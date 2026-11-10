Bramborový salát, jaký se připravoval v domácích kuchyních. Sytý, smetanový a plný tradičních chutí

pro mě nikdy nebyl pouhá příloha ke Bramborový salát smažené rybě. Táhne se za ním vůně Vánoc, babiččina těžká kameninová mísa a taky každoroční rodinné dohadování, kdo ho vlastně dělá nejlíp. Sama jsem se k němu nějakou dobu propracovávala. Jednou vyšel příliš hutný, jindy mu chyběla kyselost, občas se brambory rozpadly tak, že to mělo nebezpečně blízko k . Dnes ho připravuji tak, že mi pomazánce konečně dává smysl.
Nejvíc podle mě rozhodují
dvě věci: brambory uvařené den předem a poctivá dávka láku z . Bez něj salát snadno sklouzne k těžké okurek majonézové směsi, která sice zasytí, ale moc nebaví. U nás doma mizí rychle, někdy ještě dřív, než se člověk stačí převléknout do slavnostního.
Můj osvědčený postup: Brambory vařím vždycky den dopředu a přes noc je nechávám vychladit v lednici. Studené se krájejí mnohem líp, nelepí se tolik na nůž a nenasávají majonézu tak rychle jako ještě teplé. Salát pak drží tvar, není rozměklý a jednotlivé kousky v něm zůstávají poznat. Když se do krájení pustíte, dokud jsou brambory vlažné, výsledek bývá jiný. Většinou horší. Recept na poctivý český bramborový salát s majonézou a šunkovým salámem
Celkový čas přípravy: přibližně 1 hodina aktivní práce, ideálně rozdělená do dvou dnů Ingredience k přípravě
Základ salátu: 1,1 až 1,3 kg brambor (přibližně 11 středních kusů, varný typ A nebo B) 1 velká mrkev 4 až 5 vajec 1 menší cibule (asi 60 až 70 g)
Ostatní přísady: 350 g šunkového salámu 5 středních nakládaných okurek
Na dochucení a spojení: 300 ml majonézy 4 lžíce láku z okurek 2 lžičky soli, další podle chuti Postup přípravy tradičního bramborového salátu
1.
Brambory uvařte den předem. Pořádně je omyjte, vložte do hrnce se studenou osolenou vodou a přiveďte k varu. Vařte asi 20 až 25 minut. Mají změknout, ale zůstat pevné; žádné popraskané kusy, které už míří ke kaši. Slijte je, nechte vychladnout a dejte přes noc do lednice. Druhý den poznáte rozdíl hned při loupání i krájení.
2.
Uvařte mrkev a vejce. Mrkev dejte do osolené vody a vařte zhruba 15 až 20 minut, aby byla měkká, ale nerozvařená. Vejce uvařte natvrdo, stačí 12 minut od varu. Pak je přesuňte do studené vody, budou se lépe loupat. Mrkev i vejce nechte vychladnout.
3.
Nakrájejte brambory na kostičky. Oloupejte je a krájejte přibližně na centimetrové kousky. Příliš malé kostky se v salátu snadno ztratí a rozmažou. Mně vyhovuje, když jsou brambory v hotové míse ještě normálně vidět, ne jen odhadovat. Připravte zbytek surovin
4. Mrkev, vejce, šunkový salám a okurky nakrájejte na podobně velké kostičky jako brambory. Cibuli nasekejte opravdu najemno. Velké kusy cibule umí salát zbytečně přetlačit a ne každému sednou. Pokud máte citlivější žaludek, můžete ji na minutu přelít vroucí vodou. Zjemní se, ale chuť nezmizí.
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5.
Všechno spojte v míse. Do velké mísy dejte brambory, mrkev, vejce, salám, okurky a cibuli. Přidejte majonézu, lák z okurek a sůl. Míchejte opatrně, ale ne jen naoko. Majonéza se musí dostat všude, jen není potřeba brambory rozdrtit.
6.
Ochutnejte a upravte dochucení. Tady se nevyplatí spěchat. Salát potřebuje dost soli a lehkou kyselost z okurkového láku. Pokud působí mdle, přidejte jednu nebo dvě lžíce láku. Když je málo slaný, dosolte. Majonézu přidávejte po lžících, hlavně ve chvíli, kdy se směs zdá příliš suchá.
7.
Nechte salát odležet. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a uložte do lednice nejméně na 2 hodiny, ideálně přes noc. Chutě se propojí a salát bude výrazně lepší než hned po zamíchání. Po bramborách uvařených den předem je tohle druhý krok, který se vyplatí neuspěchat.
8.
Před podáváním ho znovu promíchejte a ochutnejte. Po odležení salát zhoustne a někdy si řekne o špetku soli nebo lžíci majonézy navíc. Podávejte ho vychlazený, klasicky ke smažené rybě. Obstojí ale i samotný, třeba jen s krajícem chleba. Foto: Cooky.cz, Bramborový salát jako od babičky: Hustý, smetanový a bez jediné kompromisní zkratky Tipy redakce: Typ brambor: Sáhněte po varném typu A nebo B, tedy po pevnějších, voskových bramborách. Hodí se například odrůdy Nicola nebo Agria. Moučné brambory se v salátu rozpadají a výsledek pak připomíná spíš bramborovou kaši s přidanými surovinami. To už je trochu jiné jídlo. Lák z okurek: V receptu mu nechte prostor. Salát oživí, přidá kyselost i slanost a pomůže propojit jednotlivé chutě. V některých receptech se vynechává, ale byla by to škoda. Šunkový salám vs. jiné varianty: Tradičně se používá šunkový salám. Nahradit ho můžete vařenou šunkou nakrájenou na kostičky, případně ho úplně vynechat, pokud chcete vegetariánskou verzi. Někdo přidává i jablko kvůli sladkokyselému tónu. Na papíře to může znít zvláštně, v salátu to ale umí fungovat překvapivě dobře. Majonéza: Lehčí verzi připravíte tak, že část majonézy nahradíte bílým jogurtem nebo zakysanou smetanou. Salát bude svěžejší a méně tučný. Zastánci klasiky možná nesouhlasně zavrtí hlavou, ale při běžném podávání to dává smysl.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline