm na wingbeku jako odpověď na pravou stranu
Nejvíc překvapila Trpišovského volba na pravém kraji obrany. Šturm nastoupil jako wingbek, tedy krajní hráč, který v systému se třemi stopery pokrývá celou stranu hřiště. Trenér měl několik důvodů:
- po uzdravení měl víc ofenzivních možností a chtěl na hřišti udržet Ayaosiho se Suleimanem a nahoře Chytila,
- čekal dobývání zataženého soupeře, takže potřeboval kopací techniku a získávání území,
- chtěl, aby z pravé strany chodily podobné míče, jaké nalevo dávají Kubiak s Juráskem.
Byl v tom i lidský rozměr. Šturm měl za sebou nepovedený poločas proti Arsenalu a trenér ho podle svých slov chtěl podpořit. Podle nás je to typická Trpišovského kombinace: taktické řešení, které zároveň vrací hráči sebevědomí. Celý experiment ale hlavně prozrazuje, že pravá strana je pro Slavii otevřená otázka.
N’Guessan: největší posun, ale ve čtyřce
N’Guessan přišel 25. června 2026 z Liberce spolu s Toumanim Diakitém a podepsal smlouvu do roku 2031. Sportovní ředitel Přemysl Kovář tehdy vyzdvihoval rychlost, technickou vybavenost, vůdcovství a také evropský pas.
Začátek ve Slavii ale lehký neměl. Trpišovský přiznal, že horší start souvisel i se zdravotním stavem a s kondičním mankem. Teď už podle něj platí, že „je s ním určitě spokojenost“. Zlepšil intenzitu, objem práce, dostupování i hru hlavou včetně agresivity při útočných standardkách.
Klíčová je ale trenérova poznámka o systému. N’Guessan je nejsilnější, když může „nahánět jednoho hráče“. Nejde o chaotické běhání. Jde o obrannou agresivitu v osobním souboji: vystoupit na útočníka a získat míč dřív, než ho soupeř dostane pod kontrolu. Ve čtyřčlenné obraně má stoper jasného soka a může jít do souboje naplno. Ve trojici stoperů, kterou Slavia hraje častěji, vznikají situace dva na jednoho. Tam podle Trpišovského N’Guessan nehraje se stejnou intenzitou.
Proti Artisu nastoupil právě ve trojici stoperů s Holešem a Zimou. V 59. minutě odešel ze hřiště, šlo ale o předem připravenou změnu, aby minuty dostal Chaloupek. Trest to nebyl. Trenér jen poznamenal, že N’Guessanova schopnost hru zklidnit se tentokrát „moc nehodila“, protože Slavia potřebovala rychleji hrát do bloku.
Podle nás je to typický slávistický vývoj. Z kvalitní posily se stává hráč pro úzce vymezenou roli, kde rozhoduje intenzita, dostupování a rychlost rozhodování. N’Guessan v ní roste. Otazník ale zůstává: pokud Slavia neustoupí od tří stoperů, bude se muset přizpůsobit on.
Glossoa se má v zimě vrátit
Druhou posilou, o které Trpišovský mluvil, je Neil Glossoa. Přišel 4. června z Pau FC jako pravostranný hráč s dynamikou, rychlostí, výškou a silou v soubojích jeden na jednoho. Podepsal do roku 2031, zatím ale hostuje v Artisu, kde hraje pravidelně.
Trenér řekl, že Slavia s ním jednoznačně počítá a že ho z trojice hostujících hráčů chce v zimě stáhnout zpátky. O ostatních se má rozhodnout v létě. Glossoa podle něj Slavii nabízí přesně to, co na pravé straně chybí. Zlepšit se musí v komunikaci a jazyce. A zvyknout si na roli wingbeka, protože v Brně hraje ve čtyřčlenné obraně. Šturmův nedělní experiment tak působí spíš jako přemostění do zimy.
České jádro po letním vykrvácení
Trpišovský se vrátil i k létu, které označil za „vykrvácení“ českého jádra. Podle dostupného přepisu mluvil o Staňkovi, Douděrovi, Bořilovi a Chorém. Staněk odešel na hostování do Al-Hazemu, Douděra do Cincinnati, Bořil do Liberce a Chorý byl po disciplinárních potížích znovu vyřazen z kádru do konce podzimu.
Slavia se přesto drží filozofie, že nejlepší čeští hráči se mají nabízet reprezentaci. Na listopadové zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku podle nominace zveřejněné ČT sport odjíždí šest slávistů: Chaloupek, Jurásek, Vlček, Zima, Provod a Sadílek.
Doma zůstávají zranění. Mimo hru je Igoh Ogbu, u něhož klub termín návratu neupřesnil. Eliáš Piták si natrhl vazy v kotníku a koncem října odhadoval návrat zhruba za pět týdnů. Bryan Ouanda podle Trpišovského nastoupí nejdřív po listopadové pauze. Celé trenérovo hodnocení si lze přečíst v ohlasech na webu Slavie.
N’Guessan tedy dostal od trenéra pochvalu i úkol zároveň. Slavia ví, kde je nejlepší, jen to zatím není systém, který hraje nejčastěji.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl