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Bramborový salát, jaký se připravoval v domácích kuchyních. Sytý, smetanový a plný tradičních chutí

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Bramborový salát je pro mě víc než jen příloha ke smažené rybě. Je to vůně Vánoc, vzpomínka na babičku a taky každoroční rodinná diskuze o tom, kdo ho dělá nejlépe. Tenhle recept jsem si vybrousila po letech zkoušení a dnes ho nepouštím z ruky.
Fotografie k bramborovému salátu

Fotografie k bramborovému salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bramborový salát jako od babičky: Hustý, smetanový a bez jediné kompromisní zkratky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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