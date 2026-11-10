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Bývalá zkušená obchodnice Media Clubu nastoupila do KNOWLIMITS Group

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Do komunikační skupiny KNOWLIMITS Group nastoupila od října zkušení reklamní obchodnice Pavla Bártová. Ta dlouhé roky působila v primáckém mediazastupitelství Media Club, jako TV analytička a head of sales strategy (v letech 2014 až 2026). Předtím pracovala v Dentsu. V KNOWLIMITS působí na pozici deputy TV insight director, na starosti má TV, online video, nové
Bývalá zkušená obchodnice Media Clubu nastoupila do KNOWLIMITS Group

Bývalá zkušená obchodnice Media Clubu nastoupila do KNOWLIMITS Group

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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