Nepečený smetanový dezert jako z cukrárny: Hebká konzistence a snadný postup potěší každého milovníka sladkého

Tenhle
smetanový se hodí ve chvíli, kdy byste dali na stůl něco sladkého, ale trouba má zůstat vypnutá. Na dno přijdou moučník sušenky, doprostřed jogurtový krém se šlehačkou a nakonec čokoládová vrstva. Nic složitého, žádná cukrářská akrobacie. Jen je potřeba rozmíchat pořádně a pak želatinu dezert nechat v lednici v klidu ztuhnout.
Patří do známé skupiny
. Sušenkový základ, krém, druhá vrstva a studeno. Podobné řezy se připravují s piškoty, zakysanou smetanou i ovocem. Tady recept stojí hlavně na nepečených moučníků ovocném jogurtu, šlehačce a Indiánkách. Praktické je, že se krém nevaří. A hotový dezert není těžký jako některé dorty, po kterých má člověk chuť dát si pauzu od všeho.
Jednu část se ale nevyplatí odbýt: Želatinu dobře rozmíchejte v horké vodě a do krému ji dávejte hladkou, bez nerozpuštěných kousků. Může pár minut stát, aby nebyla úplně vařící, jen nesmí začít tuhnout už bokem v misce. To pak zbytečně komplikuje práci. Podobně opatrně zacházejte s čokoládou. Rozpouštějte ji pomalu s trochou oleje, protože připálená čokoláda už hladkou polevu neudělá. Recept na lehký smetanový dezert se sušenkovým základem
Doba přípravy: 25 minut + chlazení alespoň 4 hodiny Co potřebujeme
Krém: 2 lžíce mleté želatiny, přibližně 13 g 100 ml téměř vroucí vody 800 g ovocného jogurtu 250 ml smetany ke šlehání 2 lžíce moučkového cukru
Vrstvy a dokončení: 24 kusů sušenek 150 g hořké čokolády 1 lžíce oleje Postup přípravy nepečeného sušenkového dezertu
1. Do misky nasypte
želatinu, přilijte 100 ml horké vody a míchejte tak dlouho, až se rozpustí. Ze začátku směs nevypadá zrovna lákavě, ale po chvíli se spojí.
2. Formu o velikosti přibližně 24 × 21 cm vyložte první vrstvou
sušenek. Když někde nevychází místo, sušenku nalomte a doplňte ji do mezery. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Není to jen sladká tečka po obědě: Smetanový dezert potěší sametovou chutí i snadnou přípravou bez zbytečného stresu
3.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem dotuha. Pak ji vmíchejte do ovocného jogurtu. Spíš opatrně a krátce, není potřeba krém dlouho trápit.
4. Přilijte rozpuštěnou
želatinu a krátce prošlehejte, případně velmi pečlivě promíchejte vařečkou nebo stěrkou. Krém hned nalijte na spodní sušenkovou vrstvu a rozetřete ho pokud možno rovnoměrně.
5. Navrch položte druhou vrstvu sušenek. Stačí je lehce usadit do krému. Když se na ně tlačí moc, začnou se lámat.
Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Není to jen sladká tečka po obědě: Smetanový dezert potěší sametovou chutí i snadnou přípravou bez zbytečného stresu
6. Ve vodní lázni, případně opravdu opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
hořkou čokoládu s olejem. Polevu potom rozetřete po povrchu dezertu.
7. Formu dejte do lednice nejméně na
4 hodiny. Ještě jistější je nechat dezert chladit přes noc. Krájejte ho až ve chvíli, kdy krém drží tvar.
TIP: Pokud chcete méně sladkou verzi, použijte bílý nebo vanilkový jogurt a ovoce přidejte až při podávání. Dobře se k tomu hodí hlavně maliny nebo jahody, aspoň z redakčního zkoušení vyšly nejlépe. Často kladené otázky o smetanovém dezertu
Jde místo sušenek použít piškoty?
Ano, použít se dají. Piškoty krém nasáknou trochu jinak, výsledek bude měkčí a jemnější, ale u nepečených smetanových dezertů je to běžná varianta.
Můžu použít zakysanou smetanu?
Můžete. Část jogurtu lze nahradit zakysanou smetanou. Krém pak bude kyselejší a o něco hutnější, což může někomu vyhovovat víc než čistě jogurtová náplň.
Proč dát navrch hořkou čokoládu?
Hořká čokoláda tu má i chuťový význam, protože stáhne sladkost krému. Podle přehledu Healthline obsahuje kakao v hořké čokoládě antioxidanty a při střídmém množství může být rozumnější volbou než výrazně sladké polevy.
Jak dlouho dezert vydrží?
V lednici vydrží bez potíží asi
2 dny. Třetí den se obvykle ještě sníst dá, jen sušenky bývají měkčí a čokoládová vrstva už se nekrájí tak čistě.
Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout
VIDEO
Rychlý nepečený dezert s ovocem potěší lehkou chutí a přípravou bez dlouhého čekání
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca