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Tvarohový závin s jemnou náplní: Domácí moučník, který je příjemnou změnou oproti klasickému jablečnému štrúdlu

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Tvarohový závin je přesně ten moučník, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Když vyjde kvásek a nepřeplníte ho náplní, máte z poloviny hotovo. Za mě je to jedna z těch starých jistot, co voní máslem, droždím a nedělním klidem.
Fotografie k tvarohovému závinu

Fotografie k tvarohovému závinu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když je jablečný moc očekávaný: Tvarohový závin s jemnou náplní ukazuje, že i klasika umí překvapit
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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