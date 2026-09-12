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Zlatavé loupáky s mákem a rumovou glazurou: Udělejte si hezké nedělní ráno

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Domácí loupáky jsou pro mě symbol nedělního rána. Teplé, voňavé a posypané mákem. Tenhle recept s mlékem místo vody dělá těsto krásně vláčné a loupáky drží měkkost i druhý den.
Fotografie k loupákům

Fotografie k loupákům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vůně z pekárny přímo doma: Domácí loupáky z kynutého těsta s máslovým leskem a jemnou sladkostí, které zmizí ještě teplé
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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