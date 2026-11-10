Tvarohový závin s jemnou náplní: Domácí moučník, který je příjemnou změnou oproti klasickému jablečnému štrúdlu

je jeden z těch Tvarohový závin , které vypadají na stole skoro moučníků svátečně, ale v kuchyni kvůli nim nemusíte předvádět žádnou akrobacii. Když dobře vzejde kvásek a tvaroh zůstane uvnitř, máte skoro vyhráno. U mě je to zkrátka domácí klasika: máslo, droždí, tvaroh a vůně z trouby, která umí zpomalit i docela obyčejné odpoledne.
U
závinu se vyplatí pohlídat hlavně jednu věc: kynutého náplň neroztírejte až do krajů a nesnažte se jí do těsta nacpat za každou cenu co nejvíc. V troubě si pak najde cestu ven a místo pěkného máte na plechu rozteklý tvaroh. Postup vychází z domácích receptů s kváskem z závinu čerstvého droždí a tvarohovou náplní, které se v různých obměnách předávají už roky. Někde se liší drobnosti, základ je ale pořád podobný: mléko, droždí, máslo, žloutky a poctivý tvaroh. Recept na poctivý tvarohový závin
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut Co potřebujeme
Těsto: 200 g mléka 60 g čerstvého droždí 120 g cukru 50 g másla 4 žloutky 600 g hladké mouky 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky vanilkového extraktu
Tvarohová náplň: 500 g tvarohu 80 g cukru 1 vanilkový cukr 2 žloutky 1 lžíce rumu Postup přípravy vynikajícího tvarohového závinu
1. Z části
vlažného mléka, trochy cukru a čerstvého droždí udělejte kvásek. Nechte ho 15 až 20 minut pracovat. Když se na povrchu nic neděje a droždí se netváří živě, nepokračovala bych. Lepší je založit nový.
2. Do mísy dejte
mouku, zbytek cukru, sůl, žloutky, zbytek mléka, vanilkový extrakt, vlažné rozpuštěné máslo a nakonec připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto. Mísu zakryjte utěrkou a nechte kynout přibližně 45 minut. Foto: Cooky.cz, Když je jablečný moc očekávaný: Tvarohový závin s jemnou náplní ukazuje, že i klasika umí překvapit
3. Mezitím promíchejte
tvaroh, cukr, vanilkový cukr, žloutky a rum. Náplň má být roztíratelná, ale ne tekutá. Příliš řídký tvaroh dokáže se závinem udělat nepěkné věci, hlavně při stáčení.
4. Vykynuté těsto vyklopte na vál, krátce propracujte a podle velikosti plechu ho rozdělte, případně nechte v jednom kuse. Vyválejte plát, potřete ho tvarohovou náplní a u okrajů nechte aspoň 2 cm volné těsto.
Těsto opatrně srolujte
5. Závin přesuňte na plech vyložený pečicím papírem, spojem dolů. Nechte ho ještě asi 15 minut odpočinout a potom plech vložte do trouby předehřáté na
180 °C.
6. Pečte zhruba 30 až 35 minut, dokud závin hezky nezezlátne. Po vytažení ho nechte chvíli stát. Krájení hned za horka bývá zbytečný boj, těsto se trhá i tehdy, když je upečené dobře.
TIP: Do tvarohové náplně se hodí hrst rozinek předem namočených v rumu. Kdo je nemusí, může je vynechat, závin bude dobrý i bez nich. Ke kynutému těstu ale tahle stará kombinace pořád sedí. Často kladené otázky o tvarohovém závinu
Můžu použít polotučný tvaroh?
Ano, použít ho můžete. Jen je potřeba počítat s tím, že náplň může být řidší. Lépe se obvykle pracuje s pevnějším tvarohem v kostce, protože při rolování tolik neutíká ven.
Proč se závin při pečení otevírá?
Nejčastěji bývá uvnitř moc náplně, případně není dobře přitisknutý spoj. Pomáhá také nechat okraje těsta čisté, bez vrstvy tvarohu.
Dá se udělat dopředu?
Ano. Upečený závin bez problémů vydrží do druhého dne. Jakmile vychladne, stačí ho přikrýt, aby zbytečně neosychal.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline