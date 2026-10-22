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Zlínský kraj žádá stát o 2,5 miliardy na sociální služby

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Zlínský kraj předložil státu požadavek na dotaci ve výši 2,507 miliardy korun určenou na zajištění provozu sociálních služeb v roce 2027. Kolik peněz ze…
hospic senior

hospic senior

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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