Test logického a abstraktního myšlení: Pro lidi s rychlým úsudkem by 10/10 neměl být problém

Dnes jsme pro vás připravili kvíz, který prověří, jak rychle se váš mozek po ránu rozjede. Čekají vás jednoduché počty, logické řady a hádanky – žádná kalkulačka není potřeba.
Budík zazvoní, ruka po něm ještě rozespale hmátne a telefon už je stejně v dlani. Člověk se sotva posadí na postel a mezitím projede Instagram, zprávy, pár upozornění. Dvacet minut zmizí docela snadno. Vlastně banální obrázek z rána, který zná skoro každý. Jenže mozek po probuzení nenaskočí okamžitě na plný výkon. Prochází takzvanou spánkovou inercií, kdy se pozornost, paměť i rychlost reakcí teprve pomalu sbírají. Zkuste svůj mozek místo scrollování po sítích nakopnout ranní rozcvičkou, jakou jsme připravili na In-Lifestyle.
Proč se vyplatí mozek po ránu trochu zahřát
Návodů na fyzické protažení je všude plno – videa, sestavy, aplikace, tabulky na lednici. Mozková rozcvička se zmiňuje méně. Možná škoda. Po ránu může patřit k nejrychlejším způsobům, jak se opravdu probrat, a obejde se bez druhé kávy i bez hrdinského přesvědčování ke studené sprše.
Tělo bývá po spánku ztuhlé. Ranní protažení to rychle ukáže, v zádech, v ramenou, někdy v krku. U mozku se nic takového viditelně nestane, princip je ale podobný. Logické uvažování, hledání souvislostí nebo skládání informací do většího celku se po probuzení teprve rozbíhá. Svalům pomůže pohyb. Hlavě zase první podnět, který má trochu smysl.
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Dobře fungují hádanky, číselné posloupnosti nebo krátké logické úlohy. Nejde o zkoušení z matematiky ani o soutěž, kdo si vybaví víc encyklopedických údajů. Podstatné je přimět mozek, aby hledal pravidlo, porovnával možnosti a na chvíli vypadl z ranního automatu. Přirozeně se tím zapojí abstraktní myšlení – tedy schopnost všímat si vzorců, vztahů a obecnějších principů. Díky tomu člověk rychleji odhadne, jak pokračuje číselná řada, které slovo do skupiny nepatří nebo co spolu mají společného věci, které na první pohled moc nesedí dohromady.
Připravili jsme deset otázek na jednoduché počty, číselné a logické řady i drobné hádanky, ve kterých je potřeba najít pravidlo nebo odhadnout další krok v posloupnosti. Kalkulačku nechte ležet. Po ránu byste ji možná hledali déle, než zabere celý kvíz. Zkuste si jen spočítat, kolik odpovědí zvládnete bez zaváhání a u kterých už bude nutné na chvíli zpomalit.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, PlotBase
Tento příspěvek Ranní kvíz pro bystré hlavy: 10 otázek z různých oborů ukáže, komu šlape mozek hned po probuzení byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.