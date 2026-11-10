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Policie odložila případ týraného Míši, spolek stále hledá svědky krutého zacházení

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Dennívýzva
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Míšův případ šokoval i zkušené pracovníky domažlického útulku. Veterináři u něj odhalili neléčená zranění i poškozená střeva. Případem se zabývala policie, podle informací spolku Běhejme a pomáhejme útulkům se však nepřihlásil jediný svědek. Přesto dál apeluje na veřejnost, aby se nebála promluvit.
Policie odložila případ týraného Míši, spolek stále hledá svědky krutého zacházení

Policie odložila případ týraného Míši, spolek stále hledá svědky krutého zacházení

Zdroj: Útulek Domažlice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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