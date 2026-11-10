Klasické Rusko. Tamní média upravila výroky legendárního útočníka, Gretzky mluvil o válce

Toronto, 6. listopadu. Síň slávy hokeje slavnostně přejmenovává své informační centrum po Walteru Gretzkym, otci nejslavnějšího hokejisty historie. Jeho syn Wayne stojí u mikrofonu a novináři se ho místo na otce ptají na Rusko. Kanadský premiér Mark Carney totiž odmítá pustit ruské juniory na mistrovství světa do 20 let, které se na přelomu roku hraje v Albertě. Gretzky odpoví několika větami a jedna z nich obsahuje slovo „válka“. O den později se jeho výrok objevil v ruských médiích, ovšem v podobě, kterou by v Torontu nikdo nepoznal. Agentura TASS pasáž o válce vystřihla. Deník Sport-Express ji přepsal na „konflikty“ a do závorky rovnou napsal, proč to udělal.
Co Gretzky v Torontu skutečně řekl
Původní znění zaznamenala agentura The Canadian Press a převzal ho server
Global News. Gretzky mluvil krátce a bez velkých gest: „Nikdo nemá rád válku, že? Rozhodně tohle nechceme vidět. Doufáme, že skončí. Kéž by vůbec nezačala.“ Pak dodal, že rozumí premiérovu postoji a oceňuje, že ho Carney jasně zaujal.
Na Gretzkyho poměry je to zdrženlivý výrok. Carney byl o poznání ostřejší, když válku na Ukrajině označil za „nezákonnou, neospravedlnitelnou a otřesnou“. Prohlásil také, že dokud Rusko a Bělorusko tuto válku podporují, jejich sportovci nebudou v Kanadě reprezentovat své země. Vláda k tomu upřesnila, že opatření nemíří proti ruskému či běloruskému lidu. Míří proti tomu, aby sportovní akce na kanadské půdě sloužily státní propagandě a politické legitimizaci.
Váhu Gretzkyho hlasu netřeba v Kanadě vysvětlovat. Podle Hockey Canada je historicky nejlepším střelcem, nahrávačem i bodujícím hráčem NHL s 894 góly, 1 963 asistencemi a 2 857 body. S Edmontonem vyhrál čtyři Stanley Cupy a v roce 1999 ho uvedli do Síně slávy. Když hokejový svět řekne „The Great One“, myslí jeho. Když se k něčemu vyjádří on, poslouchá celá země.
TASS stříhal, Sport-Express „přeložil“
Rozdíly mezi verzemi jsou nejlépe vidět vedle sebe:
Zdroj Co zůstalo Co se stalo s válkou The Canadian Press / Global News celý výrok včetně podpory Carneyho „Nikdo nemá rád válku… Kéž by vůbec nezačala.“ TASS „Dobře udělal. Myslím, že mnoho hráčů a obyvatel Kanady smýšlí stejně.“ pasáž chybí, bez vysvětlení Sport-Express obšírnější citace „válka“ nahrazena slovem „konflikty“, s poznámkou o ruské legislativě
Státní agentura TASS zvolila nejjednodušší cestu. Z Gretzkyho odpovědi ponechala jen tu část, která se dala podat jako zpráva o kanadské vízové politice: legenda podporuje premiéra a podle ní tak smýšlí i mnoho dalších Kanaďanů. Jako zdroj uvedla kanadskou stanici CBC. Že hráč zároveň mluvil o válce, kterou by raději nikdy neviděl, se čtenář agentury nedozví. Stopa po střihu žádná.
Sport-Express byl v jistém smyslu poctivější, i když to zní paradoxně. Citaci převzal v delší podobě, jenže anglické „war“ přetavil v „konflikty“. Za větu pak připojil závorku s poznámkou, že formulace byla změněna v souladu s legislativou Ruské federace. Redakce tedy čtenáři otevřeně přiznala, že slova cizího sportovce upravila, protože by je v původní podobě otisknout nemohla.
Podle nás je právě tahle závorka nejvýmluvnější větou celé kauzy. Nejde o přehlédnutí ani o nepovedený překlad. Je to úřední razítko na tom, že slovo „válka“ se v ruském sportovním zpravodajství stalo pojmem, který potřebuje zvláštní zacházení. Čtenář Sport-Expressu ví, že mu někdo do textu sáhl. Čtenář TASS se to nedozví vůbec.
Ruská strana na Gretzkyho reagovala i jinak než střihem. Bývalý obránce a někdejší ministr sportu Vjačeslav Fetisov řekl agentuře TASS, že by Gretzky měl za svá slova „odevzdat do archivu“ přezdívku Veliký. Přezdívku za větu „nikdo nemá rád válku“. Ironii netřeba komentovat.
Proč se v Rusku válce říká konflikt
Opatrnost ruských redakcí má konkrétní zákonný původ. Devátý den invaze, 4. března 2022, přijal Kreml zákony, které podle organizace
Human Rights Watch kriminalizují nezávislé informování o válce i protiválečné protesty. Za šíření „vědomě nepravdivých informací“ o ruské armádě hrozí až 15 let vězení.
Druhou pákou je takzvaná diskreditace ozbrojených sil. Podle přehledu
Agentury Evropské unie pro otázky azylu se za první prohřešek ukládají správní pokuty: jednotlivci zhruba 8 až 14 tisíc Kč, firmy a organizace, tedy i redakce, zhruba 80 až 140 tisíc Kč, při opakování hrozí trestní stíhání a až sedm let vězení.
Samotné slovo „válka“ v zákoně výslovně zakázané není. O tom, co je „nepravdivá informace“ nebo „diskreditace“, ale rozhodují úřady, a oficiální slovník Kremlu zná jen „speciální vojenskou operaci“. V takovém prostředí si redakce nastaví pojistku sama. Přesnou statistiku, jak často ruská média takto upravují výroky zahraničních sportovců, nikdo nevede. Na případu Gretzkyho je ale mechanismus vidět v čisté podobě. Kanadský hokejista řekne větu, která by v jakékoli jiné zemi prošla bez povšimnutí. V Moskvě se z ní stává právní riziko.
Turnaj, o kterém ještě nikdo neví, jak bude vypadat
Celá debata se točí kolem šampionátu, jehož podoba je pořád nejistá. Mezinárodní hokejová federace IIHF musí po verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) vracet Rusko do svých soutěží. Podle zveřejněného shrnutí rozhodnutí IIHF nedoložila dostatečné důkazy pro bezpečnostní a provozní obavy, kterými vyloučení zdůvodňovala. Plné písemné odůvodnění mělo teprve přijít. Federace v
oficiálním stanovisku dala najevo zklamání, verdikt ale respektuje.
Pro české fanoušky je důležitý vzkaz z Osla. Norský svaz 8. listopadu oznámil, že od IIHF dostal informaci o novém nastavení juniorského MS. Rusko má být vloženo jako desátý tým a Norsko jako nejníže nasazené má sestoupit do divize IA. Norové měli hrát ve skupině B v Edmontonu spolu s Kanadou, Lotyšskem, Švýcarskem a Českem. Pokud by model prošel, Rusové by pravděpodobně skončili právě ve skupině s Čechy. Norský generální sekretář Petter Salsten ale sám upozornil, že situace zůstává nejasná. Kanada nehodlá vydat víza a několik týmů s Rusy hrát odmítá.
Mezi nimi je i česká reprezentace. Český hokej oznámil, že se připojuje k evropským federacím, jejichž týmy proti Rusku nenastoupí. Podle agentury AP jde o Finsko, Švédsko, Česko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko a Rakousko. Odmítnutí zápasu má ovšem cenu. Pravidla IIHF umožňují kontumaci, odečet bodů, vyloučení ze soutěže a pokuty až do výše zhruba 2,6 milionu Kč.
Tlak přichází i od sponzorů. Hlavní partner mistrovství světa Škoda podle AP přehodnotí své zapojení, pokud Rusko nastoupí. Podobně se ozvaly Strauss, Nokian Tyres a AJ Products. Bělorusko mezitím vypadlo ze hry úplně, protože IIHF konstatovala, že pro jeho okamžitý návrat chybí právní základ.
Turnaj se má hrát od 26. prosince do 5. ledna v Edmontonu a Red Deeru, české zápasy v edmontonské Rogers Place. Vysílat bude Česká televize na ČT sport a ČT sport Plus. Pokud se Rusko do soutěže skutečně vrátí, nebude to návrat do normálního turnaje. Bude to soutěž, ve které s ním většina evropské špičky odmítá sdílet led a hostitelská země ho nechce pustit přes hranice.
Gretzky v Torontu nepronesl žádný politický manifest, jen pár vět o tom, že by si přál, aby válka skončila. Že se z nich v Moskvě musely stát „konflikty“, vypovídá víc o ruských redakcích než o něm. Jedna závorka ve sportovní zprávě tak ukázala, jak válka přepsala i slovník ruského hokeje.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek