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Slevy na jízdném vyvolaly dlouhou diskuzi. Koalice odhlasovala jejich zachování

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Přes půl hodiny trvala chvílemi vyhrocená diskuze krajských zastupitelů zabývající se zrušením slev na jízdném pro děti, studenty a seniory. Proti sobě stáli zástupci koalice a opozice.
Slevy na jízdném vyvolaly dlouhou diskuzi. Koalice odhlasovala jejich zachování

Slevy na jízdném vyvolaly dlouhou diskuzi. Koalice odhlasovala jejich zachování

Zdroj: Kraj Vysočina
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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