Se slabším CPU může být i GeForce RTX 5070 pomalejší než Radeon RX 9600 XT 8GB

Testování na výkonných procesorech samozřejmě nelze mít autorům recenzí za zlé. Procesory jsou dnes ve srovnání s grafickými kartami v podstatě levné, takže nelze čekat, že kdo by si mohl dovolit GeForce RTX 5090 nebo GeForce RTX 5080, nebude mít na procesorový herní high-end. Nicméně nejen high-end živ je člověk a většina klasických recenzí člověku neřekne a vlastně ani nenaznačí, jak dramaticky odlišně by se karty mohly chovat na slabších procesorových konfiguracích. A to nejen v kontextu zmíněných GeForce RTX 5090 / RTX 5080, které jsou procesorovým výkonem limitovány nejvýrazněji.
YouTube kanál Hardware Unboxed spáchal několik testů, které dobře ilustrují, jak vypadá reálná situace:
Výkonnostní průměry 10 her na 4 soudobých procesorech a 3 mainstreamových grafikách (Hardware Unboxed)
První graf shrnuje průměrný výkon v 10 hrách na třech grafických kartách (plus mínus mainstream) na čtyřech různě výkonných procesorech. První skupina výsledků ilustruje to, co známe z většiny recenzí, tedy výsledky na Ryzenu 7 9800X3D. Radeon RX 9060 XT 8GB je mírně rychlejší než GeForce RTX 5060 a vysoko nad oběma se tyčí GeForce RTX 5070 (12GB).
Stačí se však vrátit jen o jednu generaci zpět, odebrat V-cache a situace je zcela jiná. GeForce RTX 5060 výrazněji ztrácí a GeForce RTX 5070 přichází prakticky o veškerý náskok. Její minimální FPS sotva překonávají Radeon a průměrné FPS jsou pouze o jednotky procent vyšší. Vlastně lze říct, že oč je Radeon RX 9060 XT 8GB rychlejší než GeForce RTX 5060, o to je GeForce RTX 5070 rychlejší než Radeon. Zatímco Radeon aktuálně stojí od 12500 Kč, GeForce již pod 20000 Kč neseženete. Jinými slovy, pokud ji nepodpoříte procesorem za ~10000 Kč, třetina její hodnoty jde fakticky vniveč.
U slabších procesorů je situace ještě markantnější, s Ryzen 5 5600 jsou minima GeForce RTX 5070 pod Radeonem a s Ryzen 5 5500 se propadají i průměrné FPS více než 10 % pod Radeon. Ryzen 5 5500 přitom není nijak okrajová záležitost, podle statistik velkých obchodů patří k nejprodávanějším procesorům (3. místo na NewEgg a 4. místo na Amazonu aktuálně, 2. místo na MindFactory za července).
Výkon starších grafických karet na Core i7-4790K
Druhý graf ukazuje test na starším procesoru Core i7-4790K, který patří do generace Haswell-refresh (platforma také označovaná jako Devil's Canyon), který byl ve své době nepřekonatelným herním high-endem. Pravděpodobnost, že by na takovém procesoru někdo provozoval GeForce pětkové řady, už je notně mizivá, ale jak ukazuje měření, ani s grafickými kartami o dvě, ale i čtyři nebo pět generací starších není situace lepší. GeForce, prakticky bez ohledu na segment a generaci, jsou zaraženy na výkonu o desítky FPS nižším než Radeony. Mainstreamová Polaris v podobě Radeonu RX 580 tak válcuje i o tři roky novější high-endovou GeForce RTX 3080.
Čtyři starší grafické karty na čtyřech starších platformách (Hardware Unboxed)
Došlo i na test kombinace starších (nikoli archaických) procesorů se staršími grafickými kartami. I zde se ukazuje vysoká závislost GeForce na procesorovém výkonu. I na nejrychlejším z testovaných procesorů Radeon RX 6800 XT o desítky FPS překonává svého někdejšího konkurenta, GeForce RTX 3080, na kterého mu v době vydání ještě několik procent výkonu chybělo.
V podobné pozici byl při vydání také Radeon RX 5600 XT oproti GeForce RTX 2060. Se starším a slabším Core i5-9400F však dosahuje stejných průměrných 103 FPS, na jejichž dorovnání potřebuje GeForce RTX 2060 o téměř dva roky novější Ryzen 5 5600X.
Samozřejmě se mohou objevit argumenty, že nikdo soudný by k výkonnější grafické kartě procesor ze starší než aktuální generace neosazoval a podobně. Fakt je nicméně ten, že při pohledu na rozšíření grafických karet (GeForce RTX 5070 je dle Steamu druhou nejpoužívanější grafickou kartou) a při pohledu na statistiky prodeje procesorů (Ryzen 5 5500 a Ryzen 5 5600 se opakovaně objevují v trojce nejprodávanější a celkově je Zen 3 bez X3D prodávanější než Zen 4 X3D a Zen 5 X3D dohromady) se tyto komponenty v praxi zjevně scházejí (připomeňme, že tyto procesory nedisponují integrovaným GPU, takže jsou v sestavě vždy spojeny se samostatnou grafickou kartou).
Evidentně existuje nemalé procento uživatelů, které si neuvědomuje, že oproti číslům, která vidí v recenzích, se při použití slabšího procesoru FPS nesnižují rovnoměrně na všech grafických kartách. Ale že některé architektury jsou podstatně závislejší na procesorovém výkonu a pády mohou být poměrně strmé (v kontextu GeForce RTX je to tradičně vysvětlováno absencí podpory pro hardwarový scheduling, který zastává procesor, což znamená režii navíc).