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Výstava na Špilberku - Flowers & Light

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Snad nejznámější dominantou Brna je hrad Špilberk, který založil ve 13. století Přemysl Otakar II. na ochranu českého státu a města Brna. Byl nedobytnou pevností, sídlem moravských markrabat, ale i nejtěžší věznicí habsburské monarchie. Dnes je sídlem Muzea města Brna. V roce 1962 byl prohlášen za národní kulturní památku.
Výstava na Špilberku - Flowers &amp; Light

Výstava na Špilberku - Flowers &amp; Light

Zdroj: Spilberk.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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