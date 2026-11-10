Slevy na jízdném vyvolaly dlouhou diskuzi. Koalice odhlasovala jejich zachování

Téma otevřel poslanec, zastupitel a bývalý hejtman Vítězslav Schrek (Společně se Starosty pro občany). Navrhl zrušit mimořádné příspěvky ve výši 25 procent ze základního jízdného, které Kraj Vysočina poskytuje z rozpočtu od července 2025 nad rámec státem poskytované slevy ve výši 50 procent. „Tyto slevy nepřinesly do dnešního dne očekávaný efekt,“ prohlásil. Vadilo mu mimo jiné, že slevy neulehčily sociální situaci občanů, stát nepřevzal plošně náklady, jak bylo avizováno, a další prohlubování deficitu už tak ztrátové veřejné dopravy.
Slevy 75 procent na jízdném pro mladé a seniory zavedla vláda Andreje Babiše v září 2018, sníženy na padesát procent byly v dubnu 2022 vládou Petra Fialy. Kraj loni zavedl slevu dalších pětadvacet procent s tím, že náklady převezme stát. Tak se však nestalo.
Na jeho slova reagoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný (SOCDEM), když připomněl, že se radní zavázali podpořit seniory a studenty ve využívání dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina. Hlavním cílem přitom bylo zpopularizovat sedmidenní předplatné pro mladé. To se podle Novotného podařilo, což podpořil konkrétními čísly. Loni od ledna do září se prodalo čtyřicet tisíc jízdenek, letos to bylo třiašedesát tisíc. „To svědčí o tom, že popularita je jednoznačná,“ usoudil. „Já ta čísla znám, já jsem je četl, ale není z toho průzkumu zřejmé, že by došlo k růstu zájmu o veřejnou dopravu,“ stál si za svým Schrek.
Do diskuze se zapojil také Martin Kodys, opoziční zastupitel za lidovce a někdejší starosta Třeštice, v roce 2024 Vesnice roku Kraje Vysočina. Řekl, že u nich mají 160 obyvatel, slevy nevyužívá žádný senior a čtyři děti. „Někteří o tom ani nevěděli. Dělá to dvě a půl procenta obyvatel naší obce,“ konstatoval. „Jedna vesnice s prominutím není celý kraj Vysočina. Nárůst tam je a co já mám zpětné vazby, studentům to pomáhá, obzvláště těm, kteří nejsou v domech dětí a mládeže,“ odpověděl mu náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Pavel Řehoř (ANO). Hejtman Martin Kukla (ANO) si přisadil, že je chybou, když ve vesnicích nedokáže téma slev k lidem dostat starosta, který je krajským zastupitelem.
Se slevou prý nezáleží, odkud člověk pochází
O slovo se přihlásil také dříve hlasitý opoziční, dnes koaliční zastupitel Radek Zlesák (ANO). „Pokud má člověk štěstí a žije v Jihlavě, pak tyto slevy nepotřebuje. Ale Kraj Vysočina má hodně periferií a pro příklad cesta ze Svratky do Jihlavy trvá nejkratším spojem 1:38, je to 60 kilometrů, což je časově i finančně pro rodiny zatěžující. Slevy jsou vítané a zajišťují geografickou rovnost, že nezáleží, odkud pocházíte,“ řekl
Lidovec Jan Matějů však spočítal, že suma vyplacených peněz děleno žáky a studenti vychází 828 korun na jednoho studenta za školní rok. „To není ani stokoruna měsíčně,“ sdělil s tím, že za celou dobu bylo podpořeno šestnáct seniorů. O slevu si totiž musí zájemci nebo jejich zákonní zástupci zažádat.
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Do diskuze přispěla i krajská zastupitelka a europoslankyně Jana Nagyová (ANO). Podle ní Evropa už třicet let řeší, jak dostat lidi z osobních aut do veřejné dopravy. „Podle mého názoru by bylo ideální, aby veřejná doprava byla zadarmo, ale není to únosné a každá pomoc je vítaná,“ uvedla. Kodys jí však odpověděl, že řada lidí z Telče a okolí autobusem nejezdí proto, že tyto vozy, ač velkokapacitní, jsou v exponovaných časech plné.
Ztrátovost 1,7 miliardy? Hejtman mluví o službě
Šéf Senátu, zastupitel a rovněž bývalý hejtman Miloš Vystrčil (Společně se starosty pro občany) upozornil, že debata není o tom, že opoziční zastupitelé nechtějí někomu dát peníze, ale je potřeba dávat peníze tam, kde to je potřeba. Proto by dával podporu jen dětem, které to potřebují a ne paušálně všem. „To jednak není výchovné a není to účelem prostředků, které má Kraj Vysočina svěřené, aby je rozdával plošně,“ připomněl, že hejtmanství hospodaří s penězi, které získá od občanů.
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„My si myslíme, že jsme se trefili do té skupiny, která to potřebuje,“ řekl mu Novotný a přešel do útoku, když připomněl, že zrovna politici ODS chtějí v některých městech zavádět MHD, která bude zdarma pro všechny, konkrétně zmínil Žďár nad Sázavou. „To jsem si myslel, že mezi námi rozpor nebude, ale evidentně je,“ glosoval situaci. „Já jako zastupitel města jsem nikdy nebyl pro MHD zdarma,“ opáčil mu Schrek a zdůraznil, že ztrátovost veřejné dopravy na Vysočině je 1,7 miliardy korun.
Hejtman nechtěl mluvit o ztrátovosti, podle něj jde o službu. „Já se nestačím divit, jakou rozpravu tady vyvolala pomoc studentům a seniorům v rámci našich slev. Jsem na to hrdý, že v rámci Kraje Vysočina tuto slevu máme,“ prohlásil. Závěrem vzpomněl na svá léta na gymnáziu, kdy musel denně za cestu zaplatit 42 korun a spolužák, který seděl vedle něj, chodil pěšky. „Kdyby byla ta možnost, abych si mohl požádat, aby mi kraj třeba čtvrtinu vrátil, já bych byl šťastný,“ uzavřel. V následujícím hlasování koalice slevy zachovala.